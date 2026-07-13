Huế kỷ luật các đảng viên, tổ chức đảng liên quan dự án Nhà khách Thành ủy

Theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Huế, Đảng ủy Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã buông lỏng lãnh đạo, quản lý, thiếu kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định của Đảng và pháp luật trong công tác đầu tư xây dựng, đấu thầu và quản lý hợp đồng xây dựng đối với Dự án Nhà khách Thành ủy Huế. Những vi phạm này ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và cơ quan, đơn vị, đến mức phải thi hành kỷ luật.

Thanh tra thành phố Huế phát hiện nhiều vi phạm tại dự án Nhà khách Thành ủy Huế

Ủy ban Kiểm tra Thành ủy xác định ông Hà Xuân Hậu, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị đã buông lỏng lãnh đạo, quản lý, để cấp dưới tham mưu ban hành các quyết định trái quy định pháp luật, vi phạm nghiêm trọng Luật Đấu thầu năm 2013 cùng nhiều quy định của Đảng.

Các ông Đặng Quang Ngọc, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị, Trưởng Ban Điều hành Dự án và Trần Hùng, Trưởng phòng Kế hoạch - Thẩm định của đơn vị này bị xác định buông lỏng quản lý, thiếu trách nhiệm trong kiểm tra, rà soát hồ sơ, không chấp hành nghiêm các quy định về đầu tư xây dựng, đấu thầu và quản lý hợp đồng, gây hậu quả nghiêm trọng.

Ngoài ra, các ông Thái Văn Minh Nhật và Trần Nguyên Đại bị xác định thiếu trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Các ông Huỳnh Minh Khang, Nguyễn Quốc Anh và bà Hoàng Thị Diệu Hiền chưa phát huy đầy đủ trách nhiệm trong công tác theo dõi, phối hợp, kiểm tra, giám sát quá trình triển khai dự án.

Dự án Nhà khách Thành ủy Huế

Đối với ông Lưu Đức Hoàn, nguyên Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy kết luận đã thiếu kiểm tra, giám sát, vi phạm trách nhiệm của người đứng đầu trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Dự án Nhà khách Thành ủy Huế và đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét thi hành kỷ luật.

Căn cứ tính chất, mức độ và hậu quả của các vi phạm, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Huế quyết định thi hành kỷ luật Khiển trách đối với Đảng ủy Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị nhiệm kỳ 2025 - 2030; thi hành kỷ luật Cảnh cáo đối với các ông Hà Xuân Hậu, Đặng Quang Ngọc và Trần Hùng; thi hành kỷ luật Khiển trách đối với các ông Thái Văn Minh Nhật và Trần Nguyên Đại.

Ba cá nhân gồm ông Huỳnh Minh Khang, ông Nguyễn Quốc Anh và bà Hoàng Thị Diệu Hiền bị yêu cầu kiểm điểm, rút kinh nghiệm. Riêng trường hợp ông Lưu Đức Hoàn được đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định hình thức kỷ luật.