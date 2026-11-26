Ngày 26/11, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVIII tổ chức Hội nghị lần thứ Tám, cho ý kiến về Chương trình công tác năm 2027, kế hoạch kiểm tra, giám sát và các báo cáo về phát triển kinh tế - xã hội, tài chính - ngân sách, đầu tư công. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng chủ trì hội nghị.

Trình bày dự thảo chương trình công tác, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Trọng Đông cho biết, chương trình được xây dựng trên cơ sở Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVIII và các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị.

Việc phân công nhiệm vụ bảo đảm rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ trách nhiệm; đồng thời linh hoạt điều chỉnh phù hợp thực tiễn.

Quang cảnh hội nghị

Bổ sung 3 nhiệm vụ mới trong năm 2027

Chương trình công tác năm 2027 bổ sung 3 nội dung mới chưa có trong chương trình toàn khóa, gồm: Đề án phát hành trái phiếu chính quyền địa phương năm 2027; định hướng kế hoạch đầu tư công năm 2028; đánh giá một năm thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 17/3/2026 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Thủ đô trong kỷ nguyên mới.

Thành ủy cũng điều chỉnh thời gian báo cáo Đề án cải tạo sông Kim Ngưu, sông Lừ, sông Sét; tăng cường chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội, thu, chi ngân sách.

Đối với 84 nội dung do các đảng ủy xã, phường đề xuất, Thành ủy giao Ban Tổ chức Thành ủy và Đảng ủy UBND thành phố xem xét, giải quyết, báo cáo cấp có thẩm quyền khi cần thiết.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Trọng Đông trình bày dự thảo Nghị quyết tại hội nghị

Kiểm tra tiến độ các dự án trọng điểm

Về kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2027, Thành ủy tập trung vào những nhiệm vụ quan trọng, lĩnh vực phức tạp, nhạy cảm và vấn đề mới phát sinh, nhằm kịp thời phát hiện vi phạm, chấn chỉnh hạn chế, tháo gỡ khó khăn ngay từ cơ sở.

Trong quý I/2027, Thành ủy dự kiến thành lập 15 đoàn kiểm tra tại 45 tổ chức đảng. Nội dung tập trung vào công tác quy hoạch, cụ thể hóa Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm và triển khai các đề án, chương trình toàn khóa, nghị quyết chuyên đề.

Đáng chú ý, các đoàn sẽ kiểm tra tiến độ, chất lượng và việc tháo gỡ những nút thắt tại các công trình, dự án trọng điểm, cấp bách của thành phố; việc thực hiện Kết luận số 114-KL/TU ngày 26/8/2026 về xử lý công trình, nhà xưởng, kho bãi vi phạm đất đai, trật tự xây dựng và quy định phòng cháy, chữa cháy.

Trong quý II/2027, Thành ủy tiếp tục thành lập 15 đoàn giám sát tại 45 tổ chức đảng. Trọng tâm là việc thực hiện các chương trình hành động của Thành ủy, xây dựng mô hình tăng trưởng mới nhằm bảo đảm mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Các đoàn cũng giám sát việc triển khai 4 nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị: Nghị quyết 57 về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; Nghị quyết 68 về phát triển kinh tế tư nhân; Nghị quyết 71 về giáo dục và đào tạo; Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Trần Thị Phương Hoa báo cáo tại hội nghị

Đề nghị tăng cường vai trò giám sát của Mặt trận

Đóng góp ý kiến tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Trần Thị Phương Hoa cho biết, chương trình công tác năm 2027 xác định 115 đầu việc thuộc 4 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, gồm 23 nội dung trình Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố và 92 nội dung trình Ban Thường vụ Thành ủy.

Bà Trần Thị Phương Hoa đề nghị làm rõ cơ chế phối hợp khi chuyển giao nhiệm vụ chủ trì phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” về Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố.

Đối với công tác Mặt trận trong giai đoạn mới, bà đề xuất cân nhắc ban hành nghị quyết chuyên đề, tạo cơ sở để các cơ quan phối hợp đồng bộ trong vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

"Đề nghị bổ sung MTTQ thành phố tham gia đánh giá việc triển khai các nghị quyết của HĐND thành phố về mô hình chính quyền địa phương hai cấp, gắn với chức năng giám sát, phản biện xã hội đối với các chính sách liên quan trực tiếp đến đời sống nhân dân", bà Hoa kiến nghị.

Về kiểm tra, giám sát, cần gắn việc thực hiện Kết luận số 114 với công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và các vụ việc phức tạp, kéo dài. Đồng thời, bổ sung MTTQ thành phố vào thành phần phối hợp các đoàn giám sát chuyên đề quý II/2027.

Vân Đình đề xuất đẩy nhanh các dự án công nghiệp, giao thông

Từ thực tiễn cơ sở, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Vân Đình Bùi Thị Thu Hiền cho biết, địa phương duy trì giao ban, kiểm tra thực tế và ban hành kết luận cụ thể về tiến độ, thời hạn hoàn thành từng nhiệm vụ. Kết quả thực hiện được sử dụng để đánh giá cán bộ hằng tháng, gắn với giải phóng mặt bằng, giải ngân đầu tư công, cải cách hành chính và giải quyết kiến nghị của người dân.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Vân Đình Bùi Thị Thu Hiền phát biểu tại hội nghị

Đối với chương trình công tác năm 2027, xã đề nghị thành phố quan tâm đẩy nhanh tiến độ Khu công nghiệp Khu Cháy, diện tích hơn 663ha. Theo dự kiến, chủ trương đầu tư hoàn thành trong quý IV/2027. Tuy nhiên, nếu quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 được phê duyệt trong năm 2026, tiến độ có thể được đẩy sớm lên quý I hoặc quý II/2027, tạo điều kiện thu hút đầu tư, giải phóng mặt bằng và bố trí tái định cư.

Xã cũng đề xuất đẩy nhanh chủ trương đầu tư cụm công nghiệp Bắc Vân Đình trên địa bàn xã Vân Đình và xã Hưng Thiên; sớm triển khai 5 tuyến đường mở rộng với mặt cắt rộng 40m.

“Về kiểm tra, giám sát, năm 2026, Đảng ủy xã đã kiểm tra, giám sát 18 tổ chức đảng, 17 đảng viên; Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy kiểm tra, giám sát 12 tổ chức đảng, 11 đảng viên”, Bí thư xã Vân Đình thông tin.

Đồng tình với kế hoạch của Thành ủy, bà Bùi Thị Thu Hiền cho rằng cần tăng cường kiểm tra, giám sát thường xuyên, chuyển trọng tâm sang phòng ngừa, cảnh báo vi phạm. Trên cơ sở đó, xã sẽ xây dựng kế hoạch phù hợp với nhiệm vụ chính trị và tình hình thực tế tại địa phương.