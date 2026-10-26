Phát huy thực tài, kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ

Chọn được cán bộ có năng lực đã khó, đánh giá đúng và sử dụng hiệu quả cán bộ còn khó hơn. Bởi năng lực, bản lĩnh và trách nhiệm của mỗi người chỉ thực sự được kiểm chứng qua thực tiễn, nhất là khi đảm nhận những nhiệm vụ mới, việc khó. Đây cũng là yêu cầu đặt ra trong đổi mới công tác cán bộ, nhằm phát huy thực tài, nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước.

Nhìn lại chặng đường đổi mới công tác cán bộ cho thấy nhận thức của Đảng về vị trí, vai trò của đội ngũ cán bộ ngày càng được bổ sung và hoàn thiện cùng với sự phát triển của đất nước.

Giao việc khó để thử thách, phát hiện cán bộ giỏi

Đảng xác định công tác cán bộ là then chốt của then chốt, đặc biệt trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên mới với yêu cầu phát triển ngày càng cao, do đó đổi mới công tác cán bộ trong giai đoạn hiện nay không thể chỉ dừng ở việc hoàn thiện quy trình tuyển chọn, quy hoạch, bổ nhiệm hay đào tạo. Việc Trung ương đặt yêu cầu đánh giá cán bộ bằng phẩm chất, thực tài, uy tín và triển vọng qua công việc, nhất là qua cách xử lý việc khó là hết sức cần thiết.

Theo PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, vấn đề cốt lõi của đổi mới công tác cán bộ là chuyển mạnh từ tư duy quản lý con người chủ yếu bằng hồ sơ, quy trình sang quản trị đội ngũ dựa trên yêu cầu nhiệm vụ, năng lực thực chất và kết quả cống hiến.

PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương

Đồng thời cho rằng, một cán bộ tốt không phải có bản lĩnh chính trị, đạo đức, sự liêm chính và tinh thần phụng sự Nhân dân - mà phải biết nhìn ra vấn đề, tổ chức thực hiện và chịu trách nhiệm đến cùng. Đặc biệt, người đứng đầu không chỉ cần giỏi việc của mình mà còn phải biết phát hiện, quy tụ, bảo vệ và phát huy người giỏi. Do đó, thước đo sau cùng của công tác cán bộ không phải chúng ta đã hoàn thành bao nhiêu quy trình, mà là bộ máy có hoạt động tốt hơn, công việc có được giải quyết hiệu quả hơn và niềm tin của Nhân dân có được củng cố hay không?.

Đánh giá cao yêu cầu, lựa chọn, sử dụng và sàng lọc cán bộ có đủ phẩm chất, bản lĩnh, thực tài và uy tín thông qua công việc, nhất là khả năng giải quyết những nhiệm vụ khó, nhiệm vụ mới, PGS.TS Bùi Hoài Sơn cho rằng, tinh thần đánh giá cán bộ qua công việc, đặc biệt là qua những việc khó, việc mới, bởi thực tài không thể chỉ nhìn qua bằng cấp, chức danh, bản báo cáo thành tích hay khả năng trình bày, mà phải được kiểm chứng trong thực tiễn.

“Cần đánh giá một cán bộ ở cả kết quả tạo ra, mức độ khó của nhiệm vụ, thẩm quyền và nguồn lực được giao, cũng như giá trị bền vững để lại. Người làm tốt được tin tưởng giao trọng trách; người có triển vọng được đào tạo, thử thách; người không đáp ứng yêu cầu phải được điều chỉnh hoặc thay thế đúng quy định. Công bằng trong công tác cán bộ không phải là chia đều cơ hội hay cào bằng kết quả, mà là đặt đúng người vào đúng việc, đánh giá đúng đóng góp và chịu trách nhiệm về sự lựa chọn ấy”, theo PGS.TS Bùi Hoài Sơn.

