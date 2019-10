Việt Nam và Liên minh châu Âu – EU vừa ký kết Hiệp định về thiết lập khuôn khổ tham gia của Việt Nam vào các hoạt động quản lý khủng hoảng của Liên minh châu Âu (FPA), nhân chuyến thăm của đoàn đại biểu quân sự cấp cao Việt Nam do Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, đến Liên minh châu Âu - EU.

Hiệp định FPA là hiệp định khung nhằm thiết lập quan hệ hợp tác, thể hiện cam kết chính trị, tạo cơ sở để ký các thỏa thuận triển khai hợp tác cụ thể ở những nội dung mà Việt Nam và EU thống nhất.

Việt Nam và EU ký kết Hiệp định về hợp tác quốc phòng.

Hiệp định này mở đường để Việt Nam có thể tham gia vào các hoạt động quản lý khủng hoảng mang tính chất nhân đạo, trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế; trong đó nguyên tắc quan trọng nhất là toàn quyền lựa chọn lĩnh vực, mức độ tham gia phù hợp với chính sách đối ngoại, nhu cầu và khả năng của mình.

Trên cơ sở nguyên tắc đó, các nội dung được Bộ Quốc phòng Việt Nam lựa chọn để hợp tác với EU là: thiết lập đối thoại chính sách quốc phòng với Cơ quan Hành động đối ngoại EU, đào tạo, tham gia các hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc và khắc phục hậu quả chiến tranh.

Đối với EU, việc ký FPA, qua đó thúc đẩy hợp tác với Việt Nam, tạo điều kiện thuận lợi cho Liên minh này trong việc tăng cường hợp tác với khu vực châu Á – Thái Bình Dương. Tính đến thời điểm hiện tại EU đã ký FPA với nhiều quốc gia, tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương ngoài Việt Nam là Hàn Quốc và Australia.

Ngay sau lễ ký FPA, Đại tướng Ngô Xuân Lịch đã hội kiến với bà Federica Mogherini, Đại diện cấp cao của Liên minh châu Âu về chính sách đối ngoại và an ninh. Hai bên bày tỏ vui mừng khi FPA được ký kết, khẳng định quyết tâm thúc đẩy hợp tác phòng song phương. Đại tướng Ngô Xuân Lịch và bà Federica Mogherini nhất trí sớm triển khai các lĩnh vực hợp tác mà Việt Nam lựa chọn tham gia trong khuôn khổ FPA.

Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch hội kiến với Đại tướng Graziano.

Hai bên cho rằng, hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng an ninh cũng nhằm tăng cường nhận thức và hiểu biết lẫn nhau, ủng hộ cấu trúc an ninh khu vực do ASEAN đóng vai trò trung tâm. Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch khẳng định, Bộ Quốc phòng Việt Nam ủng hộ mong muốn của EU về việc tham gia vào các cấu trúc quốc phòng an ninh khu vực Châu Á – Thái Bình Dương.

Bà Mogherini cho biết, EU tin tưởng, Việt Nam tiếp tục có những đóng góp vào duy trì hòa bình, ổn định và phát triển tại khu vực khi đảm nhiệm cương vị Chủ tịch luân phiên ASEAN vào năm 2020.

Bà Mogherini bày tỏ, EU và các quốc gia thành viên quan ngại về tình hình phức tạp ở Biển Đông gần đây, EU kêu gọi các bên liên quan tuân thủ luật pháp quốc tế trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) 1982. EU ủng hộ việc đàm phán Bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) một cách minh bạch, đáp ứng lợi ích của các nước trong khu vực và các nước đối tác.

Trước đó, tối 16/10, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam đã có cuộc gặp với Chủ tịch Uỷ ban Quân sự EU, Đại tướng Claudio Graziano.

Tại cuộc gặp, hai bên ghi nhận nỗ lực song phương trong việc thúc đẩy quan hệ hợp tác quốc phòng hiệu quả, đem lại lợi ích thiết thực cho cả Việt Nam và EU, cụ thể trong các lĩnh vực trao đổi đoàn quân sự cấp cao, đào tạo, tham gia các hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc…

Thời gian tới, hai bên sẽ tiếp tục thúc đẩy hợp tác, tập trung vào các lĩnh vực như trao đổi đoàn, thúc đẩy các cơ chế hợp tác, đào tạo./.

