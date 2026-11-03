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Việt Nam sẵn sàng đồng hành, hỗ trợ Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào trong mọi hoàn cảnh

Thứ Ba, 22:04, 03/11/2026
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VOV.VN - Chiều 3/11, tại Trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, đã tiếp đồng chí Sonexay Siphandone, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Lào, nhân dịp thăm chính thức Việt Nam.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú nhiệt liệt chào mừng đồng chí Sonexay Siphandone và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Lào; chúc mừng đồng chí Sonexay Siphandone được tín nhiệm bầu giữ cương vị Chủ tịch Quốc hội Lào khóa X; tin tưởng đồng chí Sonexay Siphandone sẽ tiếp tục có những đóng góp quan trọng vào sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước Lào và củng cố quan hệ hai nước.

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Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone

Đồng chí Trần Cẩm Tú chúc mừng những thành tựu quan trọng mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào đạt được trong hơn 50 năm xây dựng đất nước và 40 năm đổi mới; bày tỏ tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, với quyết tâm và nỗ lực của toàn Đảng, toàn dân, cùng sự đóng góp của Quốc hội, Lào sẽ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm lần thứ X.

Khẳng định Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn coi trọng, dành ưu tiên cao nhất cho quan hệ với Lào, Thường trực Ban Bí thư khẳng định Việt Nam trước sau như một ủng hộ mạnh mẽ công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của Lào, sẵn sàng đồng hành, hỗ trợ Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào trong mọi hoàn cảnh.

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Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone và đoàn đại biểu nước bạn tại buổi tiếp

Đồng chí vui mừng nhận thấy quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt Nam - Lào tiếp tục phát triển tốt đẹp; việc nâng tầm quan hệ gắn kết chiến lược thể hiện tầm nhìn dài hạn, quyết tâm chính trị và sự tin cậy sâu sắc giữa lãnh đạo cấp cao hai nước, tạo nền tảng để tiếp tục đưa hợp tác đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả.

Nhấn mạnh quan hệ kênh Đảng giữ vai trò định hướng chiến lược trong tổng thể quan hệ song phương, đồng chí Trần Cẩm Tú đề nghị hai bên tiếp tục tăng cường trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm giữa các cơ quan tham mưu của hai Đảng, nhất là trong công tác xây dựng Đảng, tổ chức, cán bộ, kiểm tra, giám sát và xây dựng hệ thống chính trị.

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Đồng chí Trần Cẩm Tú phát biểu tại buổi tiếp

Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone cảm ơn Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã dành thời gian tiếp Đoàn; chuyển lời thăm hỏi thân thiết của đồng chí Vilay Lakhamphong, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, cùng các đồng chí lãnh đạo cấp cao Đảng, Nhà nước Lào tới Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và các đồng chí lãnh đạo cấp cao Việt Nam.

Đồng chí Sonexay Siphandone đã thông tin tới đồng chí Trần Cẩm Tú về kết quả cuộc hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và một số phương hướng quan trọng đã được Chủ tịch Quốc hội hai nước nhất trí nhằm thúc đẩy hợp tác giữa Quốc hội hai nước ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả.

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Quang cảnh buổi tiếp

Đồng chí Sonexay Siphandone đánh giá cao các kết quả hợp tác toàn diện giữa hai nước thời gian qua, trong đó có việc triển khai các dự án hợp tác trọng điểm giữa hai nước, góp phần quan trọng vào sự phát triển của đất nước Lào; khẳng định mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào do Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Kaysone Phomvihane, Chủ tịch Souphanouvong gây dựng và các thế hệ lãnh đạo, nhân dân hai nước dày công vun đắp đã liên tục phát triển, trở thành tài sản vô giá, quy luật tồn tại và phát triển của hai nước.

Đánh giá cao kết quả hội đàm giữa Chủ tịch Quốc hội hai nước, đồng chí Trần Cẩm Tú khẳng định Việt Nam luôn nhất quán coi trọng và dành ưu tiên cao nhất cho việc củng cố, phát triển quan hệ Việt Nam - Lào; nhấn mạnh hai nước luôn kề vai sát cánh, gắn bó như những người đồng chí, anh em, cùng chia ngọt sẻ bùi.

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Đồng chí Trần Cẩm Tú phát biểu tại buổi tiếp

Đồng chí đánh giá cao sự phối hợp giữa các cơ quan chức năng hai nước, đề nghị hai bên tiếp tục phát huy kết quả đạt được, nâng cao hiệu quả hợp tác trên các lĩnh vực. Đồng chí Trần Cẩm Tú đề nghị hai Đảng, hai Quốc hội tiếp tục duy trì trao đổi đoàn cấp cao, phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương; phát huy vai trò của Quốc hội hai nước trong hoàn thiện thể chế, tạo nền tảng pháp lý vững chắc để thúc đẩy hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược giữa hai nước.

Hai lãnh đạo nhất trí tiếp tục triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao giữa hai Đảng, hai Nhà nước; đẩy mạnh hợp tác giữa các địa phương, nhất là các địa phương có chung đường biên giới; gắn kết hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư với bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự và an toàn khu vực biên giới; tăng cường kết nối hạ tầng, giao thông, thương mại biên giới và giao lưu nhân dân, góp phần phát huy tiềm năng, lợi thế của mỗi địa phương và nâng cao đời sống nhân dân.

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Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone phát biểu tại buổi tiếp
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Đồng chí Trần Cẩm Tú và Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone cùng đoàn đại biểu hai nước chụp ảnh lưu niệm

Hai bên cũng nhất trí coi trọng hợp tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; phối hợp tổ chức tốt các hoạt động trong "Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào 2027", bảo đảm thiết thực, trang trọng, có ý nghĩa chính trị và sức lan tỏa sâu rộng, góp phần tuyên truyền, giáo dục truyền thống hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước, nhất là đối với thế hệ trẻ.

Khẳng định quyết tâm tiếp tục vun đắp quan hệ hai nước, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone bày tỏ tin tưởng quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt Nam - Lào sẽ ngày càng phát triển sâu sắc, thực chất, hiệu quả, nhất là trong lĩnh vực kinh tế, đem lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước.

Hoàng Ân/VOV1
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