Theo Bộ Ngoại giao, Việt Nam sẽ tổ chức Hội nghị Cấp cao CLMV lần thứ 12 với vai trò Chủ tịch cơ chế hợp tác CLMV năm 2026. Đối với Hội nghị Cấp cao ACMECS lần thứ 11, Việt Nam phối hợp với Myanmar - nước Chủ tịch cơ chế hợp tác kinh tế ACMECS - tổ chức.

Việt Nam sẽ tổ chức Hội nghị Cấp cao CLMV lần thứ 12 với vai trò Chủ tịch cơ chế hợp tác CLMV năm 2026 Ảnh: Báo Chính phủ

Các hội nghị dự kiến có sự tham dự của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Lê Minh Hưng; Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing; Thủ tướng Campuchia Hun Manet; Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith; Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul; Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn cùng đại diện một số đối tác khu vực và tổ chức quốc tế.