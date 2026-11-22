Thay vì lấy nhân sự hiện có, ngạch, bậc hay chỉ tiêu biên chế làm căn cứ, việc xác định vị trí việc làm phải xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ, sản phẩm đầu ra và năng lực cần thiết. Qua đó bảo đảm bố trí đúng người, đúng việc, nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy.

Đại biểu Quốc hội Hoàng Thị Thanh Thúy, Đoàn Tây Ninh.

Theo đại biểu Quốc hội Hoàng Thị Thanh Thúy, Đoàn Tây Ninh, một nguyên tắc quan trọng trong xác định vị trí việc làm là không lấy nhân sự hiện có, ngạch, bậc hay chỉ tiêu biên chế làm căn cứ. Đây không chỉ là nguyên tắc mà còn là yêu cầu bắt buộc phải tuân thủ. Nếu không thực hiện nghiêm sẽ dễ dẫn đến tình trạng hợp thức hóa hiện trạng, vẫn cách làm cũ nhưng khoác lên hình thức mới, hay nói cách khác là “rượu cũ, bình mới”.

Hiện nay, trong bối cảnh tổ chức bộ máy đang được sắp xếp lại đơn vị hành chính và tổ chức mô hình chính quyền mới. Bối cảnh đó đòi hỏi phải có sự thay đổi căn bản về tư duy, trước hết là tư duy về quản trị công. Vì vậy, nhận thức và cách thức triển khai việc xác định vị trí việc làm cũng phải thay đổi so với giai đoạn trước. Còn nếu chúng ta vẫn tiếp tục hợp thức hóa hiện trạng - thì việc xác định vị trí việc làm trong giai đoạn mới sẽ mất đi ý nghĩa và không đáp ứng được yêu cầu đặt ra.

Đại biểu Hoàng Thị Thanh Thúy cũng cho rằng, yêu cầu của Bộ Chính trị là xác định vị trí việc làm phải trở thành nền tảng của quản trị nhân sự và quản trị tổ chức trong giai đoạn mới- Điều này đòi hỏi phương thức thực hiện phải có sự đổi mới căn bản.

Đại biểu Hoàng Thị Thanh Thúy cho biết: "Sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính và triển khai mô hình quản trị mới, yêu cầu đối với công việc cũng có nhiều thay đổi so với trước đây. Vì vậy, cần xác định lại nhiệm vụ, trên cơ sở đó, xây dựng khung năng lực, xác định những yêu cầu về năng lực đối với nhân sự để đáp ứng nhiệm vụ được giao. Cuối cùng mới lựa chọn người phù hợp, xác định rõ ai chịu trách nhiệm, ai đảm nhiệm công việc. Đây là sự thay đổi căn bản trong cách tiếp cận và phương thức xây dựng vị trí việc làm, thể hiện quyết tâm đổi mới mạnh mẽ, quyết liệt trong công tác này".

Đồng tình với yêu cầu đổi mới phương thức quản trị nhân sự, TS. Nguyễn Văn Đáng, chuyên gia Quản trị công và Chính sách, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cho rằng, mô hình quản lý theo chức nghiệp, ngạch, bậc trước đây bộc lộ nhiều hạn chế, trong đó có tình trạng thâm niên được coi trọng hơn năng lực, hoặc chuyên môn của cán bộ chưa chắc phù hợp với vị trí được giao. Những hạn chế này có thể được khắc phục cơ bản khi chúng ta chuyển sang mô hình quản lý theo vị trí việc làm. Cho rằng việc chuyển đổi từ mô hình quản lý đã được vận hành trong nhiều thập kỷ sang phương thức mới không phải là việc dễ dàng, TS. Nguyễn Văn Đáng đưa ra ý kiến, cần có sự nỗ lực của cả cá nhân và các cơ quan, đơn vị, cùng tinh thần sẵn sàng thích ứng.

Dù quá trình này có thể khiến một số cá nhân chịu thiệt thòi nhất định, nhưng đây là chủ trương vì lợi ích chung, hướng tới hiện đại hóa toàn bộ hệ thống chính trị. TS. Nguyễn Văn Đáng đưa ra ý kiến: "Nếu vận dụng mô hình vị trí việc làm, việc bố trí nhân sự sẽ căn cứ vào yêu cầu của từng vị trí, từ đó lựa chọn người có năng lực phù hợp, chứ không phải lựa chọn một cách chung chung. Cách làm này sẽ khắc phục được nhiều hạn chế của mô hình cũ, bảo đảm đúng người, đúng việc và nâng cao hiệu quả công việc. Một người có thể đảm nhiệm nhiều nhiệm vụ, nhưng phải có năng lực tương thích với vị trí việc làm và đáp ứng chức năng của đơn vị. Khi đó, chất lượng công việc sẽ được cải thiện".

Xác định vị trí việc làm thực chất là đổi mới cách thức quản trị tổ chức và quản trị nhân sự, từ lấy con người, biên chế có sẵn làm trung tâm, sang lấy yêu cầu nhiệm vụ, năng lực và hiệu quả công việc làm căn cứ. Quá trình này đòi hỏi sự thay đổi trong tư duy và nỗ lực thích ứng của mỗi cá nhân, cơ quan, đơn vị, để việc sắp xếp, bố trí nhân sự thực sự đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới.