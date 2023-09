Cà Mau sẽ hoàn thành sớm 6 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng

Qua nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đảng bộ, dân và quân tỉnh Cà Mau đã phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức, triển khai thực hiện Nghị quyết đạt nhiều kết quả quan trọng trên hầu hết các lĩnh vực. Tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) bình quân 3 năm (2021 - 2023) đạt 4,38%/năm, riêng 6 tháng đầu năm 2023 tăng trưởng đạt 8,61% (đứng thứ 2 khu vực ĐBSCL, đứng thứ 5 cả nước); GRDP bình quân đầu người gần 70 triệu đồng/người/năm; tổng sản lượng thủy sản đạt trên 1,5 triệu tấn, bằng 46,9% chỉ tiêu Nghị quyết, kim ngạch xuất khẩu đạt 3,6 tỷ USD, bằng 60% so với chỉ tiêu nghị quyết; 55/82 xã đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm 67% tổng số xã trong toàn tỉnh; công tác xoá đói giảm nghèo được chăm lo tốt, an sinh xã hội được bảo đảm, quốc phòng an ninh được giữ vững.

Đảng bộ tỉnh Cà Mau sẽ hoàn thành 6/17 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng nhiệm kỳ này đặt ra trong năm nay

Song hành phát triển kinh tế, công tác xây dựng Đảng, công tác dân vận đạt được nhiều kết quả khá toàn diện. Tổ chức bộ máy các cơ quan trong hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở được củng cố, kiện toàn theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo với quyết tâm cao.

Đến cuối năm 2023, sẽ có 6 chỉ tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 – 2025 đạt và vượt cả nhiệm kỳ; đến năm 2025 có 15/17 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch, còn 2 chỉ tiêu khó đạt (tổng sản phẩm trong tỉnh và cơ cấu kinh tế).

Đảng bộ tỉnh Cà Mau không thay đổi các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng đã đặt ra từ đầu nhiệm kỳ

Phát biểu kết luận hội nghị, ông Nguyễn Tiến Hải, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau chỉ ra một số khó khăn, hạn chế. Trong đó, có một bộ phận cán bộ, đảng viên, lãnh đạo, quản lý chưa thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương, thiếu ý thức tu dưỡng, rèn luyện, thiếu tinh thần trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ. Ông Hải lưu ý, cần tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đã đạt và vượt; xác định rõ nguyên nhân các chỉ tiêu đạt thấp, dự báo khó đạt, thực hiện các giải pháp căn cơ, đột phá và tập trung mọi nguồn lực, biện pháp, quyết tâm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu đã đề ra.

Tình hình phát triển kinh tế của tỉnh Cà Mau có nhiều điểm tích cực

Tỉnh ủy Cà Mau cũng thống nhất, không thay đổi, điều chỉnh chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XVI đã đề ra mà sẽ tiếp tục chủ động thực hiện tích cực, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành phù hợp tình hình thực tiễn; quyết liệt triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp, các nghị quyết, chỉ thị, chương trình, kế hoạch đã ban hành, đặc biệt là 5 nhiệm vụ trọng tâm và 3 đột phá chiến lược để thúc đẩy phát triển trong nửa nhiệm kỳ còn lại.