Việt Nam quyết tâm thực hiện tốt trọng trách tại Hội đồng Bảo an LHQ

Ngày 27/9, Đoàn Việt Nam do Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh làm Trưởng đoàn đã tham dự Hội nghị Bộ trưởng Nhóm G77 bên lề Phiên thảo luận chung cấp cao Khóa 74 Đại Hội đồng Liên hợp quốc và tiến hành các hoạt động song phương với một số đối tác quốc tế.

Phó thủ tướng, Bộ trưởng Phạm Bình Minh tham dự cuộc họp các bộ trưởng.

Hội nghị Bộ trưởng Nhóm G77 bên lề Phiên thảo luận chung cấp cao Khóa 74 Đại Hội đồng Liên hợp quốc được tổ chức ngày 27/9 tại Trụ sở Liên hợp quốc tại New York. Đoàn Việt Nam do Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh làm Trưởng đoàn đã tham dự Hội nghị cùng với Tổng thư ký Liên hợp quốc và Trưởng đoàn, Bộ trưởng của hơn 130 nước thành viên của Nhóm. Phát biểu tại Hội nghị, Tổng thư ký Liên hợp quốc đề cao vai trò của Nhóm G77 đi đầu thực hiện phát triển bền vững, thúc đẩy chủ nghĩa đa phương, tăng cường vai trò của Liên hợp quốc. Tổng thư ký Liên hợp quốc cũng chia sẻ với các nước G77 những thách thức to lớn trong phát triển bền vững và ứng phó với biến đổi khí hậu trong thời gian tới, nhất là khó khăn về nguồn lực.

Các Bộ trưởng tại Hội nghị tập trung thảo luận và đồng thuận thông qua Tuyên bố chung khẳng định tầm quan trọng của hợp tác Nam – Nam và đoàn kết giữa các nước đang phát triển, cam kết đóng góp cho hoạt động của Liên hợp quốc vì mục tiêu công bằng xã hội, công lý quốc tế và phát triển bền vững, đánh giá tác động của biến đổi khí hậu, nhất là với các nước ven biển, đảo nhỏ cũng như quan điểm chung trên các vấn đề liên quan đến phát triển bền vững và tài chính cho phát triển. Cũng tại Hội nghị, Azerbaijan đã được kêt nạp làm thành viên thứ 135 của Nhóm.

Cùng ngày, Phó Thủ tướng đã có các cuộc tiếp xúc song phương với Ngoại trưởng các nước Tunisia, Hungary, Chile, Burundi, Tổng thư ký Liên đoàn Ả-râp, Bộ trưởng Văn phòng Cố vấn Nhà nước Myanmar, và Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Đức. Tại các cuộc gặp, lãnh đạo các nước và các đối tác chủ động bày tỏ đánh giá cao truyền thống quả cảm của dân tộc Việt Nam trong chiến tranh, cũng như những thành tựu to lớn trong phát triển, đều coi việc Việt Nam được bầu làm uỷ viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020-2021, cũng như việc Việt Nam sẽ đảm nhiệm cương vị Chủ tịch ASEAN năm tới là minh chứng của sự tín nhiệm mà cộng đồng quốc tế dành cho Việt Nam.

Phó thủ tướng, Bộ trưởng Phạm Bình Minh gặp Ngoại trưởng Chile Teodoro Ribera.

Các nước cũng nêu nhiều kỳ vọng và mong muốn Việt Nam phát huy vai trò trên cả hai cương vị để có những đóng góp lớn hơn nữa vào việc giữ gìn hoà bình, an ninh thế giới, các khu vực, thúc đẩy tự do hoá thương mại, quản trị toàn cầu... Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh khẳng định quyết tâm của Việt Nam thực hiện tốt trọng trách đa phương tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, đề nghị các nước phối hợp tích cực với Việt Nam tại các diễn đàn đa phương, nhất là Liên hợp quốc và ASEAN trong thời gian tới, đồng thời đề xuất nhiều biện pháp nhằm tăng cường quan hệ chính trị song phương, trao đổi đoàn, mở rộng hợp tác kinh tế- thương mại, giao lưu nhân dân...

