Vĩnh Long: Bầu cử an toàn, tỷ lệ cử tri gần tuyệt đối, củng cố niềm tin

Cuộc bầu cử vừa qua, tỉnh Vĩnh Long có 30 người ứng cử đại biểu Quốc hội, được phân bổ tại 6 đơn vị bầu cử để bầu 18 đại biểu; đối với HĐND tỉnh có 139 người ứng cử tại 23 đơn vị bầu cử, bầu 85 đại biểu. Nhờ sự lãnh đạo chặt chẽ của Tỉnh ủy, sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và sự hưởng ứng tích cực của Nhân dân, công tác bầu cử được tổ chức bài bản, khoa học, đảm bảo đúng quy định.

Đồng chí Hồ Thị Hoàng Yến - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy bầu cử tại Phường Phú Khương

Không khí ngày bầu cử diễn ra sôi nổi, phấn khởi tại khắp các địa phương. Cử tri đi bầu với tinh thần trách nhiệm cao, tỷ lệ tham gia bỏ phiếu đạt 99,99% mức gần như tuyệt đối. Điều này cho thấy sự đồng thuận xã hội, niềm tin của người dân vào vai trò, ý nghĩa của cuộc bầu cử cũng như kỳ vọng vào đội ngũ đại biểu dân cử trong nhiệm kỳ mới.

Công tác thông tin, tuyên truyền được triển khai sâu rộng, linh hoạt, góp phần nâng cao nhận thức của cử tri. Hệ thống giao thông, thông tin liên lạc thông suốt; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo tuyệt đối. Các điều kiện cơ sở vật chất phục vụ bầu cử được chuẩn bị đầy đủ, chu đáo, tạo thuận lợi tối đa cho người dân thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân.

Kết quả, tỉnh đã bầu đủ số lượng đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tỉnh và đại biểu HĐND cấp xã. Chất lượng đại biểu được chú trọng, đảm bảo tiêu chuẩn, cơ cấu hợp lý, lấy phẩm chất, năng lực làm tiêu chí hàng đầu.

Phát biểu tại hội nghị, ông Trần Trí Quang – Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh – ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực của các cấp, các ngành, lực lượng tham gia công tác bầu cử và toàn thể cử tri. Đồng thời, chúc mừng các đại biểu trúng cử, ông nhấn mạnh, trước niềm tin của cử tri, mỗi đại biểu cần phát huy trách nhiệm, gần dân, lắng nghe Nhân dân, hành động vì lợi ích chung của địa phương.

Lãnh đạo tỉnh cũng đề nghị các cấp, các ngành sớm kiện toàn tổ chức bộ máy, đảm bảo hoạt động hiệu lực, hiệu quả; kịp thời giải quyết những vấn đề thiết thực của người dân; tạo điều kiện thuận lợi để đại biểu dân cử thực hiện tốt vai trò, nhiệm vụ. Qua đó, tiếp tục củng cố niềm tin của Nhân dân bằng những kết quả cụ thể, rõ ràng trong thực tiễn.

Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng 304 tập thể và 329 cá nhân có thành tích xuất sắc, góp phần vào thành công của cuộc bầu cử

Dịp này, tỉnh đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen cho 5 tập thể và 1 cá nhân; Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng 304 tập thể và 329 cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc, góp phần vào thành công của cuộc bầu cử.