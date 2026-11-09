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Xây dựng chi bộ tham mưu chiến lược kiểu mẫu: Tạo sức lan tỏa từ chất lượng tham mưu

Thứ Hai, 07:00, 09/11/2026
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VOV.VN - Mô hình chi bộ tham mưu chiến lược kiểu mẫu hướng tới xây dựng những tổ chức đảng không chỉ vững mạnh mà còn thực sự tiêu biểu về năng lực chuyên môn, phương pháp công tác và hiệu quả thực hiện nhiệm vụ.

Trước yêu cầu ngày càng cao đối với công tác tham mưu chiến lược, việc xây dựng mô hình chi bộ kiểu mẫu được kỳ vọng tạo chuyển biến từ nhận thức đến phương pháp tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Mô hình chi bộ tham mưu chiến lược kiểu mẫu hướng tới xây dựng những tổ chức đảng không chỉ vững mạnh mà còn thực sự tiêu biểu về năng lực chuyên môn, phương pháp công tác và hiệu quả thực hiện nhiệm vụ. Đây cũng là cơ sở để nâng cao chất lượng tham mưu, đóng góp vào quá trình hoạch định chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước trong thời gian tới.

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Toàn cảnh hội thảo xây dựng mô hình "Chi bộ tham mưu chiến lược kiểu mẫu" trong Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương. 

Bàn về mô hình chi bộ kiểu mẫu trong cơ quan tham mưu chiến lược, PGS.TS Trần Khắc Việt, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cho rằng, chi bộ kiểu mẫu là khái niệm mới, chưa từng được sử dụng trong văn kiện của Đảng và trong công tác đảng. Nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh cho thấy, Người sử dụng khá nhiều khái niệm “kiểu mẫu”, song điểm chung trong cách dùng của Người là coi kiểu mẫu như một tấm gương tiêu biểu để các tập thể, cá nhân khác học tập và noi theo. Như vậy, khái niệm "chi bộ kiểu mẫu" mà Ban Chấp hành Trung ương cho làm thí điểm là chi bộ không chỉ được đánh giá, xếp loại "bốn tốt", "hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ", mà còn phải thể hiện là tấm gương có tác dụng lan tỏa tạo ảnh hưởng tới các tổ chức đảng khác cùng loại hình, là hình mẫu để các chi bộ khác học tập, làm theo.

Theo PGS.TS Trần Khắc Việt, về những đặc trưng của chi bộ kiểu mẫu cần thể hiện nổi bật ở các phương diện đó là: có tư duy kiểu mẫu; có trình độ, năng lực chuyên môn kiểu mẫu; có phương pháp công tác kiểu mẫu; có phong cách làm việc kiểu mẫu

“Chúng ta có được chi bộ kiểu mẫu thì các chi bộ này sẽ có ảnh hưởng tích cực đối với đảng bộ và cơ quan. Do đó, chi bộ kiểu mẫu sẽ hạt nhân chính trị lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ tham mưu được giao, góp phần xứng đáng vào việc hoàn thành tốt chức năng nhiệm vụ tham mưu của cơ quan. Cùng với đó, góp phần vào việc đổi mới tư duy, nâng cao tầm nhận thức trong công tác tham mưu của các đơn vị ở trong cơ quan tham mưu chiến lược. Khi đã trở thành chi bộ kiểu mẫu thì chi bộ của các đơn vị ở trong cơ quan sẽ phải nêu hình mẫu về phương thức tổ chức, về phương pháp nghiên cứu tham mưu trong toàn cơ quan”, PGS.TS Trần Khắc Việt nêu ý kiến.

Các chuyên gia, nhà khoa học cho rằng, mô hình chi bộ tham mưu chiến lược là một hướng đi cần thiết. Bởi mô hình này nhằm nâng cao chất lượng tham mưu, bảo đảm các đề xuất được đưa ra kịp thời, có căn cứ. Từ đó, giúp các nhà quản lý lựa chọn quyết sách phù hợp với điều kiện thực tiễn của Việt Nam, xu thế phát triển của thế giới và yêu cầu phát triển đất nước.

TS Hoàng Hà, Phó Bí thư Chi bộ Ban Khoa học và công nghệ, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam cho rằng, để có chi bộ trong các cơ quan có chức năng tham mưu chiến lược kiểu mẫu, thì đảng viên trong các chi bộ thuộc cơ quan tham mưu chiến lược phải thực hiện tốt nhiệm vụ nghiên cứu, phân tích thực tiễn, dự báo xu hướng phát triển; trên cơ sở đó đề xuất chủ trương, chính sách, định hướng và giải pháp dài hạn, cung cấp căn cứ khoa học và thực tiễn cho cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. Năng lực cốt lõi cần có là nhận diện sớm vấn đề, lựa chọn đúng trọng tâm, ưu tiên và đưa ra kiến nghị có căn cứ.

“Đối với chi bộ trong các cơ quan tham mưu chiến lược, mô hình hoạt động cần bảo đảm ba yếu tố: khoa học, công nghệ và chuyển đổi số. Trong đó, khoa học giúp xác định thông tin cần thiết và kiểm chứng các nhận định; công nghệ hỗ trợ xử lý, liên kết dữ liệu và so sánh các phương án; còn chuyển đổi số tạo điều kiện để tập thể tích lũy tri thức, học hỏi từ kết quả thực hiện nhiệm vụ. Sự kết hợp của ba yếu tố này là cơ sở để chi bộ nhận diện đúng vấn đề, nâng cao chất lượng tham mưu”, TS Hoàng Hà nói.

Xây dựng chi bộ tham mưu chiến lược kiểu mẫu” là một hướng nghiên cứu có ý nghĩa thiết thực nhằm cụ thể hóa yêu cầu nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng. Một chi bộ kiểu mẫu không chỉ thể hiện ở kết quả hoàn thành nhiệm vụ của chính mình, mà còn ở khả năng tạo ảnh hưởng tích cực, trở thành hình mẫu để các tổ chức đảng khác học tập, noi theo. Vì vậy, điều quan trọng trong xây dựng mô hình này là phải tạo được những chuyển biến thực chất, từ tư duy, phương pháp tổ chức, đến chất lượng từng sản phẩm tham mưu, qua đó nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Nguyễn Thúy Hằng/VOV1
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