Tại cuộc toạ đàm với các doanh nghiệp Mỹ do Hội đồng Kinh doanh vì sự hiểu biết quốc tế (BCIU) và Tập đoàn năng lượng AES tổ chức, cũng như trong tiếp xúc với một số tập đoàn Mỹ, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Phạm Bình Minh đã thông tin về tình hình kinh tế, môi trường đầu tư-kinh doanh, các chính sách phát triển kinh tế và thu hút đầu tư nước ngoài của Việt Nam, đặc biệt là quyết tâm đổi mới đồng bộ, toàn diện nền kinh tế, cải cách môi trường kinh doanh, hệ thống luật pháp minh bạch và công bằng. Phó Thủ tướng đánh giá cao việc hai nước đã trở thành đối tác thương mại hàng đầu của nhau, trong đó Việt Nam đã trở thành một trong những thị trường xuất khẩu có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất ở khu vực cho hàng hoá và dịch vụ của Mỹ ở khu vực.

Phó thủ tướng Phạm Bình Minh tiếp xúc với đại diện các doanh nghiệp Hoa Kỳ.

Phó Thủ tướng cho biết hai bên vừa tiếp tục tháo gỡ những vướng mắc trong hợp tác, đồng thời tiếp tục thảo luận để tiến tới xây dựng khuôn khổ quan hệ kinh tế-thương mại mới, ổn định, lâu dài, phù hợp với tính chất, mức độ quan hệ kinh tế song phương và khuôn khổ quan hệ chung. Các doanh nghiệp Mỹ bày tỏ ấn tượng tích cực trước những thành tựu phát triển, đánh giá cao những nỗ lực của Chính phủ Việt Nam trong tái cơ cấu, cải thiện môi trường đầu tư; cũng như những nỗ lực của Chính phủ hai nước trong việc tạo khuôn khổ kinh tế- thương mại ổn định, qua đó tạo thuận lợi cho doanh nghiệp hai nước. Các doanh nghiệp đều thông báo kế hoạch tiếp tục kinh doanh lâu dài, mở rộng và tăng cường hoạt động đầu tư, sản xuất tại Việt Nam với nhiều dự án mới, trong đó có các dự án trọng điểm chiến lược như sản xuất khí ga hoá lỏng, kinh tế số, viễn thông, hạ tầng cơ sở mạng...

Tại buổi tiếp Uỷ ban Do Thái Hoa Kỳ (AJC), Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đề nghị Ủy ban Do Thái Hoa Kỳ tiếp tục phát huy vai trò cầu nối đóng góp cho sự phát triển quan hệ hai nước, nhất là trong bối cảnh hai nước sẽ kỷ niệm 25 năm bình thường hoá quan hệ, đồng thời giúp thúc đẩy các vấn đề Việt Nam quan tâm như khắc phục hậu quả chiến tranh. Lãnh đạo Ủy ban Do Thái Hoa Kỳ khẳng định sẽ tiếp tục góp phần đưa quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam - Hoa Kỳ đi vào chiều sâu, thực chất.

Trong ngày 28/09, dự kiến Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Phạm Bình Minh sẽ có bài phát biểu quan trọng tại Phiên thảo luận chung cấp cao Đại Hội đồng Liên hợp quốc với những thông điệp riêng hướng tới chủ đề năm nay mà Đại hội đồng đã chọn là “Tăng cường nỗ lực đa phương nhằm xóa nghèo, thúc đẩy giáo dục chất lượng, hành động vì phát triển bao trùm và ứng phó với biến đổi khí hậu” và tham dự Hội nghị không chính thức các Ngoại trưởng ASEAN và các hoạt động liên quan khác./.