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Việt Nam thúc đẩy hợp tác thực chất, hiệu quả với các thành viên Pháp ngữ

Thứ Hai, 22:02, 16/11/2026
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VOV.VN - Việt Nam sẵn sàng đóng góp thực chất, hiệu quả vào hợp tác trong không gian Pháp ngữ, cũng như thúc đẩy quan hệ với các thành viên Pháp ngữ.

Từ ngày 14-16/11, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tham dự Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 20 tại Phnom Penh, Campuchia. Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung đã trả lời phỏng vấn báo chí về kết quả chuyến thăm.

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Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung

PV: Xin Bộ trưởng chia sẻ những kết quả nổi bật của chuyến công tác của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 20 tại Campuchia?

Bộ trưởng Lê Hoài Trung: Từ ngày 14-16/11/2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tham dự Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 20 tại Phnom Penh, Campuchia. Đây là lần thứ hai Việt Nam tham dự Hội nghị cấp cao Pháp ngữ ở cấp cao nhất và cũng là chuyến công tác tại Campuchia lần thứ hai của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trong năm 2026.

Chuyến công tác của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã thành công hết sức tốt đẹp, thể hiện sự ủng hộ ở cấp cao nhất và rất quan trọng đối với hoạt động đối ngoại có ý nghĩa quan trọng hàng đầu của Campuchia trong giai đoạn hiện nay.

Chuyến công tác của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định sự ủng hộ của Việt Nam đối với hoạt động của Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ, một tổ chức quốc tế quan trọng, có tổng dân số 1,4 tỷ và có các thành viên ở 5 châu lục; là minh chứng rõ nét đường lối đối ngoại đa phương hóa, đa dạng hóa, là thành viên tích cực và có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, chủ động, tích cực tham gia giải quyết các vấn đề chung quốc tế. Nước chủ nhà Campuchia dành sự đón tiếp, thu xếp trọng thị, chu đáo, thể hiện sự coi trọng dành cho cá nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao của Việt Nam.

Tại hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có các bài phát biểu quan trọng tại Phiên toàn thể, cũng như Diễn đàn về đề khoa học công nghệ tại không gian Pháp ngữ, qua đó đề xuất những định hướng phát triển lớn đối với hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới trong giai đoạn mới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng đã nhấn mạnh phương hướng hợp tác trong Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ và với các nước thành viên Pháp ngữ, cộng đồng quốc tế trong các lĩnh vực chiến lược như khoa học công nghệ và thúc đẩy hợp tác về phát triển.

Hội nghị Cấp cao Pháp ngữ lần thứ 20 đã đạt được những kết quả quan trọng, thông qua các định hướng lớn cho hợp tác Pháp ngữ trong thời gian tới, nhất là về kinh tế, chuyển đổi số từ nay đến 2030. Các nước tiếp tục thể hiện trân trọng Cộng đồng Pháp ngữ, kỳ vọng Pháp ngữ có vai trò, vị thế tương xứng hơn trên trường quốc tế, kết quả hợp tác thực chất hơn, đoàn kết hơn, hiện đại hóa hơn và đa dạng hóa nguồn lực, thiết thực hướng tới người dân hơn nữa.

Trong khuôn khổ hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có các cuộc gặp với 14 nhà lãnh đạo đứng đầu Nhà nước, Chính phủ các nước thành viên của Pháp ngữ và với Tổng Thư ký Pháp ngữ. Các cuộc tiếp xúc cấp cao đã tăng cường hiểu biết, quan hệ chính trị cũng như đề ra những phương hướng hợp tác trên cả bình diện song phương, đa phương, mở ra những cơ hội hợp tác mới trong kinh tế, thương mại, đầu tư, giao lưu nhân dân.

Có thể nói, qua sự tham gia trực tiếp của Lãnh đạo cao nhất của Đảng và Nhà nước tại hội nghị, với nhiều đóng góp, sáng kiến được các nước, các tổ chức quốc tế đánh giá cao, chúng ta đã khẳng định với Cộng đồng Pháp ngữ nói riêng và cộng đồng quốc tế nói chung thông điệp về một Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới, là thành viên tích cực, trách nhiệm của cộng đồng quốc tế; tiếp tục coi trọng và sẵn sàng đóng góp thực chất, hiệu quả vào hợp tác trong không gian Pháp ngữ, cũng như thúc đẩy quan hệ với các thành viên Pháp ngữ.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao của Đảng và Nhà nước ta đã có cuộc hội kiến Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni, hội đàm với Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen và có cuộc gặp của ba đồng chí đứng đầu ba Đảng Việt Nam - Lào - Campuchia nhằm đánh giá về tình hình quốc tế, khu vực, kiểm điểm kết quả hợp tác trong thời gian qua và đề ra những định hướng phát triển quan hệ trong thời gian tới.

