Việt Nam tham dự Diễn đàn Nghị viện châu Á-TBD tại Australia

Ngày 13/1, Đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam do Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng làm Trưởng đoàn bắt đầu tham dự các hoạt động trong khuôn khổ Hội nghị thường niên lần thứ 28 Diễn đàn Nghị viện châu Á-Thái Bình Dương (APPF-28).



Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng dẫn đầu đoàn Việt Nam tham dự Hội nghị

Hội nghị năm nay được tổ chức tại thủ đô Canberra của Australia với chủ đề “Quan hệ đối tác nghị viện trong năm 2020 và trong thời gian tới”. Hội nghị lần này có sự tham dự của 19 đoàn nghị viện thành viên và 10 đoàn nghị viện quan sát viên của Diễn đàn Nghị viện châu Á-Thái Bình Dương.



Hội nghị thường niên Diễn đàn Nghị viện châu Á-Thái Bình Dương lần thứ 28 đã long trọng khai mạc ngày hôm nay tại thủ đô Canberra với nghi lễ của người thổ dân thuộc bộ tộc Ngunnawal.



Trong vai trò là Chủ tịch Diễn đàn Nghị viện châu Á-Thái Bình Dương lần thứ 27, Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Heng Samrin đã chia sẻ những kết quả tốt đẹp của Diễn đàn Nghị viện châu Á-Thái Bình Dương trong năm vừa qua, góp phần vào sự phát triển của ngoại giao nghị viện, xây dựng lòng tin, thúc đẩy hòa bình, ổn định, ngăn ngừa xung đột trong khu vực, phát triển hệ thống thương mại mở rộng, tự do và công bằng ở châu Á-Thái Bình Dương, ứng phó với biến đổi khí hậu, giảm khí thải nhà kính, nâng cao vai trò của phụ nữ, thúc đẩy bình đẳng giới, trao quyền cho phụ nữ, trẻ em vì hòa bình và phát triển bền vững.



Trên cương vị Chủ tịch Diễn đàn Nghị viện châu Á-Thái Bình Dương lần thứ 28, ông Tony Smith, Chủ tịch Hạ viện Australia, đã nhấn mạnh sứ mệnh của Diễn đàn Nghị viện châu Á-Thái Bình Dương đối với hòa bình, an ninh, kinh tế thương mại ở khu vực và trên thế giới, đặc biệt trong bối cảnh thế giới và khu vực đang đối mặt với những mối đe dọa an ninh như khủng bố, cực đoan, an ninh mạng và các vấn đề an ninh phi truyền thống khác.



Chủ tịch Hạ viện Tony Smith khẳng định sự kiện quan trọng này là một phần của Chương trình quốc tế mà Quốc hội Australia đang triển khai nhằm thúc đẩy sự hiểu biết, chia sẻ kiến thức và phát triển dân chủ với các nghị viện trên khắp thế giới.



Tại lễ khai mạc, các đại biểu đã dành một phút mặc niệm đối với Ngài Yasuhiro Nakasone, nguyên Thủ tướng Nhật Bản, người sáng lập Diễn đàn Nghị viện châu Á-Thái Bình Dương vừa qua đời cuối năm 2019.

Cũng tại lễ khai mạc, Nghị sỹ Hirofumi Nakasone, Trưởng đoàn nghị viện Nhật Bản, con trai cả của Ngài Yasuhiro Nakasone đã chia sẻ khó khăn với chính quyền và người dân Australia trong bối cảnh nạn cháy rừng đang diễn biến phức tạp tại nước này. Ông Yasuhiro Nakasone cũng đã bày tỏ cảm ơn chân thành đến các đại biểu tham dự hội nghị, mong muốn Diễn đàn Nghị viện châu Á-Thái Bình Dương tiếp tục nêu cao tinh thần hợp tác, vì một khu vực hòa bình, ổn định và phát triển.



Cùng ngày, Đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam đã dự họp và phát biểu tại Hội nghị nữ nghị sỹ Diễn đàn Nghị viện châu Á-Thái Bình Dương và họp soạn thảo các nghị quyết của Hội nghị./.