Hoạt động diễn ra trong khuôn khổ chuyến công tác của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự Tuần lễ Cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 33 và làm việc song phương tại Trung Quốc.

Cùng dự có đồng chí Hoàng Minh Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; đồng chí Nguyễn Việt Dũng, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Quảng Châu; đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương, Bộ Ngoại giao, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc.

Đồng chí Từ Ba, Bí thư Đảng ủy Đại học Thâm Quyến đón đồng chí Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc

Về phía Trung Quốc có Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hà Vĩ; Giáo sư Đào Nhất Đào, Viện trưởng Viện Nghiên cứu "Vành đai và Con đường", Đại học Thâm Quyến; các giáo sư, chuyên gia của Đại học Thâm Quyến, Đại học Thanh Hoa, Đại học Bắc Kinh, Đại học Trung văn Hồng Công (cơ sở Thâm Quyến) và Đại học Kỹ thuật nghề nghiệp Thâm Quyến.

Trước Tọa đàm, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc đã gặp, làm việc với đồng chí Từ Ba, Bí thư Đảng ủy Đại học Thâm Quyến.

Phát biểu khai mạc Tọa đàm, Giáo sư Đào Nhất Đào nhiệt liệt chào mừng đồng chí Nguyễn Duy Ngọc và Đoàn; đánh giá cao những thành tựu của Việt Nam sau 40 năm đổi mới, quyết tâm tinh gọn tổ chức bộ máy và các định hướng phát triển lớn của Việt Nam hướng tới hai mục tiêu 100 năm. Giáo sư nhấn mạnh, công cuộc cải cách, mở cửa của Trung Quốc và công cuộc đổi mới của Việt Nam có nhiều điểm tương đồng, đều kiên định sự lãnh đạo của Đảng; trong đó, nhân tài là động lực cốt lõi của hiện đại hóa. Đại học Thâm Quyến đã có quan hệ hợp tác, trao đổi học thuật với Việt Nam từ nhiều năm nay và mong muốn tiếp tục là cầu nối giao lưu giữa giới nghiên cứu hai nước.

Phát biểu tại Tọa đàm, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc nêu bốn nhóm vấn đề trọng tâm phía Việt Nam quan tâm trao đổi: mô hình hợp tác giữa chính quyền thành phố với các đại học hàng đầu để xây dựng cơ sở đào tạo sau đại học; cơ chế phối hợp giữa chính quyền, trường đại học và doanh nghiệp trong đào tạo, nghiên cứu, đổi mới sáng tạo, gắn đào tạo với thực tiễn và phát triển doanh nghiệp khởi nghiệp ngay trong trường đại học; chính sách thu hút nhân tài quốc tế và phát triển nhân tài cấp vùng, trong đó có việc cử các nhà khoa học xuất sắc, tài năng trẻ đi đào tạo tại các cơ sở hàng đầu thế giới gắn với tiếp nhận, chuyển giao tri thức; kinh nghiệm phát huy vai trò của đội ngũ chuyên gia, nhân tài trong đào tạo, thực thi công vụ và quản lý nhà nước.

Đồng chí tin tưởng những kinh nghiệm thực tiễn của Đại học Thâm Quyến sẽ là nguồn tham khảo có giá trị cho Việt Nam trong quá trình hoàn thiện chủ trương, chính sách phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và nhân tài quốc gia.

Tại Tọa đàm, các giáo sư, chuyên gia Trung Quốc chia sẻ kinh nghiệm của Thâm Quyến trong phát triển giáo dục đại học, thu hút các đại học hàng đầu trong nước và quốc tế mở cơ sở đào tạo; chính sách thu hút nhân tài quốc tế và phát triển nhân tài cấp vùng; hợp tác giữa nhà trường và doanh nghiệp trong đào tạo nhân lực công nghệ cao, nhân lực ngành xe năng lượng mới; đào tạo nhân tài trong thời đại trí tuệ nhân tạo; xây dựng đội ngũ nhân tài khu vực công theo hai tuyến quản lý và chuyên môn. Các tham luận giới thiệu một số mô hình của Đại học Thâm Quyến, Đại học Thanh Hoa và Đại học Kỹ thuật nghề nghiệp Thâm Quyến. Hai bên đã trao đổi, thảo luận cởi mở, thẳng thắn về các vấn đề cùng quan tâm.

