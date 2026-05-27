Nhận lời mời của Tổng thống Cộng hòa Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr và Phu nhân, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm cấp Nhà nước tới Philippines từ ngày 31/5 đến ngày 1/6/2026. Báo chí Philippines sáng nay có nhiều bài viết về ý nghĩa và tầm quan trọng của chuyến thăm đối với mối quan hệ song phương.

Thông tấn xã Philippines nêu những vấn đề ưu tiên trọng tâm trong chuyến thăm của Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

Tờ Inquirer.net của Philippines trích dẫn thông tin từ Văn phòng Truyền thông Tổng thống (PCO) Philippines về chuyến thăm. Bài báo nhấn mạnh đây là dấu mốc lịch sử quan trọng, chuyến thăm đầu tiên tới Philippines của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trên cương vị mới. Chuyến thăm diễn ra khi hai nước đang kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và một thập kỷ quan hệ đối tác chiến lược. Theo Văn phòng Truyền thông Tổng thống, trong cuộc gặp song phương, hai nhà lãnh đạo sẽ thảo luận về hợp tác thương mại và đầu tư, an ninh lương thực, hợp tác quốc phòng và hàng hải, giáo dục, du lịch và giao lưu nhân dân.

Tờ Manila Buletin cũng khẳng định, chuyến thăm "mang ý nghĩa đặc biệt" vì diễn ra ngay trước thềm kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước và một thập kỷ hợp tác chiến lược. Bài báo nhấn mạnh thông báo của Văn phòng Truyền thông Tổng thống Philippines, Việt Nam vẫn là Đối tác Chiến lược duy nhất của Philippines tại Đông Nam Á, dựa trên sự hợp tác lâu dài và hiệu quả giữa chính phủ và người dân hai nước. Hiện có khoảng hơn 7.000 người Philippines sinh sống tại Việt Nam. Tổng Lãnh sự quán Philippines tại thành phố Hồ Chí Minh dự kiến ​​khai trương vào giữa năm nay.

Tờ tribune.net.ph cho rằng chuyến thăm của Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ giúp thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ song phương

Thông tấn xã Philippines đăng tải bài viết với tiêu đề “Thương mại, an ninh lương thực, quốc phòng là những chủ đề ưu tiên trong cuộc gặp giữa lãnh đạo Philippines và Việt Nam”. Bài viết cho biết, chuyến thăm cấp nhà nước kéo dài 2 ngày của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Philippines diễn ra trong bối cảnh hai nước kỷ niệm những cột mốc quan trọng trong quan hệ song phương, bao gồm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 10 năm quan hệ đối tác chiến lược. Hai quốc gia đã và đang không ngừng mở rộng thương mại song phương, với mục tiêu đạt kim ngạch thương mại song phương 10 tỷ USD.

Các tờ báo khác tại Philippines như tribune.net.ph, Manila Times… cũng có các bài viết về ý nghĩa và tầm quan trọng của chuyến thăm, nhấn mạnh chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ​​sẽ tăng cường hơn nữa quan hệ giữa Philippines và Việt Nam thông qua việc mở rộng hợp tác trên một số lĩnh vực trọng điểm.