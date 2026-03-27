Vĩnh Long: Bầu cử an toàn, tỷ lệ cử tri gần tuyệt đối, củng cố niềm tin

Thứ Sáu, 20:56, 27/03/2026
VOV.VN - Chiều 27/3, Vĩnh Long tổng kết bầu cử Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp, khẳng định quá trình tổ chức diễn ra an toàn, dân chủ, đúng luật. Tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 99,99%, thể hiện sự đồng thuận xã hội và niềm tin vững chắc của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước

Cuộc bầu cử vừa qua, tỉnh Vĩnh Long có 30 người ứng cử đại biểu Quốc hội, được phân bổ tại 6 đơn vị bầu cử để bầu 18 đại biểu; đối với HĐND tỉnh có 139 người ứng cử tại 23 đơn vị bầu cử, bầu 85 đại biểu. Nhờ sự lãnh đạo chặt chẽ của Tỉnh ủy, sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và sự hưởng ứng tích cực của Nhân dân, công tác bầu cử được tổ chức bài bản, khoa học, đảm bảo đúng quy định.

vinh long bau cu an toan, ty le cu tri gan tuyet doi, cung co niem tin hinh anh 1
Đồng chí Hồ Thị Hoàng Yến - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy bầu cử tại Phường Phú Khương

Không khí ngày bầu cử diễn ra sôi nổi, phấn khởi tại khắp các địa phương. Cử tri đi bầu với tinh thần trách nhiệm cao, tỷ lệ tham gia bỏ phiếu đạt 99,99%  mức gần như tuyệt đối. Điều này cho thấy sự đồng thuận xã hội, niềm tin của người dân vào vai trò, ý nghĩa của cuộc bầu cử cũng như kỳ vọng vào đội ngũ đại biểu dân cử trong nhiệm kỳ mới.

Công tác thông tin, tuyên truyền được triển khai sâu rộng, linh hoạt, góp phần nâng cao nhận thức của cử tri. Hệ thống giao thông, thông tin liên lạc thông suốt; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo tuyệt đối. Các điều kiện cơ sở vật chất phục vụ bầu cử được chuẩn bị đầy đủ, chu đáo, tạo thuận lợi tối đa cho người dân thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân.

Kết quả, tỉnh đã bầu đủ số lượng đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tỉnh và đại biểu HĐND cấp xã. Chất lượng đại biểu được chú trọng, đảm bảo tiêu chuẩn, cơ cấu hợp lý, lấy phẩm chất, năng lực làm tiêu chí hàng đầu.

Phát biểu tại hội nghị, ông Trần Trí Quang – Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh – ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực của các cấp, các ngành, lực lượng tham gia công tác bầu cử và toàn thể cử tri. Đồng thời, chúc mừng các đại biểu trúng cử, ông nhấn mạnh, trước niềm tin của cử tri, mỗi đại biểu cần phát huy trách nhiệm, gần dân, lắng nghe Nhân dân, hành động vì lợi ích chung của địa phương.

Lãnh đạo tỉnh cũng đề nghị các cấp, các ngành sớm kiện toàn tổ chức bộ máy, đảm bảo hoạt động hiệu lực, hiệu quả; kịp thời giải quyết những vấn đề thiết thực của người dân; tạo điều kiện thuận lợi để đại biểu dân cử thực hiện tốt vai trò, nhiệm vụ. Qua đó, tiếp tục củng cố niềm tin của Nhân dân bằng những kết quả cụ thể, rõ ràng trong thực tiễn.

vinh long bau cu an toan, ty le cu tri gan tuyet doi, cung co niem tin hinh anh 2
Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng 304 tập thể và 329 cá nhân có thành tích xuất sắc, góp phần vào thành công của cuộc bầu cử

Dịp này, tỉnh đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen cho 5 tập thể và 1 cá nhân; Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng 304 tập thể và 329 cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc, góp phần vào thành công của cuộc bầu cử.

thu_do.png

Luật Thủ đô (sửa đổi): Động lực thể chế cho Hà Nội bứt phá

VOV.VN - Tọa đàm “Luật Thủ đô (sửa đổi)” mở ra kỳ vọng về hành lang pháp lý mới, tạo động lực để Hà Nội bứt phá phát triển. Dự thảo luật hướng tới phân cấp, phân quyền mạnh mẽ, hoàn thiện cơ chế đặc thù, tháo gỡ điểm nghẽn và kiến tạo nền tảng cho đô thị thông minh, hiện đại, bền vững.

Tin liên quan

1.200km metro hướng tới đô thị toàn cầu của Hà Nội
1.200km metro hướng tới đô thị toàn cầu của Hà Nội

VOV.VN - Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Đảng bộ Hà Nội khóa XVIII thống nhất nhiều định hướng chiến lược: phát triển đô thị “nén - xanh”, mở rộng mạng lưới metro 1.200km, thúc đẩy tăng trưởng hai con số và huy động nguồn lực tài chính quy mô lớn giai đoạn 2026-2030.

1.200km metro hướng tới đô thị toàn cầu của Hà Nội

1.200km metro hướng tới đô thị toàn cầu của Hà Nội

VOV.VN - Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Đảng bộ Hà Nội khóa XVIII thống nhất nhiều định hướng chiến lược: phát triển đô thị “nén - xanh”, mở rộng mạng lưới metro 1.200km, thúc đẩy tăng trưởng hai con số và huy động nguồn lực tài chính quy mô lớn giai đoạn 2026-2030.

Đắk Lắk đổi mới phương thức lãnh đạo, quản lý trong bối cảnh chuyển đổi số
Đắk Lắk đổi mới phương thức lãnh đạo, quản lý trong bối cảnh chuyển đổi số

VOV.VN - Sáng 27/3, Đắk Lắk tổ chức tọa đàm "Đổi mới phương thức lãnh đạo, quản lý trong bối cảnh chuyển đổi số". Hoạt động tập trung nhận diện yêu cầu mới trong điều hành chính quyền địa phương hai cấp, đồng thời đề xuất giải pháp nâng cao năng lực số cho cán bộ nhằm đáp ứng quản trị hiện đại.

Đắk Lắk đổi mới phương thức lãnh đạo, quản lý trong bối cảnh chuyển đổi số

Đắk Lắk đổi mới phương thức lãnh đạo, quản lý trong bối cảnh chuyển đổi số

VOV.VN - Sáng 27/3, Đắk Lắk tổ chức tọa đàm "Đổi mới phương thức lãnh đạo, quản lý trong bối cảnh chuyển đổi số". Hoạt động tập trung nhận diện yêu cầu mới trong điều hành chính quyền địa phương hai cấp, đồng thời đề xuất giải pháp nâng cao năng lực số cho cán bộ nhằm đáp ứng quản trị hiện đại.

Hải Phòng: Hướng tới “thành phố kết nối toàn cầu”
Hải Phòng: Hướng tới “thành phố kết nối toàn cầu”

VOV.VN - Ngày 27/3, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành uỷ Hải Phòng tổ chức Hội thảo khoa học Đổi mới công tác thông tin, truyền thông đối ngoại đáp ứng yêu cầu phát triển của thành phố đến năm 2030 và các năm tiếp theo.

Hải Phòng: Hướng tới “thành phố kết nối toàn cầu”

Hải Phòng: Hướng tới “thành phố kết nối toàn cầu”

VOV.VN - Ngày 27/3, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành uỷ Hải Phòng tổ chức Hội thảo khoa học Đổi mới công tác thông tin, truyền thông đối ngoại đáp ứng yêu cầu phát triển của thành phố đến năm 2030 và các năm tiếp theo.

