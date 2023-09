Việt Nam và Trung Quốc tăng cường hợp tác phòng, chống tội phạm

Trong chuyến thăm chính thức Trung Quốc từ ngày 12 đến 16/9/2023, chiều nay, tại Thủ đô Bắc Kinh, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam đã chào xã giao đồng chí Thái Kỳ, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Bí thư Ban bí thư, Chủ nhiệm Văn phòng Trung ương Đảng và cùng đồng chí Vương Tiểu Hồng, Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Bộ Công an Trung Quốc đồng chủ trì Hội nghị cấp Bộ trưởng về phòng chống tội phạm lần thứ 8 giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Công an Trung Quốc.

Hội nghị cấp Bộ trưởng về phòng chống tội phạm lần thứ 8 giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Công an Trung Quốc.

Tại buổi tiếp đồng chí Thái Kỳ đã hoan nghênh, đánh giá cao chuyến thăm Trung Quốc của Bộ trưởng Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam; đánh giá cao sự phát triển quan hệ hợp tác giữa hai Đảng, hai nước trên tất cả các lĩnh vực trên tinh thần quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện theo phương châm 16 chữ “láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai” và tinh thần bốn tốt “láng giềng tốt, bạn bè tốt, đồng chí tốt, đối tác tốt”.

Tại Hội nghị cấp Bộ trưởng về phòng chống tội phạm lần thứ 8, hai Bên nhất trí cho rằng, trong hơn hai năm qua, Bộ Công an hai nước đã tích cực thực hiện những nhận thức chung và nội dung trong Biên bản Hội nghị hợp tác phòng, chống tội phạm lần thứ 7 được tổ chức tại Hà Nội, Việt Nam; đã tích cực phối hợp có hiệu quả trong phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội ở mỗi nước, nhất là khu vực biên giới hai nước, đóng góp tích cực cho sự phát triển và củng cố quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc.

Lực lượng chức năng hai Bên đã phối hợp tổ chức các đợt cao điểm về đấu tranh, trấn áp tội phạm ma túy; tội phạm mua bán người và phòng, chống hoạt động xuất nhập cảnh trái phép đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần kiềm chế, làm giảm nguy cơ phát sinh tội phạm xuyên quốc gia liên quan đến hai nước.

Bộ trưởng Tô Lâm và đồng chí Thái Kỳ.

Về hợp tác thời gian tới, Bộ Công an hai nước khẳng định, tiếp tục phối hợp đảm bảo an ninh, an toàn các sự kiện chính trị quan trọng tổ chức ở mỗi nước, làm tốt công tác bảo hộ công dân; tiếp tục phối hợp đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm xuyên quốc gia như tội phạm hình sự, ma túy, kinh tế, mua bán người, tội phạm lừa đảo qua mạng viễn thông, mạng internet, truy bắt, trao trả các đối tượng phạm tội; tăng cường các hoạt động phối hợp tuần tra, kiểm soát chặt chẽ hoạt động xuất nhập cảnh biên giới.

Kết thúc Hội nghị, Bộ trưởng Tô Lâm và Bộ trưởng Bộ Công an Trung Quốc Vương Tiểu Hồng đã ký “Biên bản Hội nghị hợp tác phòng, chống tội phạm lần thứ 8 giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Công an Trung Quốc” và “Bản ghi nhớ về tăng cường hợp tác phòng, chống tội phạm đánh bạc xuyên quốc gia giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Công an Trung Quốc.