Các cuộc làm việc song phương của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước với các Nhà Lãnh đạo Campuchia, Lào thực chất, thân tình, tập trung vào các nội dung hợp tác trọng điểm, đạt được thống nhất cao việc triển khai một số hoạt động quan trọng trong thời gian tới giữa hai Đảng Việt Nam - Campuchia, Việt Nam - Lào và ba Đảng. Điều này tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng, định hướng của hợp tác kênh đảng đối với việc duy trì, củng cố, thúc đẩy hơn nữa sự tin cậy, đoàn kết, gắn bó và hợp tác giữa ba nước, nhất trong bối cảnh tình hình thế giới hiện nay có nhiều diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường.

Các Nhà Lãnh đạo cũng khẳng định ưu tiên cao củng cố, vun đắp quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa ba Đảng, ba nước, đồng thời nhất trí thúc đẩy gắn kết kinh tế giữa ba nước, nhất là trong các lĩnh vực quan trọng như cơ sở hạ tầng, nông nghiệp công nghệ cao, logistic... đưa hợp tác đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả trong thời gian tới.

PV: Với những kết quả đó, xin Bộ trưởng cho biết phương hướng, trọng tâm triển khai các cam kết, thỏa thuận của chuyến công tác trong thời gian tới?

Bộ trưởng Lê Hoài Trung: Trên cơ sở những kết quả quan trọng của chuyến công tác của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, trong thời gian tới, chúng ta cần triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm, cụ thể:

Các cơ quan, tổ chức, địa phương của chúng ta cần phối hợp với các đối tác để tiếp tục tham gia, thúc đẩy tình đoàn kết và hữu nghị với các nước Pháp ngữ, thúc đẩy các lợi ích về an ninh, phát triển, duy trì và tăng cường vai trò, vị thế nòng cốt của Việt Nam tại Pháp ngữ. Chúng ta cần tiếp tục quan tâm, đóng góp vào những nỗ lực chung của cộng đồng trong việc thúc đẩy hợp tác kinh tế, hợp tác trong lĩnh vực số và đổi mới, sáng tạo, phát triển bền vững...

Xây dựng những bước triển khai cụ thể, xây dựng kế hoạch chi tiết để phối hợp cùng với các nước thành viên Pháp ngữ thực hiện những cam kết cấp cao đã được thông qua tại Hội nghị. Có thể thấy không gian kinh tế Pháp ngữ có tiềm năng rất lớn và còn nhiều dư địa để Việt Nam đẩy mạnh hợp tác một cách sâu rộng, đặc biệt trong các lĩnh vực khoa học công nghệ, giáo dục đào tạo...

Nhiều quốc gia thành viên có trình độ phát triển về khoa học công nghệ, kinh tế, thương mại, đầu tư… và coi trọng vai trò và những đóng góp tích cực của Việt Nam, coi Việt Nam là một trong những thành viên nòng cốt, là trụ cột của Pháp ngữ tại khu vực Châu Á -Thái Bình Dương. Điều này góp phần củng cố quan hệ giữa Việt Nam và các nước, tạo ra những cơ hội hợp tác lớn phục vụ phát triển đất nước.

Bên cạnh đó, chúng ta cũng cần có những bước đi hết sức cụ thể để tiếp tục triển khai những thỏa thuận đã đạt được của giữa các nhà lãnh đạo của ba Đảng cũng như trong các khuôn khổ song phương. Trong quan hệ với Campuchia, chúng ta cần tập trung vào các trọng tâm củng cố gắn kết về chính trị, duy trì tiếp xúc, trao đổi giữa lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước, phát huy hơn nữa hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương và tăng cường tham vấn, phối hợp tại các cơ chế đa phương, qua đó triển khai những kết quả, những thỏa thuận về hợp tác với các đối tác đã đạt được trong khuôn khổ chuyến công tác.

Tôi tin tưởng rằng với những kết quả hết sức tích cực đã đạt được trong khuôn khổ chuyến công tác cùng sự nỗ lực của các bộ, ngành, địa phương, Việt Nam và các đối tác sẽ phát huy tối đa những thế mạnh, cơ hội hợp tác, vì sự phát triển ổn định, bền vững, vì lợi ích của nhân dân, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở các khu vực và trên thế giới.

PV: Xin cảm ơn Bộ trưởng!

PV/VOV1
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