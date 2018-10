Việt Nam-Indonesia nhất trí đưa kim ngạch song phương đạt 10 tỷ USD

Nhận lời mời của Tổng thống Indonesia Joko Widodo, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm Indonesia.

Sáng nay, 12/10, tại Bali, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc hội đàm với Tổng thống Indonesia. Ngay sau cuộc hội đàm, hai nhà lãnh đạo đã thông tin đến báo chí quốc tế về kết quả thành công tốt đẹp của cuộc hội đàm. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thống Indonesia Joko Widodo họp báo sau hội đàm.

Phát biểu tại họp báo, Tổng thống Joko Widodo cho biết: "Tôi và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã hội đàm song phương. Cách đây không lâu tôi và Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc đã gặp nhau tại Hà Nội. Điều này phản ánh quan hệ song phương sâu rộng dựa trên nền tảng quan hệ đối tác chiến lược giữa Indonesia-Việt Nam. Tôi xin cảm ơn Thủ tướng Việt Nam về sự quan tâm tới các nhà đầu tư Indonesia tại Việt Nam. Tôi đánh giá cao sự hợp tác và vượt qua trở ngại trong việc xuất khẩu ô tô vào Việt Nam. Tôi mong muốn các doanh nhân Indonesia khám phá cơ hội tại thị trường mới Việt Nam về các sản phẩm lĩnh vực dược phẩm, dụng cụ y tế. Chúng tôi cũng bàn giải pháp thúc đẩy hợp tác về việc chống đánh bắt cá trái phép đã kí kết tại Hà Nội sẽ có hiệu lực ngay".

Phát biểu tại họp báo, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, tiếp theo chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của Tổng thống Joko Widodo tháng 9 vừa rồi, chuyến thăm Indonesia lần này của ông thể hiện sự tin cậy, nồng ấm cũng như quyết tâm của Chính phủ hai nước, đưa quan hệ Đối tác chiến lược phát triển mạnh mẽ, sâu sắc hơn nữa.

“Chúng tôi nhất trí tạo đột phá mới và đưa hợp tác kinh tế trở thành một trụ cột chính của Đối tác chiến lược, sớm phấn đấu đưa kim ngạch thương mại song phương đạt 10 tỷ USD theo hướng cân bằng; tạo thuận lợi hơn nữa cho các cơ chế đối thoại doanh nghiệp-doanh nghiệp, doanh nghiệp-Chính phủ, hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ; giải quyết nhanh chóng vướng mắc nảy sinh. Hôm nay đã tiếp một số doanh nghiệp Indonesia, Việt Nam tiếp tục tháo gỡ các khó khăn, thúc đẩy hoạt động đầu tư của doanh nghiệp tại Việt Nam”- Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói.

Thủ tướng cho biết, ông cùng Tổng thống Widodo nhất trí tăng cường hợp tác biển, xúc tiến sớm thành lập một cơ quan hợp tác biển để thảo luận hợp tác thực chất về nghiên cứu khoa học, bảo vệ môi trường biển, phát triển nghề cá, nuôi trồng thủy sản bền vững, bảo vệ ngư dân... Hai bên cũng nhất trí tăng cường hợp tác trong những lĩnh vực tiềm năng khác như nông nghiệp, nguồn nhân lực, du lịch, trong đó xem xét khả năng mở rộng đường bay kết nối các địa điểm du lịch giữa hai nước.

Thủ tướng cũng cho biết,Việt Nam và Indonesia khẳng định cam kết hợp tác chặt chẽ hơn nữa, nắm bắt cơ hội hợp tác phát triển, cùng tiếp tục xây dựng cộng đồng ASEAN đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, tự cường và đóng vai trò trung tâm trong cấu trúc khu vực.

Hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn tự do hàng hải, hàng không ở biển Đông, và giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, thực hiện tốt Công ước Luật biển 1982 của Liên hợp quốc.

Với những kết quả hợp tác tích cực đạt được thời gian qua, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tin tưởng mối quan hệ Đối tác chiến lược giữa hai nước sẽ phát triển sâu sắc hơn./.

Thủ tướng chứng kiến thỏa thuận hợp tác hạ tầng Việt Nam- Indonesia VOV.VN -Hai bên phối hợp triển khai 3 công trình quan trọng gồm, dự án cao tốc tại Indonesia, cao ốc trung tâm tài chính tại Jakarta và dự án năng lượng tái tạo điện mặt trời của Licogi. Thủ tướng tiếp Chủ tịch Tập đoàn Ciputra VOV.VN -Chủ tịch Tập đoàn Ciputra là Chủ tịch Hội hữu nghị Indonesia - Việt Nam, chủ đầu tư khu đô thị Ciputra Hà Nội. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp song phương với Tổng thống Philippines VOV.VN - Tại cuộc gặp, Tổng thống Duterte khẳng định Philippines luôn coi Việt Nam là nước bạn bè thân thiết. Thủ tướng đề nghị IMF, WB tư vấn ASEAN xây dựng cơ chế cảnh báo rủi ro kinh tế VOV.VN - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Liên Hợp Quốc, Quỹ tiền tệ quốc tế, Ngân hàng Thế giới thúc đẩy triển khai các kết quả của Hội nghị WEF ASEAN. Thủ tướng đến Indonesia, bắt đầu dự Cuộc gặp các nhà Lãnh đạo ASEAN VOV.VN - Ngay khi đến Bali, Thủ tướng sẽ dự Cuộc gặp các nhà lãnh đạo ASEAN (ALG) và có một số cuộc tiếp xúc song phương