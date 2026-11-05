Xây dựng “Chi bộ tham mưu chiến lược kiểu mẫu” trong Đảng bộ các cơ quan Đảng T.Ư

Đảng bộ Các cơ quan Đảng Trung ương đi đầu thí điểm xây dựng "Chi bộ tham mưu chiến lược kiểu mẫu"

Phát biểu khai mạc và đề dẫn hội thảo, đồng chí Nguyễn Long Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Các cơ quan Đảng Trung ương cho biết, từ Đại hội XIV của Đảng, đất nước và dân tộc ta bước vào kỷ nguyên vươn mình phát triển mạnh mẽ. Trong bối cảnh đó, yêu cầu nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng được đặt ra ngày càng toàn diện và cấp thiết. Kết luận số 58-KL/TW, ngày 26/6/2026 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, bên cạnh việc ghi nhận những kết quả quan trọng, đã thẳng thắn chỉ rõ tình trạng sinh hoạt chi bộ ở một số nơi “còn hình thức, chậm đổi mới, chưa gắn chặt với nhiệm vụ chính trị”.

Hội thảo xây dựng mô hình "Chi bộ tham mưu chiến lược kiểu mẫu" trong Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương.

Tiếp đó, Nghị quyết số 31-NQ/TW, ngày 15/10/2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện tiếp tục đặt nhiệm vụ xây dựng tổ chức Đảng trong mối quan hệ chặt chẽ với đổi mới phương thức lãnh đạo, kiểm soát quyền lực, nâng cao trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Một trong số những giải pháp mà Kết luận 58-KL/TW xác định là: Nghiên cứu thí điểm xây dựng “Chi bộ tham mưu chiến lược kiểu mẫu” trong các cơ quan Trung ương gắn với nâng cao chất lượng công tác tham mưu, năng lực dự báo, tư duy chiến lược”.

Theo đồng chí Nguyễn Long Hải, Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương có trách nhiệm đi đầu trong thực hiện chủ trương này. Xây dựng mô hình “Chi bộ tham mưu chiến lược kiểu mẫu” không nhằm tạo thêm một danh hiệu hay một hình thức đánh giá mới, mà nhằm xác định những chuẩn mực và phương thức hoạt động giúp chi bộ lãnh đạo tốt hơn công tác tham mưu, nâng cao chất lượng đảng viên và hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chính trị; tinh thần chỉ đạo là gắn chặt công tác xây dựng Đảng với lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; lấy hiệu quả công việc làm mục tiêu, lấy thực tiễn làm căn cứ và lấy khả năng vận dụng vào cuộc sống làm yêu cầu xuyên suốt.

Đồng chí Nguyễn Long Hải gợi mở 4 nhóm vấn đề trọng tâm để các chuyên gia, nhà khoa học và đại biểu tham dự hội thảo tập trung nghiên cứu, trao đổi: Một là, làm rõ cơ sở lý luận, vị trí, vai trò và những đặc điểm đặc thù của mô hình “Chi bộ tham mưu chiến lược kiểu mẫu”; Hai là, đánh giá khách quan thực tiễn hoạt động của các chi bộ, nhận diện những vấn đề đặt ra và tổng kết kinh nghiệm; Ba là, tập trung thảo luận, phản biện và hoàn thiện dự thảo bộ tiêu chí “Chi bộ tham mưu chiến lược kiểu mẫu”; Bốn là, đề xuất phương thức tổ chức triển khai, đánh giá, hoàn thiện và nhân rộng mô hình.

5 nguyên tắc xây dựng mô hình

Phát biểu tại hội thảo, PGS.TS Lê Văn Cường, Phó Viện trưởng Viện Xây dựng Đảng (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) nêu ra 5 nguyên tắc xây dựng mô hình:

Một là, bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng và giữ vững các nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt đảng. Mọi nội dung, tiêu chí và phương thức vận hành mô hình phải phù hợp với Điều lệ Đảng, quy định của Trung ương, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Đảng và nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, tự phê bình và phê bình.

PGS.TS Lê Văn Cường nêu ra 5 nguyên tắc xây dựng mô hình.

Hai là, lấy nhiệm vụ tham mưu chiến lược làm trọng tâm gắn với xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh. Chất lượng công tác xây dựng Đảng phải được thể hiện trong khả năng lãnh đạo hoàn thành nhiệm vụ chính trị; đồng thời, kết quả chuyên môn phải được tạo lập trên nền tảng bản lĩnh chính trị, đạo đức, kỷ luật và trách nhiệm của tổ chức Đảng, đảng viên.

Ba là, kết hợp tiêu chuẩn chung của chi bộ vững mạnh với yêu cầu đặc thù của chi bộ tham mưu chiến lược. Các tiêu chí phải bao quát chất lượng lãnh đạo, sinh hoạt, quản lý và rèn luyện đảng viên, đồng thời làm rõ năng lực nghiên cứu, dự báo, tổng hợp, phản biện và đề xuất giải pháp chiến lược.

Toàn cảnh hội thảo xây dựng mô hình "Chi bộ tham mưu chiến lược kiểu mẫu" trong Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương.

Bốn là, bảo đảm thực chất, có thể kiểm chứng và gắn trách nhiệm với kết quả. Việc đánh giá mô hình phải dựa trên minh chứng cụ thể, chất lượng thực hiện nhiệm vụ, mức độ hoàn thành cam kết và sự chuyển biến thực chất của tổ chức Đảng, đảng viên.

Năm là, bảo đảm tính khả thi, tính ổn định và khả năng nhân rộng. Mô hình phải phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, điều kiện tổ chức và nguồn lực của từng chi bộ; có cơ chế theo dõi, đánh giá, điều chỉnh, sơ kết, tổng kết và chia sẻ kinh nghiệm. Kiểu mẫu phải được chứng minh bằng kết quả hoạt động bền vững, không chỉ bằng một thời điểm hoặc một số thành tích riêng lẻ.

"Những nội dung này có quan hệ chặt chẽ. Xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh là nền tảng; phát triển đội ngũ đảng viên có bản lĩnh, phẩm chất và năng lực là nhân tố quyết định; nâng cao chất lượng tham mưu chiến lược là yêu cầu đặc thù và mục tiêu trực tiếp; kiểm tra, giám sát, kiểm soát trách nhiệm là cơ chế bảo đảm; còn tính thực chất, tính tiêu biểu và khả năng lan tỏa là những thuộc tính cần có của mô hình kiểu mẫu", PGS.TS Lê Văn Cường nhấn mạnh.

Đại biểu tham dự hội thảo

Phát biểu bế mạc và tổng kết hội thảo, đồng chí Bùi Thị Quỳnh Vân, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương; Bí thư Đảng ủy Cơ quan, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh: "Hội thảo hôm nay khép lại nhưng công việc xây dựng chỉ bộ tham mưu chiến lược kiều mẫu mới thực sự bắt đầu. Mỗi chủ trương, văn kiện, nghị quyết lớn của Đảng đều có dấu ấn của cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ ta; dấu ấn đó được hình thành, trước hết, từ mỗi chỉ bộ.

Tôi đề nghị mỗi cấp ủy, mỗi bí thư chi bộ và từng đảng viên, ngay từ kỳ sinh hoạt chi bộ tháng 12/2026, cụ thể hóa những nội dụng đã được hội thảo thống nhất thành việc làm cụ thể. Qua đó, chúng ta cùng góp phần xây dựng Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương trong sạch, vững mạnh tiêu biểu, toàn diện, kiểu mẫu, xứng đáng là “bộ tham mưu chiến lược” của Đảng, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV".