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Chánh án TAND tối cao trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng tại Lâm Đồng

Chủ Nhật, 20:48, 08/11/2026
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VOV.VN - Chiều nay (8/11), ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân (TAND) tối cao cùng đoàn công tác đã đến thăm, trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho bà Nguyễn Thị Xuyến (99 tuổi), trú tại phường 2 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.

Tham gia đoàn công tác có ông Nguyễn Thái Học, Phó Bí thư Đảng ủy MTTQ Việt Nam, các đoàn thể Trung ương. Về phía tỉnh Lâm Đồng có ông Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; bà Phạm Thị Phúc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị và địa phương.

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Chánh án TAND tối cao Nguyễn Văn Quảng ân cần thăm hỏi sức khỏe bà Nguyễn Thị Xuyến (99 tuổi) tại nhà riêng ở phường 2 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.

Buổi trao Huy hiệu được tổ chức tại nhà riêng của bà Nguyễn Thị Xuyến, đảng viên đang sinh hoạt tại Chi bộ tổ dân phố 7, Đảng bộ phường 2 Bảo Lộc. Bà Nguyễn Thị Xuyến quê tỉnh Hưng Yên, từng tham gia công tác phụ nữ, giao thông liên lạc và các phong trào cách mạng tại địa phương. Năm 1988, bà vào Lâm Đồng làm kinh tế, tiếp tục sinh hoạt Đảng tại các tổ chức cơ sở đảng ở Cát Tiên và Bảo Lộc. Từ tháng 12/2022 đến nay, bà sinh hoạt tại Chi bộ tổ dân phố 7, Đảng bộ phường 2 Bảo Lộc.

Tại buổi trao tặng, Chánh án TAND tối cao Nguyễn Văn Quảng ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống của bà Nguyễn Thị Xuyến và gia đình; bày tỏ sự trân trọng đối với những đóng góp của bà cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.

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Quang cảnh buổi lễ trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho bà Nguyễn Thị Xuyến tại phường 2 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.

Ông Nguyễn Văn Quảng nhấn mạnh, Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng là phần thưởng cao quý, ghi nhận lòng trung thành, bản lĩnh chính trị và những cống hiến bền bỉ của người đảng viên. Đây không chỉ là niềm vinh dự của cá nhân, gia đình mà còn là niềm tự hào của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Lâm Đồng.

Chánh án TAND tối cao mong muốn bà Nguyễn Thị Xuyến tiếp tục giữ gìn sức khỏe, phát huy vai trò nêu gương cho các thế hệ cán bộ, đảng viên. Đồng thời, đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các đảng viên lão thành, người có công với cách mạng, phát huy vai trò và uy tín của các đảng viên cao tuổi trong xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ở cơ sở.

Quang Sáng/VOV-Tây Nguyên
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