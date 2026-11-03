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Vụ vi phạm thi cử ở Quảng Trị: 5 đảng viên bị cảnh cáo, 10 người bị khiển trách

Thứ Ba, 16:57, 03/11/2026
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VOV.VN - Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Trị kỷ luật 15 đảng viên liên quan vi phạm thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại Trường THPT Lê Trực.

Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Trị vừa ban hành thông cáo báo chí về kết quả kỳ họp thứ 15 và 16, xem xét, thi hành kỷ luật đối với Đảng ủy Trường THPT Lê Trực và những đảng viên liên quan vi phạm gian lận thi cử tại kỳ thi THPT quốc gia xảy ra tại điểm thi trường THPT Lê Trực, xã Tuyên Hoá, tỉnh Quảng Trị.

Xem xét Báo cáo kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm và kết quả kiểm điểm, thi hành kỷ luật đối với Đảng ủy Trường THPT Lê Trực và một số tổ chức đảng, đảng viên có liên quan, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Trị nhận thấy: Đảng ủy Trường THPT Lê Trực (nhiệm kỳ 2025 - 2030) và một số tổ chức đảng đã có vi phạm, khuyết điểm trong lãnh đạo, chỉ đạo, giáo dục, rèn luyện cán bộ, đảng viên, giáo viên trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao dẫn đến một số cán bộ, đảng viên, giáo viên đã vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm học 2026 trên địa bàn tỉnh, gây dư luận xấu đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật.

vu vi pham thi cu o quang tri 5 dang vien bi canh cao, 10 nguoi bi khien trach hinh anh 1
Trường THPT Lê Trực, xã Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Trị

Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm; căn cứ quy định của Đảng, Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Trị quyết định thi hành kỷ luật Khiển trách đối với Đảng ủy Trường THPT Lê Trực nhiệm kỳ 2025-2030 và 10 đảng viên; cảnh cáo đối với 5 đảng viên.

Tại Kỳ họp này, Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Trị cũng xem xét Báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật đối với 2 đảng viên là ông Trương Đình Tùng, Đảng viên Chi bộ thôn Triệu Long, thuộc Đảng bộ xã Lao Bảo, nguyên Huyện ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Tân Long, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị (cũ); Ông Trương Đức Cường, đảng viên, công chức Phòng Kinh tế xã Lao Bảo, nguyên Đảng ủy viên, Bí thư Chi bộ thôn Long Giang thuộc Đảng bộ xã Tân Long, Công chức Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng - Môi trường UBND xã Tân Long, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị (cũ).

2 người này đã vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; gây thiệt hại cho Ngân sách Nhà nước; đã bị Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Trị tuyên xử phạt 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo.

Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm; căn cứ quy định của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy quyết định thi hành kỷ luật Khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Trương Đức Cường;  đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, thi hành kỷ luật ông Trương Đình Tùng.

Thanh Hiếu/VOV-Miền Trung
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