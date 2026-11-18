Phó Thủ tướng ghi nhận những đóng góp nổi bật của MSD tại Việt Nam trong 30 năm qua, như: Đã đưa hơn 20 loại thuốc/vắc xin tiên tiến vào Việt Nam; hỗ trợ hơn 7.500 bệnh nhân ung thư với giá trị thuốc khoảng 4.000 tỷ đồng; đưa vaccine HPV vào chương trình Tiêm chủng mở rộng…

Đồng thời cho biết, Việt Nam đang có những thay đổi mạnh mẽ, tích cực về thể chế và chính sách y tế nhằm hướng tới mục tiêu bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân; phấn đấu đến năm 2030 người dân được miễn viện phí ở mức cơ bản trong phạm vi quyền lợi Bảo hiểm y tế theo lộ trình; Xác định công nghệ sinh học và y sinh tiên tiến là lĩnh vực ưu tiên thu hút đầu tư, trong đó vaccine thế hệ mới là sản phẩm công nghệ chiến lược. Việt Nam cũng nhất quán chủ trương giảm bớt các khâu trung gian, giảm chi phí mua thuốc, thiết bị y tế, để người dân được tiếp cận thuốc, thiết bị y tế mới, hiệu quả cao nhất với chi phí phù hợp.

Ông Marc Gailhardou, Chủ tịch Khu vực các thị trường Liên lục địa, Khối Sức khỏe Con người, Tập đoàn MSD cho biết, MSD đã phối hợp chặt chẽ với Chính phủ Việt Nam, Bộ Y tế và các đối tác trong việc cải thiện kết quả điều trị cho người bệnh, nâng cao sức khỏe của cộng đồng. Ông cũng thông tin, MSD và Công ty Cổ phần Vắc xin Việt Nam (VNVC) vừa công bố kế hoạch hợp tác chuyển giao công nghệ, sản xuất và nội địa hóa vaccine công nghệ chiến lược, góp phần tăng cường an ninh vaccine và khả năng tự chủ của Việt Nam; cam kết tiếp tục đồng hành với Việt Nam thông qua hoạt động đầu tư, hợp tác về khoa học và đổi mới sáng tạo trong y tế và cải thiện khả năng tiếp cận thuốc và vắc-xin cho người bệnh.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh, Việt Nam hoan nghênh và mong muốn hợp tác giữa MSD và VNVC không chỉ dừng lại ở việc tiếp nhận công nghệ sản xuất/đóng gói mà phải đảm bảo các công nghệ được tiếp nhận là công nghệ thế hệ mới, tiên tiến; quá trình hợp tác cần tuân thủ nghiêm pháp luật Việt Nam. Về cải cách thủ tục đăng ký thuốc, nghiên cứu lâm sàng và bảo hộ sở hữu trí tuệ, Phó Thủ tướng giao Bộ Y tế rà soát, rút ngắn thời gian phê duyệt các đề cương nghiên cứu lâm sàng để khoản đầu tư 40 triệu đô la Mỹ của Tập đoàn sớm phát huy hiệu quả.

Phó Thủ tướng cũng đề nghi tập đoàn nghiên cứu, đầu tư nhà máy sản xuất thuốc, vaccine tại Việt Nam và cam kết chuyển giao công nghệ thực chất, trước mắt là đối với các sản phẩm thế mạnh như thuốc điều trị ung thư, vaccine và kháng sinh thế hệ mới; tạo điều kiện để Việt Nam đàm phán trực tiếp với Tập đoàn về các loại thuốc, vaccine khi có nhu cầu; đưa Việt Nam vào mạng lưới nghiên cứu lâm sàng toàn cầu, kể cả vaccine điều trị ung thư công nghệ mRNA; xây dựng phương án giá, chia sẻ chi phí hợp lý để thuốc ung thư, kháng sinh mới vào danh mục bảo hiểm y tế.