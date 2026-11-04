Việt Nam-Séc tăng cường hợp tác, phát huy vai trò cầu nối của cộng đồng người Việt

Từ ngày 2-4/11, đoàn công tác của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam do bà Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký, dẫn đầu đã có chuyến thăm, làm việc với Hạ viện Cộng hòa Séc, lãnh đạo các địa phương Séc, Đại sứ quán Việt Nam và các tổ chức, doanh nghiệp, hội đoàn người Việt Nam tại thủ đô Praha và các địa phương của Séc.

Tại buổi làm việc với các đối tác Séc, bà Hà Thị Nga nhấn mạnh chuyến thăm của Đoàn diễn ra trong bối cảnh mối quan hệ hợp tác hữu nghị Việt Nam - Séc đạt được những thành tựu tích cực, đặc biệt là việc hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược từ năm 2025 đã tạo động lực mạnh mẽ, thúc đẩy hợp tác sâu rộng trên tất cả các lĩnh vực từ kinh tế - văn hóa - xã hội đến tăng cường niềm tin chính trị giữa hai quốc gia. Bà cũng thông tin khái quát về Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong hệ thống chính trị với các đối tác Séc; mong muốn được trao đổi, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác lập pháp, tiếp nhận và giải quyết ý kiến cử tri, cũng như công tác giám sát xã hội. Bà đề xuất hai bên nghiên cứu tổ chức các cuộc tọa đàm, trao đổi chuyên đề theo hình thức trực tiếp hoặc trực tuyến.

Bà Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch-Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát biểu tại buổi làm việc

Về cộng đồng người Việt tại Séc, bà Hà Thị Nga gửi lời cảm ơn tới Quốc hội, chính phủ và các địa phương Séc luôn quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam sinh sống, học tập, lao động và kinh doanh ổn định tại đây. Bà mong muốn, trong thời gian tới phía Séc tiếp tục quan tâm, tạo môi trường thuận lợi để bà con ổn định cuộc sống, phát triển sản xuất, kinh doanh hợp pháp, bảo đảm các quyền và lợi ích chính đáng theo pháp luật Séc.

Bà Hà Thị Nga cũng đề nghị hai bên khuyến khích tổ chức các ngày hội văn hóa, giới thiệu nghệ thuật, ẩm thực Việt Nam tại địa phương, thúc đẩy các chương trình giao lưu thanh niên, học sinh, giúp thế hệ trẻ hai nước tăng cường sự hiểu biết, tôn trọng lẫn nhau và trở thành những sứ giả hòa bình trong tương lai. Bà cũng đề xuất hai bên thiết lập cơ chế trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác quản lý cộng đồng, an sinh xã hội, đồng thời từng bước nghiên cứu khả năng mở rộng hợp tác địa phương của hai nước trong các lĩnh vực thế mạnh như du lịch, giáo dục - đào tạo, phát triển nguồn nhân lực và kết nối doanh nghiệp.

Đoàn công tác chụp ảnh cùng lãnh đạo Hạ viện Séc.

Lãnh đạo Hạ viện và các địa phương của Séc đánh giá cao chuyến thăm, tin tưởng sẽ làm sâu sắc hơn mối quan hệ hữu nghị hợp tác truyền thống giữa hai nước, khẳng định Séc luôn coi Việt Nam là đối tác quan trọng hàng đầu ở khu vực châu Á; đồng thời chia sẻ kim ngạch thương mại giữa hai nước đạt 5,2 tỷ USD năm 2025 và dự kiến tiến gần 7 tỷ USD trong năm 2026.

Lãnh đạo phía Séc cũng đánh giá cao vai trò của cộng đồng người Việt Nam tại Séc với khoảng 39.000 người được ghi nhận là thành viên cộng đồng dân tộc thiểu số. Cộng đồng người Việt có đại diện trong Hội đồng các dân tộc thiểu số của Séc, hội nhập sâu rộng và có nhiều đóng góp cho xã hội sở tại, họ chính là cầu nối gắn kết hai quốc gia. Lãnh đạo địa phương nơi Đoàn đến thăm đã chia sẻ kinh nghiệm trong phát triển du lịch, quảng bá văn hóa, trao đổi các biện pháp cụ thể nhằm đẩy mạnh hợp tác giữa các địa phương trong các lĩnh vực thế mạnh của mỗi bên, góp phần đưa hợp tác song phương đi vào thực chất, hiệu quả hơn.

Đoàn công tác thăm và làm việc tại Đại sứ quán VN tại Séc.

Tại các buổi làm việc với Đại sứ quán, đại diện cộng đồng người Việt Nam ở các địa phương của Séc, bà Hà Thị Nga đã thông tin về thành tựu xây dựng và phát triển đất nước, đánh giá cao và biểu dương những đóng góp của Đại sứ quán Việt Nam và cộng đồng người Việt tại Séc thời gian qua; khẳng định cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không tách rời của cộng đồng các dân tộc Việt Nam, là một trong những nguồn lực chiến lược quan trọng và cầu nối giữa Việt Nam và thế giới. Bà đề nghị cộng đồng người Việt ở Séc tiếp tục hội nhập tốt với sở tại và phát huy vai trò cầu nối nhằm thắt chặt hơn nữa quan hệ hữu nghị và hợp tác truyền thống tốt đẹp giữa Việt Nam và Cộng hòa Séc.

Đoàn công tác thăm và làm việc với Đại sứ quán và đại diện Liên hiệp hội người Việt tại châu Âu.

Đại diện cộng đồng người Việt tại Séc bày tỏ xúc động trước tình cảm, sự quan tâm của Đảng, Nhà nước dành cho kiều bào, khẳng định tiếp tục nỗ lực phát triển, xây dựng các hội đoàn của người Việt ngày càng vững mạnh, tích cực trong các hoạt động gìn giữ văn hóa truyền thống, có những đóng góp thiết thực với quê hương, củng cố khối đại đoàn kết dân tộc.