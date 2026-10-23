Vĩnh Long: Thông qua 29 nghị quyết tại kỳ họp chuyên đề của HĐND tỉnh

Tại kỳ họp, các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tập trung thảo luận, xem xét và thông qua 29 nghị quyết trên tất cả các lĩnh vực: kinh tế - ngân sách; đầu tư; văn hóa xã hội; quốc phòng an ninh, lĩnh vực dân tộc và tôn giáo như: các Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm 2026, kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2026 - 2030, kế hoạch đầu tư công năm 2027 và việc phân bổ nguồn vốn thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia.

Vĩnh Long khai mạc kỳ họp chuyên đề lần thứ Tư của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI.

Bên cạnh đó, các đại biểu cũng xem xét điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án trọng điểm như dự án phát triển đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu do Ngân hàng Thế giới và Chính phủ Hà Lan tài trợ, cùng dự án hoàn thiện đê bao sông Măng Thít giai đoạn 2 kết hợp kè sông Hậu.

Bên cạnh nhóm vấn đề về hạ tầng và đầu tư công, kỳ họp lần này cũng dành nhiều thời gian thảo luận các nghị quyết về an sinh xã hội, giáo dục và chính sách đặc thù của địa phương. Cụ thể gồm các chính sách hỗ trợ người dạy bổ túc văn hóa tiếng Khmer, hỗ trợ kinh phí hoạt động cho các lớp dạy tiếng Pali tại các điểm chùa Phật giáo Nam tông Khmer, quy định mức học phí và hỗ trợ học phí năm học 2026 - 2027, cùng các chính sách thiết thực đối với lực lượng dân quân tự vệ, đội ngũ cộng tác viên dân số và hỗ trợ chi phí mua thẻ bảo hiểm y tế, điều trị cho người nhiễm HIV/AIDS.

Các đại biểu thông qua các nghị quyết.

Với tinh thần trách nhiệm cao, các đại biểu đã tích cực thảo luận, đóng góp các ý kiến sát thực tiễn để các nghị quyết sau khi được thông qua sẽ tạo hành lang pháp lý vững chắc, thúc đẩy phát triển toàn diện kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng an ninh trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.