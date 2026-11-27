Ngày 27/11, Ủy ban Kiểm tra Trung ương phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức khai giảng Lớp bồi dưỡng phương pháp giảng dạy lý luận chính trị dành cho cán bộ Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương tham gia thỉnh giảng tại Học viện.

PGS.TS Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và ông Trần Quang Bảo, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo.

Tại lễ khai giảng, Tiến sĩ Ngô Ngân Hà, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh công bố Quyết định mở lớp và Quyết định thành lập Ban Quản lý lớp bồi dưỡng phương pháp giảng dạy lý luận chính trị.

Lớp bồi dưỡng diễn ra từ ngày 27/11 đến 13/12/2026, nhằm nâng cao năng lực sư phạm, cập nhật phương pháp giảng dạy lý luận chính trị cho cán bộ Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương tham gia thỉnh giảng tại Học viện và những cán bộ, công chức có khả năng, triển vọng tham gia giảng dạy.

Quang cảnh Lễ khai giảng.

Gắn lý luận chính trị với thực tiễn kiểm tra, giám sát

Chương trình bồi dưỡng tập trung vào các nội dung: tổng quan về giảng dạy lý luận chính trị và vai trò của phương tiện dạy học hiện đại; kỹ năng xây dựng đề cương bài giảng; giao tiếp sư phạm; các phương pháp giảng dạy kết hợp thực hành bài giảng. Học viên hoàn thành chương trình sẽ được cấp chứng chỉ cuối khóa.

Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cho biết, việc mở lớp bồi dưỡng dành cho đội ngũ cán bộ thỉnh giảng của Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương là hoạt động cụ thể hóa chương trình phối hợp giữa hai cơ quan được triển khai từ quý III/2025.

Theo PGS.TS Hoàng Phúc Lâm, lớp học hướng tới tăng cường gắn kết lý luận chính trị với thực tiễn công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng. Qua đó, phát huy lợi thế am hiểu thực tiễn, tinh thông chuyên môn, nghiệp vụ của cán bộ Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương khi tham gia giảng dạy tại các lớp đại học chuyên ngành kiểm tra, các lớp bồi dưỡng và cao cấp lý luận chính trị trong thời gian tới.

PGS.TS Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu tại Lễ khai giảng.

Lấy người học làm trung tâm, tăng cường thực hành

PGS.TS Hoàng Phúc Lâm nhấn mạnh, giảng viên thỉnh giảng cần kết hợp hài hòa giữa năng lực chuyên môn và phương pháp tổ chức việc học theo mô hình giảng viên - học viên đồng kiến tạo tri thức. Qua đó, phát huy năng lực người học, giúp học viên hiểu bản chất vấn đề và biết vận dụng kiến thức vào thực tiễn công tác.

Trên tinh thần đó, Ban Tổ chức lớp, đội ngũ giảng viên và học viên được yêu cầu chủ động đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng lấy người học làm trung tâm; tăng cường trao đổi, thảo luận nhóm và phân tích tình huống thực tiễn gắn với nghiệp vụ kiểm tra, giám sát.

Đồng thời, quá trình giảng dạy phải bảo đảm nghiêm nguyên tắc bảo mật, ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin và công cụ số trong thiết kế bài giảng, phát huy tính chủ động và trách nhiệm của người đứng lớp.

Đặc biệt, lớp bồi dưỡng chú trọng thực hành bài giảng, trao đổi và rút kinh nghiệm nhằm nâng cao năng lực sư phạm, chất lượng giảng dạy, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của đội ngũ giảng viên thỉnh giảng trong đào tạo chuyên ngành kiểm tra, giám sát.