Phát biểu tại Tọa đàm, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn nhấn mạnh vai trò của các trường đại học trong đào tạo, bồi dưỡng, thu hút và sử dụng nhân tài; mong muốn tăng cường trao đổi kinh nghiệm về xây dựng đội ngũ, cơ chế đánh giá, đãi ngộ gắn với vị trí việc làm và kết quả công tác. Bộ trưởng đề xuất thúc đẩy hợp tác giữa các trường đại học hai nước theo mô hình Nhà nước - nhà trường - doanh nghiệp, tập trung trao đổi giảng viên, sinh viên, xây dựng chương trình đào tạo chung và hợp tác nghiên cứu gắn với nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hà Vĩ khẳng định sẵn sàng làm cầu nối thúc đẩy hợp tác giáo dục, đào tạo giữa hai nước.

Phát biểu kết luận Tọa đàm, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc trân trọng cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, chu đáo của Đại học Thâm Quyến; đánh giá cao những ý kiến trao đổi sâu sắc, thiết thực của Giáo sư Đào Nhất Đào, các giáo sư, nhà khoa học và Đại sứ Hà Vĩ.

Đồng chí nhấn mạnh, Việt Nam đang nỗ lực thực hiện các mục tiêu phát triển đất nước. Trong công tác cán bộ, đào tạo, bồi dưỡng gắn chặt với tuyển dụng, quy hoạch, luân chuyển, bổ nhiệm, bố trí, sử dụng cán bộ và nhân tài, phù hợp với yêu cầu của từng vị trí, từng cấp, từng lĩnh vực.

Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc đề nghị Đại học Thâm Quyến và các trường đại học tham dự Tọa đàm phối hợp với các cơ quan, cơ sở đào tạo của Việt Nam thiết lập mạng lưới hợp tác, với sự kết nối của Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam và Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Quảng Châu. Đồng chí mong muốn hai bên cùng xây dựng nội dung, chương trình và đội ngũ giảng viên, nhà khoa học để tổ chức các chương trình đào tạo, bồi dưỡng tại Trung Quốc hoặc Việt Nam, theo hình thức trực tiếp hoặc trực tuyến.

Đồng chí cho biết, hợp tác giáo dục, đào tạo giữa hai nước đang nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước, cùng sự phối hợp, hỗ trợ của các cơ quan liên quan. Việt Nam đã ban hành các nghị quyết về giáo dục, đào tạo và phát triển nhân tài, tạo cơ sở thuận lợi để hai bên thúc đẩy hợp tác.

Trên tinh thần "vừa là đồng chí, vừa là anh em", đồng chí Nguyễn Duy Ngọc mong muốn hai bên tăng cường trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, học hỏi lẫn nhau, cùng phát triển; khẳng định Việt Nam sẵn sàng chia sẻ những kinh nghiệm, kết quả đạt được trong quá trình phát triển đất nước. Đồng chí đề nghị Đại học Thâm Quyến phối hợp với các cơ quan, cơ sở đào tạo liên quan nghiên cứu các ý kiến, đề xuất tại Tọa đàm, tạo điều kiện thuận lợi để triển khai các hoạt động giao lưu, hợp tác thiết thực giữa hai bên.

Một số hình ảnh trong chuyến thăm và làm việc tại Thâm Quyến của đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương:

Đồng chí Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc đến thăm và làm việc tại Đại học Thâm Quyến

Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc đã gặp, làm việc với đồng chí Từ Ba, Bí thư Đảng ủy Đại học Thâm Quyến.

Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc đã gặp, làm việc với đồng chí Từ Ba, Bí thư Đảng ủy Đại học Thâm Quyến.

Tại Tọa đàm, các giáo sư, chuyên gia Trung Quốc chia sẻ kinh nghiệm của Thâm Quyến trong phát triển giáo dục đại học, thu hút các đại học hàng đầu trong nước và quốc tế

Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc tin tưởng những kinh nghiệm thực tiễn của Đại học Thâm Quyến sẽ là nguồn tham khảo có giá trị cho Việt Nam trong quá trình hoàn thiện chủ trương, chính sách phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và nhân tài quốc gia.

Đồng chí Hoàng Minh Sơn, Bộ trưởng Bộ Giáo dục nhấn mạnh vai trò của các trường đại học trong đào tạo, bồi dưỡng, thu hút và sử dụng nhân tài

Giáo sư Đào Nhất Đào nhiệt liệt chào mừng đồng chí Nguyễn Duy Ngọc và Đoàn

Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hà Vĩ khẳng định sẵn sàng làm cầu nối thúc đẩy hợp tác giáo dục, đào tạo giữa hai nước.

Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc nhận quà lưu niệm của Đại học Thâm Quyến