Việt Nam ủng hộ tăng cường quan hệ hợp tác Nga – ASEAN

Ngày 23/10, tại Trường Đại học quan hệ quốc tế quốc gia Moscow (MGIMO) diễn ra Hội thảo “Quan hệ Nga – ASEAN. Vai trò của Việt Nam” do Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga và Trung tâm ASEAN thuộc MGIMO đồng tổ chức.

Đây là một trong số chuỗi bẩy sự kiện do Đại sứ quán khởi xướng được thực hiện trong khuôn khổ Năm hữu nghị Việt – Nga, hướng tới kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước.

Tham dự Hội thảo có hơn 50 đại biểu đại diện cho Bộ Ngoại giao Nga, các nhà nghiên cứu về châu Á và Việt Nam, các học giả uy tín trong lĩnh vực quan hệ quốc tế và luật pháp quốc tế của Nga, các chuyên gia về khu vực, các Nhà Việt Nam học, sinh viên Nga đang học tiếng Việt tại một số trường Đại học của Nga, cũng như Học viện ngoại giao Việt Nam, các cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga.



Phát biểu khai mạc Hội thảo, Đại sứ Việt Nam tại Liên bang Nga Ngô Đức Mạnh đã điểm lại tình hình hợp tác giữa ASEAN và Nga trong thời gian qua; khẳng định Việt Nam hoan nghênh và ủng hộ việc tăng cường quan hệ hợp tác Nga - ASEAN, nhất là vai trò quan trọng của Nga trong việc duy trì hoà bình, ổn định ở khu vực.

Đại sứ nhấn mạnh quan hệ chính trị giữa Nga và ASEAN đang phát triển tốt đẹp, cơ chế tiếp xúc, gặp gỡ, đặc biệt ở cấp cao được duy trì thường xuyên. Trong lĩnh vực an ninh, hai bên đang thực hiện cơ chế trao đổi quan điểm và hành động chung nhằm chống lại các mối đe dọa truyền thống và phi truyền thống như khủng bố, tội phạm xuyên quốc gia, buôn bán chất hướng thần, cũng như giải quyết các vấn đề liên quan đến an ninh biển, tự do hàng hải, hàng không, ủng hộ thực hiện đầy đủ hiệu quả Tuyên bố ứng xử của các bên tại Biển Đông (DOC) và việc sớm đạt được đồng thuận về Bộ quy tắc ứng xử của các bên ở Biển Đông (COC).

Đại sứ cho rằng, một trong những nền tảng cơ bản của quan hệ đối tác chiến lược Nga – ASEAN là sự tuân thủ các chuẩn mực và nguyên tắc của Luật pháp quốc tế, chống lại bảo hộ và hành động đơn phương…

Về hợp tác kinh tế - thương mại, Đại sứ Ngô Đức Mạnh cho rằng, Nga – ASEAN còn cần phải nỗ lực hơn nữa để cùng mở rộng và phát triển thực chất lĩnh vực này. Với việc thông qua Lộ trình hợp tác, hai bên kỳ vọng sẽ gặt hái được kết quả tích cực trong hợp tác thương mại – đầu tư, đặt biệt trong lĩnh vực năng lượng, công nghiệp, tài chính, kinh tế số…

Về hợp tác nhân văn, nhiều thỏa thuận được ký kết trong các lĩnh vực khoa học, kỹ thuật, du lịch, giáo dục… và đang được hai bên triển khai, trong đó có việc tiến tới tổ chức Năm chéo văn hóa giữa Nga và ASEAN nhằm gắn kết hiểu biết giữa Nga và các nước trong khu vực.

Đại diện của Bộ Ngoại giao Nga, ông Anton Golubev đánh giá cao quan hệ hợp tác Việt – Nga trong thời gian qua, điểm lại một số thành tựu quan trọng của mối quan hệ hợp tác, đồng thời khẳng định Việt Nam đang làm tốt vai trò cấu nối giữa Nga và ASEAN.

Ông Vladimir Mazyrin, lãnh đạo trung tâm nghiên cứu Việt Nam và ASEAN, thuộc Viện Viễn Đông cho rằng, quan hệ kinh tế - thương mại Việt – Nga vẫn còn nhiều tiềm năng cần khai thác, hai bên cần tích cực thúc đẩy để có thêm nhiều dự án đầu tư mới trên lãnh thổ của nhau.

Ông Grigory Lokshin, cộng tác viên chính của trung tâm nghiên cứu Việt Nam và ASEAN, Viện Viễn Đông, Viện hàn lâm khoa học Nga, ủng hộ quan điểm về việc Nga mở rộng hợp tác với các nước ASEAN, đặc biệt trong lĩnh vực năng lượng; cho rằng hợp tác Việt – Nga trong lĩnh vực dầu khí tại thềm lục địa của Việt Nam mang lại lợi ích chung cho cả hai nước và cần tiếp tục triển khai mô hình này. Bên cạnh đó, ông cho rằng một trong những vấn đề đang được quan tâm hiện nay là tình hình Biển Đông đang diễn biến phức tạp.

Các đại biểu đều cho rằng, các bên cần tuân thủ luật pháp quốc tế, Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 và giải quyết tranh chấp bằng các biện pháp hoà bình.

Các chuyên gia tham dự Hội thảo cũng dành một phần thời gian để nêu ra những vướng mắc trong hợp tác ở các lĩnh vực như kinh tế - thương mại, đầu tư, giáo dục, văn hóa… và mong muốn các cơ quan hữu quan hai Bên cùng quan tâm tháo gỡ, để xứng với truyền thống quan hệ hợp tác giữa hai nước trong suốt 70 năm qua.

Các học giả đều đồng ý cho rằng việc tổ chức Hội thảo là rất kịp thời và chủ đề của Hội thảo đáp ứng được sự quan tâm cũng như mong muốn của câc đại biểu khi mà Nga và ASEAN sắp tròn 1 năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược, các nước thuộc ASEAN và Nga cùng chia sẻ nhiều lợi ích chung, cũng như đang cần giải quyết những thách thức mới.

Hội thảo đã diễn ra trong không khí trao đổi sôi nổi, thẳng thắn và thực chất. Các đại biểu thống nhất với quan điểm rằng Nga và ASEAN còn rất nhiều dư địa để phát triển hợp tác sâu rộng và Việt Nam sẽ tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, đặc biệt trong năm nhiệm kỳ Chủ tịch ASEAN 2020, để có những đóng góp thực chất và hiệu quả cho quan hệ hợp tác cùng có lợi giữa Nga và ASEAN./.