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Việt Nam tích cực xây dựng một Cộng đồng Pháp ngữ đoàn kết, hướng tới người dân

Thứ Bảy, 06:00, 14/11/2026
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VOV.VN - Là thành viên của cộng đồng Pháp ngữ từ năm 1979, Việt Nam luôn nỗ lực thúc đẩy quan hệ hợp tác Việt Nam với cộng đồng Pháp ngữ, là thành viên tích cực và có trách nhiệm của cộng đồng, đóng vai trò nòng cốt của phong trào Pháp ngữ tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Nhận lời mời của Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni, hôm nay 14/11, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam lên đường tham dự Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 20 tại Phnom Penh, Campuchia từ ngày 14 đến 16/11/2026.

Chuyến công tác của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam nhất quán coi trọng Cộng đồng Pháp ngữ, thể hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, đa phương hóa, đa dạng hóa, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế theo tinh thần Đại hội XIV của Đảng. Đồng thời thúc đẩy hợp tác Pháp ngữ mang lại lợi ích thiết thực cho người dân.

Là thành viên của cộng đồng Pháp ngữ từ năm 1979, Việt Nam luôn nỗ lực thúc đẩy quan hệ hợp tác Việt Nam với cộng đồng Pháp ngữ; là thành viên tích cực và có trách nhiệm của cộng đồng, đóng vai trò nòng cốt của phong trào Pháp ngữ tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

viet nam tich cuc xay dung mot cong dong phap ngu doan ket, huong toi nguoi dan hinh anh 1
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

Trong hoạt động, Việt Nam có nhiều sáng kiến thúc đẩy hợp tác và tăng cường đối thoại giữa các nước thành viên trong cộng đồng. Dấu ấn đậm nét nhất phải kể đến là sự kiện Hội nghị Thượng đỉnh Pháp ngữ lần thứ bảy được tổ chức tại Hà Nội vào tháng 11/1997. Với việc tổ chức thành công hội nghị này, Việt Nam đã có đóng góp quan trọng vào việc thể chế hóa hoạt động chính trị, đề cao hợp tác kinh tế bên cạnh các lĩnh vực chính trị, văn hóa-ngôn ngữ.

Một trong những đóng góp nổi bật của Việt Nam tại Tổ chức quốc tế Pháp ngữ là thúc đẩy tinh thần đoàn kết, đối thoại, hợp tác giữa các thành viên và góp phần tăng cường vai trò của Cộng đồng Pháp ngữ trong các cơ chế đa phương quốc tế.

Với kinh nghiệm hội nhập quốc tế và tham gia giải quyết nhiều vấn đề toàn cầu, Việt Nam có điều kiện đóng góp những góc nhìn thực tiễn về xây dựng lòng tin, duy trì hòa bình, giải quyết bất đồng bằng biện pháp hòa bình, tôn trọng luật pháp quốc tế và đề cao vai trò của các thể chế đa phương. Đây cũng là những giá trị có ý nghĩa quan trọng đối với Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ trong bối cảnh thế giới đối mặt với xung đột, cạnh tranh chiến lược, phân hóa và những thách thức ngày càng phức tạp đối với trật tự quốc tế.

Bên cạnh những hợp tác chặt chẽ về chính trị, văn hóa, xã hội, hợp tác kinh tế cộng đồng Pháp ngữ được xác định là trọng tâm thúc đẩy của Việt Nam trong cộng đồng. Không gian Pháp ngữ không chỉ là mạng lưới kết nối về ngôn ngữ và văn hóa mà còn sở hữu tiềm năng hợp tác kinh tế rộng lớn.

Với tổng dân số khoảng 1,4 tỷ người, Cộng đồng Pháp ngữ hiện chiếm 16,5% GDP thế giới, khoảng 20% trao đổi thương mại toàn cầu và 14% dự trữ mỏ và năng lượng thế giới. Việt Nam hiện có trao đổi thương mại với 44/53 quốc gia thành viên chính thức của Tổ chức quốc tế Pháp ngữ.

Thời gian qua, Tổ chức quốc tế Pháp ngữ đã có một số hoạt động hỗ trợ kết nối doanh nghiệp Việt Nam với các đối tác Pháp ngữ.

Trong khi đó, Việt Nam có thể chia sẻ kinh nghiệm phát triển kinh tế, chuyển đổi số, phát triển nông nghiệp và hội nhập quốc tế với các thành viên Pháp ngữ, tranh thủ nguồn lực, công nghệ và kinh nghiệm quản trị từ các đối tác. Đặc biệt, hợp tác song phương và ba bên có thể trở thành phương thức hiệu quả để kết nối thế mạnh của Việt Nam với nguồn lực và nhu cầu phát triển của các quốc gia Pháp ngữ, nhất là tại châu Phi.

Có thể nói, với những hoạt động hợp tác hết sức chặt chẽ, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực cùng sự lớn mạnh không ngừng của cộng đồng Pháp ngữ, với tinh thần chủ động, tích cực, trách nhiệm, Việt Nam đang nỗ lực góp phần tăng cường hình ảnh và sự hiện diện của Pháp ngữ tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương; sẵn sàng là cầu nối thúc đẩy quan hệ cộng đồng Pháp ngữ và ASEAN, qua đó nâng tầm vị thế quốc gia trên trường quốc tế.

Chuyến công tác của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam sẵn sàng cùng các thành viên xây dựng một Cộng đồng Pháp ngữ đoàn kết, năng động, hướng tới người dân, nơi sự đa dạng trở thành thế mạnh cho hợp tác và phát triển.

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Việt Nam đề cao hòa bình, đối thoại và hợp tác trong Cộng đồng Pháp ngữ

VOV.VN - Nhân dịp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ XX tại Campuchia, đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao đã trả lời phỏng vấn báo chí về ý nghĩa chuyến công tác, đóng góp của Việt Nam và thông điệp của Việt Nam tại hội nghị sắp tới.

Việt Cường/VOV
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