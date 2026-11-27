“APEC mang giá trị thực tới người dân và doanh nghiệp”

Thông tin tại cuộc họp báo quốc tế về Năm APEC Việt Nam 2027, sáng 27/11, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ, Trưởng Ban Thư ký Quốc gia APEC 2027, cho biết việc Việt Nam được tín nhiệm đăng cai sự kiện thể hiện sự ghi nhận của các nền kinh tế thành viên đối với những đóng góp và trách nhiệm của Việt Nam trong tiến trình APEC. Đây cũng là hoạt động đối ngoại đa phương quan trọng nhất của Việt Nam từ nay đến năm 2030, đánh dấu 30 năm Việt Nam tham gia diễn đàn.

Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ, Trưởng Ban Thư ký Quốc gia APEC 2027 phát biểu tại cuộc họp báo.

Theo ông Nguyễn Minh Vũ, chủ đề của năm APEC 2027 được xây dựng trên cơ sở tham vấn các nền kinh tế thành viên. Ba ưu tiên hợp tác chính gồm nâng cao năng suất nền kinh tế; thúc đẩy thương mại và đầu tư khu vực; nâng cao tính tự cường, năng động của nền kinh tế và chất lượng đời sống người dân.

Các ưu tiên này hướng tới thúc đẩy mô hình tăng trưởng dựa trên khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, mở rộng liên kết kinh tế; đồng thời tăng khả năng thích ứng của các nền kinh tế trước những biến động toàn cầu. Việt Nam cũng sẽ chú trọng hợp tác về chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, thương mại phi giấy tờ, hiện đại hóa hải quan và thu hẹp khoảng cách số.

Ông Nguyễn Minh Vũ nhấn mạnh: “Cái đích đến cuối cùng của APEC vẫn là đem lại những giá trị thực cho người dân và cho doanh nghiệp”. Theo đó, sự tham gia của cộng đồng doanh nghiệp sẽ được lồng ghép trong toàn bộ chương trình nghị sự trong năm Việt Nam đăng cai APEC. Đặc biệt, Hội nghị Thượng đỉnh doanh nghiệp APEC và Hội nghị Thượng đỉnh về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo sẽ tạo cơ hội kết nối cho các doanh nghiệp và startup Việt Nam với đối tác trong khu vực.

Công tác chuẩn bị đảm bảo thành công APEC

Công tác chuẩn bị về cơ sở vật chất hạ tầng cũng đang được gấp rút hoàn tất phục vụ APEC. Ông Nguyễn Đắc Cường, Cục trưởng Cục Quản trị Tài vụ, Văn phòng Chính phủ cho biết các địa phương đang rà soát, nâng cấp hội trường, cơ sở lưu trú, hạ tầng công nghệ thông tin và trung tâm báo chí. Riêng tại Phú Quốc, 21 công trình phục vụ Tuần lễ Cấp cao đã được triển khai, trong đó có các hạng mục tại Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, Trung tâm tổ chức hội nghị APEC, tuyến đường ĐT 975 và tuyến tàu điện đô thị.

Tại buổi họp báo, Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng, Trưởng Ban Tuyên truyền và Văn hóa APEC 2027 cho biết đăng cai APEC là dịp để Việt Nam tiếp tục thể hiện vai trò và đóng góp có trách nhiệm của mình. Đây đồng thời là một cơ hội quý, cơ hội vàng để Việt Nam quảng bá văn hóa, quảng bá về đất nước, con người Việt Nam. Trong đó, người dân cần được xác định là chủ thể đồng hành và kiến tạo thành công của các sự kiện APEC. Bà Lê Thị Thu Hằng nhấn mạnh mỗi người dân với tinh thần thân thiện, hiếu khách có thể trở thành một “đại sứ văn hóa, đại sứ hữu nghị”, góp phần quảng bá hình ảnh đất nước và con người Việt Nam. Các hoạt động giao lưu văn hóa, nghệ thuật, thể thao và sự tham gia của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài vào năm APEC Việt Nam 2027 cũng sẽ được chú trọng.

Công tác lễ tân cũng được chú ý đặc biệt. Thứ trưởng Ngoại giao Ngô Lê Văn, Trưởng Ban Lễ tân APEC 2027, cho biết Việt Nam sẽ kế thừa kinh nghiệm từ hai lần đăng cai trước, hướng tới xây dựng công tác đón tiếp chuyên nghiệp, chu đáo và giàu bản sắc. Đặc thù địa bàn biển đảo Phú Quốc đặt ra những yêu cầu mới về kết nối giao thông, hạ tầng và điều phối hoạt động. Công tác đào tạo cán bộ lễ tân, tình nguyện viên, liên lạc viên, cùng việc ứng dụng công nghệ xanh cũng được chú trọng.

Về bảo đảm an ninh, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng Bộ Công an, Phó Trưởng ban Thường trực Tiểu ban An ninh và Y tế, khẳng định công tác bảo vệ các hoạt động APEC sẽ được triển khai ở cấp độ cao nhất, đồng thời bảo đảm môi trường thuận lợi, thân thiện cho đại biểu, phóng viên, du khách và người dân. Lực lượng chức năng cũng chủ động các phương án ứng phó tình huống an ninh, y tế, phối hợp với cơ quan thực thi pháp luật các nước và tháo gỡ những điểm nghẽn trong quá trình triển khai các dự án tại Phú Quốc.

Năm APEC 2027 sẽ có hơn 200 hoạt động, trong đó có 11 hội nghị cấp bộ trưởng và đối thoại cấp cao, diễn ra tại 7 tỉnh, thành trên cả nước gồm Gia Lai, Khánh Hòa, Hà Nội, Đà Nẵng, TP.HCM, Quảng Ninh và Kiên Giang. Với APEC 2027, Việt Nam kỳ vọng không chỉ đóng góp những sáng kiến hợp tác thiết thực cho khu vực châu Á - Thái Bình Dương mà còn quảng bá hình ảnh đất nước, thúc đẩy kết nối kinh tế và tạo thêm động lực phát triển cho Phú Quốc.