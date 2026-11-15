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Việt Nam và Cuba tăng cường quan hệ giữa các cơ quan Đảng

Chủ Nhật, 09:58, 15/11/2026
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Từ ngày 10 - 14/11, đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam, do đồng chí Đỗ Việt Hà - Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương - dẫn đầu, đã thăm và làm việc tại Cuba nhằm tăng cường mối quan hệ giữa các cơ quan đảng của hai nước.

Trong cuộc tiếp đoàn, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba Roberto Morales Ojeda nhấn mạnh chuyến thăm này sẽ góp phần tăng cường hơn nữa mối quan hệ giữa hai Đảng, trên cơ sở mối quan hệ hữu nghị và đoàn kết lịch sử được xây dựng bởi nhà lãnh đạo lịch sử của Cách mạng Cuba Fidel Castro Ruz và Chủ tịch Hồ Chí Minh.

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Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Roberto Morales Ojeda, tiếp đoàn. 

Đồng chí Morales Ojeda đánh giá cao những kinh nghiệm mà đoàn đã chia sẻ về hoạt động của các ủy ban Đảng và cơ cấu của các cơ quan trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam; đồng thời khẳng định những bài học thực tiễn trong tổ chức đảng ở Việt Nam có giá trị tham chiếu cao ở Cuba.

Về phần mình, đồng chí Đỗ Việt Hà bày tỏ rằng việc chia sẻ những kinh nghiệm và bài học thực tiễn giúp hai bên hiểu rõ hơn về hoạt động của các cơ cấu đảng, qua đó tăng cường mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai Đảng.

Đồng chí Đỗ Việt Hà nhấn mạnh, Việt Nam theo sát và đánh giá cao gói biện pháp chuyển đổi kinh tế - xã hội mà Cuba đang thực hiện đồng thời nhận thấy rằng quá trình Đổi mới của Việt Nam cũng là một điểm tham khảo cho những gì Cuba đang thực hiện ngày nay.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Roberto Morales Ojeda, nêu bật mối quan hệ hữu nghị và đoàn kết lịch sử giữa hai dân tộc.

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Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Roberto Morales Ojeda, nêu bật mối quan hệ hữu nghị và đoàn kết lịch sử giữa hai dân tộc.

Đoàn đại biểu Đảng ta cũng có buổi làm việc với Ban Tư tưởng Đảng Cộng sản Cuba. Tại cuộc gặp, bà Yuniaski Crespo Baquero, Trưởng Ban Tư tưởng Đảng Cộng sản Cuba, đã cung cấp cho đoàn đại biểu Việt Nam thông tin chi tiết về những chuyển biến kinh tế và xã hội, vốn là ưu tiên hàng đầu trong phát triển đất nước; đồng thời nhấn mạnh vai trò của Đảng trong giám sát và theo dõi việc thực hiện. Bà Yuniaski Crespo Baquero cho biết Việt Nam cũng là hình mẫu cho Cuba trên nhiều phương diện, cả lý thuyết và thực tiễn.

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Toàn cảnh buổi làm việc với báo Granma, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Cuba.

Hai bên nhấn mạnh Cuba và Việt Nam chia sẻ các nguyên tắc đoàn kết nhân dân quanh Đảng, cũng như trong việc bảo vệ cách mạng; đồng thời tái khẳng định mối quan hệ song phương tốt đẹp giữa các tổ chức chính trị, tính chất lịch sử và vị thế nền tảng của sự hợp tác giữa hai dân tộc.

Trong thời gian thăm và làm việc tại Cuba, đồng chí Đỗ Việt Hà cùng đoàn đã có các cuộc gặp, làm việc với Ban biên tập báo Granma, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Cuba, Viện Thông tin và Truyền thông Xã hội, Công ty truyền thông Ý tưởng Đa phương tiện, Hiệp hội Nhà văn và nghệ sĩ Cuba.

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Đồng chí Đỗ Việt Hà và đoàn làm việc với Viện Thông tin và Truyền thông Xã hội Cuba.

Tại các cuộc gặp, hai bên cùng trao đổi về việc tăng cường thông tin tuyên truyền về tư tưởng, đường lối và vai trò quan trọng của Đảng trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc cũng như phát triển đất nước, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết phải truyền đạt cho thế hệ trẻ về tình hữu nghị đặc biệt, thủy chung, trong sáng giữa hai dân tộc anh em Việt Nam - Cuba.

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Đồng chí Đỗ Việt Hà và đoàn thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Cuba.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, đồng chí Đỗ Việt Hà cùng đoàn đã thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Cuba và dâng hoa tưởng niệm trước tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh tại công viên mang tên Người ở thủ đô La Habana.

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Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao, Đặc phái viên Đảng Chính phủ Cu Ba

VOV.VN - Chiều 13/11, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung đã có cuộc hội đàm với đồng chí Bruno Rodríguez Parilla, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Cuba, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Đặc phái viên Đảng, Chính phủ nước Cộng hòa Cuba trong khuôn khổ chuyến thăm Việt Nam.

Theo Việt Hùng/TTXVN
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