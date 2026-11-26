Ngày 26/11, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ gặp mặt, kỷ niệm 45 năm thành lập Vụ Hợp tác quốc tế (1981-2026) và đón nhận Huân chương lao động Hạng nhì do Chủ tịch nước trao tặng. PGS.TS Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh dự và phát biểu.

Diễn văn khai mạc buổi lễ, PGS.TS Đậu Phương Nam, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cho biết: Từ Tổ Công tác đối ngoại thành lập ngày 4/11/1981, qua các giai đoạn kiện toàn tổ chức, đặc biệt là việc tái thành lập Vụ trực thuộc Giám đốc Học viện năm 1993, công tác hợp tác quốc tế từng bước hình thành nền nếp, bản lĩnh và phương thức hoạt động phù hợp với sứ mệnh của Trường Đảng Trung ương. Từ một tổ công tác ít người, đến nay Vụ có 24 cán bộ, công chức, viên chức, kế tục tinh thần trách nhiệm và sự tận tụy của các thế hệ đi trước.

PGS,TS Đoàn Minh Huấn thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì tặng tập thể Vụ Hợp tác quốc tế

Trong suốt chặng đường ấy, dưới sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện, các thế hệ cán bộ Vụ Hợp tác quốc tế đã không ngừng nỗ lực, từng bước khẳng định vai trò tham mưu, kết nối và điều phối hoạt động đối ngoại trong toàn hệ thống. Từ việc xây dựng quan hệ đối tác, tham mưu các chương trình hợp tác đến tổ chức những hoạt động đối ngoại quan trọng, mỗi kết quả đạt được đều là trí tuệ, tâm huyết, tinh thần trách nhiệm và sự phối hợp chặt chẽ giữa Vụ với các đơn vị trong và ngoài Học viện. Qua mỗi giai đoạn, dù điều kiện và yêu cầu nhiệm vụ có nhiều thay đổi, các thế hệ cán bộ của Vụ vẫn luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, sự tận tụy và tinh thần chủ động, sáng tạo, góp phần vun đắp uy tín và vị thế của Trường Đảng Trung ương trong quan hệ quốc tế.

PGS.TS Đậu Phương Nam nêu rõ: "Đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới với nhiều mục tiêu to lớn. Điều đó đặt ra nhiều yêu cầu, nhiệm vụ mới cao hơn cho toàn hệ thống chính trị, trong đó có Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Công tác hợp tác quốc tế cũng đứng trước những yêu cầu và thách thức mới, phải góp phần hiệu quả hơn nữa vào công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực; chuẩn hóa, đảm bảo chất lượng và nâng tầm đào tạo quốc tế; tham gia và đóng góp hiệu quả hơn nữa vào công tác nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn của Học viện; cung cấp các luận cứ có giá trị cho các chủ trương, quyết sách của Đảng; thúc đẩy ngoại giao học thuật, không chỉ tiếp nhận mà tiến tới chia sẻ các giá trị kinh nghiệm Việt Nam đến bạn bè, đối tác quốc tế, góp phần nâng cao uy tín, sức mạnh mềm quốc gia".

"Những yêu cầu đó cũng đòi hỏi cách làm mới, những thiết chế mới, mà một trong những nội dung quan trọng là một thiết chế đào tạo, bồi dưỡng quốc tế để chuẩn hóa và nâng tầm đào tạo, bồi dưỡng quốc tế. Đồng thời tiếp tục củng cố, hệ thống hóa các thiết chế hợp tác quốc tế trong nghiên cứu, đào tạo, bồi dưỡng hiện có, thật sự xây dựng một hệ sinh thái hợp tác quốc tế toàn hệ thống học viện sinh động, hiệu quả, nhận thức về những trách nhiệm nặng nề, vai trò hết sức quan trọng của công tác hợp tác quốc tế trong thời kỳ mới" - PGS.TS Đậu Phương Nam nói.

PGS.TS Đậu Phương Nam phát biểu

Ghi nhận chặng đường cống hiến bền bỉ cùng nhiều kết quả nổi bật, Vụ Hợp tác quốc tế tự hào đón nhận nhiều phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước, Học viện và bạn bè quốc tế. Nhân kỷ niệm 45 năm ngày thành lập, Vụ vinh dự được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì và nhận Bằng khen của Giám đốc Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Lào. Đây là niềm tự hào và động lực to lớn để tập thể Vụ hợp tác quốc tế tiếp tục nỗ lực, đổi mới và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, PGS.TS Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trao Huân chương lao động hạng Nhì của Chủ tịch nước tặng Vụ Hợp tác quốc tế.

Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS Đoàn Minh Huấn chúc mừng và ghi nhận những đóng góp của các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, viên chức của Vụ Hợp tác quốc tế và nhấn mạnh: Ra đời năm 1981, khi đất nước còn muôn vàn khó khăn, Vụ Hợp tác quốc tế đã cùng Học viện vượt qua thử thách, trưởng thành qua từng chặng đường phát triển. Những năm đầu, hoạt động hợp tác chủ yếu hướng tới trường Đảng của Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa anh em; nhiều thế hệ cán bộ, giảng viên của Học viện đã được đào tạo, bồi dưỡng tại các trường đảng bạn. Từ khi Đảng ta khởi xướng công cuộc đổi mới, quan hệ quốc tế của Học viện từng bước mở rộng theo phương châm đa phương hóa, đa dạng hóa. Bước vào thời kỳ hội nhập sâu rộng, hợp tác quốc tế đã trở thành bộ phận không thể tách rời của công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nghiên cứu khoa học và tham mưu chính sách.

Đến nay, Học viện có quan hệ với hơn 200 đối tác tại hơn 60 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có hơn 30 chính đảng cùng nhiều trường đại học, viện nghiên cứu, trung tâm tư vấn chính sách có uy tín.

PGS.TS Đoàn Minh Huấn phát biểu

Riêng từ năm 2021 đến nay, Vụ đã phát huy tốt vai trò tham mưu, kết nối, điều phối, giúp Học viện cử 316 đoàn đi công tác nước ngoài, đón 590 đoàn quốc tế, triển khai 114 hoạt động đào tạo, bồi dưỡng có yếu tố quốc tế và tổ chức 252 hội nghị, hội thảo, tọa đàm quốc tế. Theo đề xuất của Vụ, Học viện đã thành lập Trung tâm Chia sẻ tri thức quốc tế, Trung tâm Việt Úc và triển khai Đề án 621.

Những kết quả ấy cho thấy hợp tác quốc tế của Học viện đã có bước tiến rõ rệt về chất lượng, phục vụ thiết thực nhiệm vụ chính trị. Các chương trình bồi dưỡng cán bộ cho đảng bạn, nước bạn, các cuộc đối thoại lý luận và trao đổi kinh nghiệm phát triển đã góp phần củng cố tin cậy chính trị, vun đắp tình hữu nghị, giới thiệu với bạn bè quốc tế thực tiễn đổi mới và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Đây là đóng góp thiết thực vào công tác đối ngoại Đảng và việc nâng cao sức mạnh mềm quốc gia.

PGS.TS Đoàn Minh Huấn nhấn mạnh: Thế giới đang biến chuyển sâu sắc. Cạnh tranh chiến lược, cách mạng công nghiệp lần thứ tư với trọng tâm là trí tuệ nhân tạo, cùng các vấn đề toàn cầu đang tác động ngày càng mạnh mẽ đến lựa chọn phát triển của mỗi quốc gia. Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết số 59-NQ/TW của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế trong tình hình mới đặt ra yêu cầu đưa hội nhập quốc tế lên tầm cao mới, chuyển mạnh từ tiếp nhận sang chủ động đóng góp, chia sẻ. Trong bối cảnh đó, hợp tác quốc tế của Học viện phải được đặt trong tổng thể đường lối đối ngoại của Đảng và chiến lược phát triển đất nước, gắn với việc tiếp thu có chọn lọc tinh hoa tri thức nhân loại, phù hợp với luật pháp quốc tế và pháp luật của mỗi nước.

Các đại biểu dự buổi lễ

PGS.TS Đoàn Minh Huấn đề nghị: "Đối với Vụ hợp tác quốc tế, tôi đề nghị Vụ thực sự là cơ quan tham mưu chiến lược, đầu mối kết nối và điều phối hợp tác quốc tế của toàn Học viện; chủ động nghiên cứu, dự báo, đề xuất giải pháp; chấp hành nghiêm các quy định về công tác đối ngoại, bảo đảm mọi hoạt động hợp tác chặt chẽ, an toàn. Trước mắt, Vụ cần tham mưu xây dựng định hướng hợp tác quốc tế của Học viện trong giai đoạn mới, phù hợp với tinh thần Nghị quyết Đại hội XIV và Nghị quyết số 59-NQ/TW.

Hiệu quả công tác của Vụ phải được đo bằng chất lượng tham mưu, mức độ chuyển hóa kết quả hợp tác thành sản phẩm cụ thể và đóng góp vào nhiệm vụ chung của Học viện. Vụ cần chăm lo xây dựng tập thể đoàn kết, kỷ cương, chuyên nghiệp. Hợp tác quốc tế giúp Học viện tiếp nhận và chia sẻ tri thức, tăng cường hiểu biết và tin cậy với các đối tác; qua đó góp phần lan tỏa bản lĩnh, trí tuệ, khát vọng phát triển của dân tộc Việt Nam, nâng cao uy tín của Đảng và vị thế của đất nước".