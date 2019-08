Việt Nam-Malaysia nhất trí khuyến khích hợp tác khai thác dầu khí

Sáng 27/8, sau khi kết thúc hội đàm, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad đã gặp gỡ báo chí.

Nhấn mạnh kết quả thành công của cuộc hội đàm, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết, hai bên nhất trí tăng cường hợp tác toàn diện trên tất cả kênh Đảng, Chính phủ, Quốc hội và giao lưu nhân dân giữa hai nước, tăng cường tin cậy chính trị, hợp tác thực chất và cùng có lợi.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc (phải) và Thủ tướng Malaysia tại cuộc họp báo chung.

Hai bên đã trao đổi thư về thành lập Hội Hữu nghị nghị sĩ Việt Nam-Malaysia. Đây là một bước tiến quan trọng tăng cường hợp tác chính trị nói chung cũng như hợp tác giữa hai Quốc hội.



Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết hai bên vui mừng với những tiến triển tốt đẹp về thương mại và đầu tư giữa hai nước trong thời gian qua. Hiện nay, kim ngạch thương mại hai chiều đã đạt con số 15 tỷ USD và Malaysia là đối tác thương mại lớn thứ 8 của Việt Nam.

Hai bên sẽ phấn đấu nhanh chóng đạt con số 20 tỷ USD, đồng thời thúc đẩy đầu tư nhiều lĩnh vực mà hai bên là lợi thế của nhau, tạo điều kiện cho đầu tư thương mại phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới.

Trong đó, khuyến khích đầu tư các lĩnh vực về hạ tầng, năng lượng, du lịch, nông nghiệp công nghệ cao, thuỷ sản, vận tải và logistics. Chính phủ hai nước tạo thuận lợi cho doanh nghiệp chủ động tích cực tìm kiếm cơ hội hợp tác mới.

Thủ tướng cũng cho biết, đã thống nhất với Thủ tướng Mahathir Mohamad phối hợp nhằm ứng phó hiệu quả với biến động của tình hình quốc tế, tiếp tục thúc đẩy thương mại tự do và hội nhập quốc tế.

Hai Thủ tướng nhất trí khuyến khích Công ty Dầu khí quốc gia Malaysia (Petronas) và PetroVietnam mở rộng hợp tác thăm dò, khai thác, cung cấp dịch vụ dầu khí; có cơ chế phù hợp để tạo điều kiện cho ngư dân hai nước hoạt động đánh bắt cá hợp pháp, an toàn và bền vững.

Về vấn đề trên biển, Thủ tướng cho biết, là hai nước láng giềng thân thiết ven Biển Đông, hai bên nhất trí hợp tác chặt chẽ cùng ASEAN bảo đảm hoà bình, ổn định, an ninh, an toàn và tự do hàng hải, hàng không ở Biển Đông, giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hoà bình, tuân thủ luật pháp quốc tế, Công ước về Luật Biển 1982, tôn trọng các tiến trình ngoại giao và pháp lý, không sử dụng hoặc đe doạ sử dụng vũ lực, không quân sự hoá, thực hiện đầy đủ, nghiêm túc Tuyên bố DOC, phấn đấu sớm đạt được COC thực chất, hiệu quả và ràng buộc pháp lý.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tin tưởng chuyến thăm của Thủ tướng Mahathir Mohamad và đoàn cấp cao Malaysia sẽ mang lại động lực mới cho quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Malaysia tiếp tục phát triển sâu rộng mạnh mẽ hơn trong thời gian tới.

Về phần mình, Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad nhấn mạnh, quan hệ Việt Nam và Malaysia phát triển rất tốt đẹp, cả thương mại, ngoại giao, đầu tư, có nhiều điểm có thể chia sẻ kinh nghiệm. Ông cho rằng, mọi vấn đề hai nước đều có thể đồng thuận, nhất là trong hợp tác ASEAN, hai bên nhất trí cùng nhau tận dụng sức mạnh của ASEAN để giải quyết các vấn đề chung.

Nhấn mạnh kết quả tốt đẹp của cuộc hội đàm, Thủ tướng Mahathir Mohamad mong chờ việc thực hiện các thoả thuận mà hai bên đã bàn bạc trong các cuộc họp hẹp lẫn trong hội đàm.

Về thương mại song phương, hai bên đều mong muốn kim ngạch thương mại được tăng cường thông qua việc Malaysia nhập khẩu nhiều hơn hàng hóa từ Việt Nam để giảm sự cân bằng trong cán cân thương mại.

"Quan hệ giữa Việt Nam-Malaysia được tăng cường thông qua hợp tác giữa Tập đoàn Petronas của Malaysia với PetroVietnam. Tôi cũng đã mời Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sang thăm Malaysia để tiếp tục thảo luận các biện pháp thúc đẩy hợp tác giữa hai nước”- Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad nói./.