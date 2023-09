Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Bulgaria Rosen Zhelyazkov, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm chính thức Cộng hòa Bulgaria từ ngày 24 - 26/9.

Đây là chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Việt Nam sang Bulgaria sau 15 năm, kể từ chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng vào năm 2008. Chuyến thăm nhằm củng cố và tăng cường hơn nữa quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt Việt Nam - Bulgaria nói chung; quan hệ hợp tác nghị viện giữa hai nước nói riêng, thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương trên các lĩnh vực.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ

Chuyến thăm hữu nghị chính thức Bulgaria của Chủ tịch Hồ Chí Minh diễn ra vào tháng 8/1957 đã đặt nền móng và dấu mốc quan trọng trong lịch sử quan hệ hai nước. Với những tương đồng về lịch sử, Việt Nam và Bulgaria đã gắn bó bằng mối quan hệ hữu nghị thủy chung, son sắt được các nhà Lãnh đạo và nhân dân hai nước không ngừng vun đắp và phát triển xuyên suốt hơn 7 thập kỷ qua, kể từ khi Bulgaria là một trong những quốc gia đầu tiên trên thế giới sớm công nhận nền độc lập của Việt Nam vào tháng 02/1950.

Trong những năm qua, quan hệ hai nước phát triển tích cực, nhất là trong lĩnh vực chính trị - ngoại giao; hai bên đã trao đổi nhiều đoàn cấp cao; phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn đa phương. Bulgaria ủng hộ Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), ứng cử Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (nhiệm kỳ 2008-2009 và 2020-2021); ứng cử Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc (nhiệm kỳ 2014 - 2016 và 2023 - 2025).

Nhân dân Thủ đô Sofia nồng nhiệt chào mừng Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm hữu nghị chính thức Bulgaria, tháng 8/1957. Ảnh: Tư liệu/TTXVN phát

Hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư Việt Nam - Bulgaria chiếm vị trí quan trọng trong mối quan hệ hai nước. Các cơ chế hợp tác và khuôn khổ pháp lý quan trọng như Ủy ban Liên Chính phủ về hợp tác kinh tế - thương mại và khoa học - kỹ thuật; Hiệp định Thương mại tự do giữa Liên minh châu Âu và Việt Nam (EVFTA), trong đó Bulgaria là thành viên; Hiệp định tránh đánh thuế trùng; Hiệp định bảo hộ đầu tưv... là nền tảng cho quan hệ song phương cùng có lợi và bổ trợ lẫn nhau.

Bất chấp khó khăn do đại dịch Covid-19, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu năm 2021 hai nước tăng mạnh ở mức 108% so với năm 2020, đạt mức gần 250 triệu USD. Tuy nhiên, năm 2022 con số này giảm còn hơn 200 triệu USD do ảnh hưởng nhiều yếu tố trong khu vực và trên thế giới, nhìn chung kim ngạch xuất nhập khẩu giữa 2 nước còn thấp so với tiềm năng.

Quốc hội hai nước đã trao đổi nhiều đoàn lãnh đạo cấp cao, nổi bật là Đoàn Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng thăm hữu nghị chính thức Bulgaria vào năm 2008. Năm 2012, Quốc hội hai bên ký Biên bản Ghi nhớ hợp tác. Hai bên duy trì tiếp xúc, phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn nghị viện đa phương như IPU, ASEP.

Theo ông Đôn Tuấn Phong, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Đối ngoại của Quốc hội, chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đến Bulgaria tăng cường mối quan hệ hợp tác giữa Nghị viện hai nước, trong đó đặc biệt là hai bên sẽ ký kết Bản Ghi nhớ hợp tác giữa hai Quốc hội trên cơ sở kế thừa nội dung Bản ghi nhớ đã ký năm 2012, bổ sung một số nội dung hợp tác mới phù hợp với bối cảnh quan hệ hợp tác trong giai đoạn tới.

Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp đoàn đại biểu Chính phủ Bulgaria thăm Việt Nam tháng 10/1958. Ảnh: TTXVN

"Nhà nước, Quốc hội Bulgaria hết sức coi trọng chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam. Dự kiến bạn sẽ dành cho Chủ tịch Quốc hội những nghi lễ cao nhất cùng các cuộc hội đàm, hội kiến và thông qua các cuộc gặp cấp cao này, Chủ tịch Quốc hội cũng sẽ thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam đề cập, cũng như bàn thảo các biện pháp, nhằm tăng cường hợp tác trên tất cả các lĩnh vực giữa hai nước. Chúng tôi tin tưởng rằng, chuyến thăm sẽ thành công và góp phần làm sâu sắc thêm mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp trong những năm vừa qua giữa hai nước", Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Đối ngoại của Quốc hội thông tin thêm.

Đại diện Đại sứ quán Cộng hòa Bulgaria và Cộng hòa Nhân dân Bangladesh tiễn Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ rời Hà Nội, lên đường thăm chính thức Bangladesh và Bulgaria. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội nước ta đến Bulgaria nhằm tăng cường mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước đã được xây dựng và vun đắp qua nhiều thế hệ. Bên cạnh đó, chuyến thăm nhằm thúc đẩy hợp tác trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, thương mại, khoa học, kỹ thuật, văn hóa, giáo dục, thúc đẩy Bulgaria nói riêng và châu Âu nói chung trong việc thực thi hiệu quả Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu.

Đặc biệt, chuyến thăm sẽ tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác giữa hai nước nói chung, hai Quốc hội nói riêng, mở ra những triển vọng mới trong quan hệ song phương cũng như hợp tác trên các diễn đàn khu vực và quốc tế trong bối cảnh thế giới nhiều diễn biến phức tạp, khó lường như hiện nay.