Già làng, người có uy tín là nòng cốt giữ bình yên vùng biên Gia Lai

Hiện nay, tại 7 xã biên giới phía Tây Gia Lai có 43 già làng, người có uy tín. Thời gian qua, lực lượng này đóng vai trò nòng cốt, quan trọng trong phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng quân đội tuyên truyền pháp luật, hòa giải thành công hàng chục vụ việc liên quan đến mâu thuẫn gia đình, tranh chấp đất đai và vận động, ngăn chặn 26 trường hợp tảo hôn.

Trong hoạt động sản xuất của Binh đoàn 15, già làng và người có uy tín là cầu nối giữa các đội sản xuất với bà con. Họ vận động người dân học nghề, đi làm đều, đồng thời giúp đơn vị nắm những băn khoăn của bà con về việc làm, thu nhập và chế độ lao động.

Các già làng là trung tâm đoàn kết ở khu vực biên giới Gia Lai.

Khi đơn vị phối hợp với địa phương hỗ trợ phát triển kinh tế hộ, họ góp ý chọn cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện từng gia đình. Qua các cặp hộ gắn kết, kinh nghiệm sản xuất cũng được chia sẻ từ gia đình công nhân đến các hộ dân trong làng.

Là 1 trong 28 già làng, người có uy tín được vinh danh, ông Rơ Mah Duen - làng Dưk Ngol, xã Ia Đơk, tỉnh Gia Lai cho biết công việc hàng ngày của mình: “Tôi truyên truyền bà con cố gắng trồng cà phê, trồng điều, trồng tiêu, trồng xen với nhau, một năm sẽ được thu 3 vụ. Ai có đất nhiều thì trồng cao su. Nếu không có đất đai thì đi cạo mủ cho công ty. Một người phải nhận cạo 3 vườn, để có thu nhập ổn định thì cuộc sống gia đình sau này đỡ vất vả”.

Chương trình nghệ thuật trong lễ vinh danh.

Phát huy vai trò già làng, người có uy tín trong phát triển kinh tế vùng biên Gia Lai

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Hoàng Văn Sỹ - Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Binh đoàn 15, đề nghị các già làng và người có uy tín tiếp tục phản ánh tâm tư, kiến nghị của bà con.

Đồng thời, Tư lệnh Binh đoàn cho biết, các đơn vị trực thuộc sẽ phối hợp với địa phương, tham khảo ý kiến già làng và người có uy tín để hỗ trợ sinh kế sát với hoàn cảnh từng hộ.

Thiếu tướng Hoàng Văn Sỹ - Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Binh đoàn 15 ghi nhận sự đóng góp to lớn của các già làng, người có uy tín đối với đơn vị.

Qua mô hình gắn kết hộ, các gia đình công nhân và bà con địa phương giúp nhau cây giống, con giống, ngày công và chia sẻ kinh nghiệm làm ăn. Những việc làm này góp phần ổn định đời sống, củng cố tình đoàn kết quân dân ngay từ thôn, làng.

“Khi các bác vận động bà con học nghề, đi làm đều, chăm sóc cây trồng, cho con tới tường, giữ vệ sinh, chữa bệnh kịp thời, thì những điều ấy tác động trực tiếp tới cuộc sống. Tôi mong những già làng, chức sắc tôn giáo, người có uy tín tiếp tục trao truyền những giá trị tốt đẹp cho thế hệ trẻ, động viên con cháu học chữ, học nghề, giữ tiếng nói và phong tục tốt đẹp. Đó là nền tảng cho các thôn, làng phát triển bền vững", Thiếu tướng Hoàng Văn Sỹ khẳng định.