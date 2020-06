Việt Nam - Thụy Sỹ tăng cường khai thác tối đa các tiềm năng hợp tác

Chiều 11/6, Phó Thủ tướng Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã điện đàm với Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Thụy Sỹ, ông Ignazio Cassis, trao đổi về các biện pháp tăng cường hợp tác song phương và phối hợp giữa hai nước trên các diễn đàn đa phương.



Tại điện đàm, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh và Bộ trưởng Ignazio Cassis hài lòng nhận thấy quan hệ hợp tác song phương phát triển tốt đẹp, nhất là việc triển khai và thực hiện những thỏa thuận trong các hoạt động trao đổi đoàn các cấp thời gian qua và nhất trí phối hợp tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn nhất là đoàn cấp cao và tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Thụy Sỹ (1971 - 2021).

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh thực hiện điện đàm

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh và Bộ trưởng Ngoại giao Thụy Sỹ Ignazio Cassis đánh giá quan hệ kinh tế, thương mại song phương có bước phát triển tích cực. Hai bên thống nhất các phương hướng tăng cường hơn nữa quan hệ kinh tế - thương mại giữa hai nước, trong đó có việc thúc đẩy sớm ký kết Hiệp định Thương mại tự do (FTA) giữa Việt Nam và Hiệp hội Mậu dịch tự do châu Âu, để hỗ trợ cho nền kinh tế hai bên, khắc phục các tác động do dịch Covid-19 gây ra.

Bộ trưởng Ngoại giao Thụy Sỹ đánh giá cao nỗ lực của Việt Nam đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN và Ủy viên Không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, trong bối cảnh không thuận lợi do dịch bệnh Covid-19, cũng như các biện pháp phòng chống dịch của Việt Nam có thể trao đổi để cộng đồng quốc tế học tập.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Phạm Bình Minh đánh giá cao cam kết của Thụy Sỹ tài trợ cho hợp tác quốc tế phòng chống và giảm thiểu các tác hại của Covid-19, khẳng định Việt Nam sẵn sàng tiếp tục cùng Thụy Sỹ chia sẻ kinh nghiệm, phối hợp các nỗ lực phòng chống dịch bệnh.

Bộ trưởng Ngoại giao Thụy Sỹ Ignazio Cassis.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh và Bộ trưởng Ngoại giao Thụy Sỹ nhấn mạnh, hai bên chia sẻ nhiều quan điểm chung về các vấn đề quốc tế trong đó có việc đảm bảo hòa bình, ổn định, tôn trọng luật pháp quốc tế cũng như thực hiện các Mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc. Hai bên nhất trí tiếp tục tăng cường phối hợp khai thác tối đa các tiềm năng hợp tác của quan hệ Thụy Sỹ – ASEAN trong năm Việt Nam làm Chủ tịch ASEAN 2020./.