Trao quyền đi đôi với kiểm soát quyền lực

Từ thực tiễn công tác tổ chức, theo ông Nguyễn Đức Hà, nguyên Vụ trưởng Vụ Cơ sở Đảng, Ban Tổ chức Trung ương, muốn cán bộ trưởng thành nhanh, nhất là trong quá trình luân chuyển, cần đưa vào môi trường có nhiều thử thách, giao nhiệm vụ ở những địa bàn khó khăn, phức tạp, thậm chí gian khổ. Nếu cán bộ vượt qua được thử thách và hoàn thành tốt nhiệm vụ thì đó là cơ sở quan trọng để tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng, giao những trọng trách cao hơn.

Cùng với đó, khi cán bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ khó, sẽ có thêm cơ sở để chúng ta đánh giá đúng phẩm chất, bản lĩnh, năng lực và khả năng đáp ứng những yêu cầu cao hơn. Đây là quan điểm đúng đắn, giúp rèn luyện, thử thách và phát hiện cán bộ có năng lực thực chất. Xác định việc đánh giá cán bộ là khâu quan trọng nhất và là việc khó có ý nghĩa đội phá, ông Nguyễn Đức Hà nêu rõ nhấn mạnh.

“Lần này, công tác đánh giá cán bộ được thực hiện dựa trên sản phẩm, kết quả và hiệu quả công việc cuối cùng. Khi kết quả có thể đo lường, định lượng được thì việc đánh giá sẽ rõ ràng, khách quan hơn. Tôi cho rằng đây là một trong những điểm mới được Nghị quyết Trung ương 4 nhấn mạnh trong công tác cán bộ. Bởi đánh giá đúng cán bộ mới có thể bố trí đúng người, đúng việc; từ đó phát huy năng lực, sở trường của mỗi cán bộ, tạo ra hiệu quả công việc cao nhất”, theo ông Nguyễn Đức Hà.

Ông Nguyễn Đức Hà, nguyên Vụ trưởng Vụ Cơ sở Đảng, Ban Tổ chức Trung ương

Đồng tình với quan điểm phải tìm đúng người có thực tài và thông qua thử thách để đánh giá năng lực cán bộ, theo ông Đinh Văn Minh, Nguyên Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thanh tra Chính phủ, bên cạnh việc giao việc, trao quyền thì phải đặc biệt chú trọng kiểm soát quyền lực. Đây vừa là nguyên tắc, vừa là trách nhiệm đối với cán bộ. Kiểm soát không chỉ nhằm ngăn ngừa sự lệch lạc, lạm quyền và phát hiện vi phạm từ sớm, mà còn tạo điều kiện để tập thể tham gia theo dõi, góp ý, bổ sung trí tuệ, giúp người được giao nhiệm vụ khó điều chỉnh cách làm và nâng cao hiệu quả công việc.

Vì vậy, với cán bộ có năng lực, chúng ta phải mạnh dạn trọng dụng, giao nhiệm vụ và trao quyền phù hợp. Đồng thời, cần duy trì cơ chế giám sát, theo dõi, hỗ trợ và phát huy trí tuệ tập thể. Mục tiêu không phải là hạn chế sự chủ động của cán bộ, mà là giúp họ thực hiện quyền hạn đúng đắn, hiệu quả và vì lợi ích chung. Đồng thời, ông Đinh Văn Minh cho rằng, lựa chọn cán bộ là công việc phức tạp, bởi con người có thể thay đổi theo hoàn cảnh và điều kiện thực tế, từ đó đưa ra quan điểm.

“Lựa chọn cán bộ mới chỉ là bước đầu, bởi trong những hoàn cảnh, điều kiện khác nhau, một cán bộ từng có năng lực, phẩm chất tốt vẫn có thể thay đổi, thậm chí bị cám dỗ và đi chệch hướng. Vì vậy, điều quan trọng là phải làm tốt công tác sử dụng, kiểm soát, giám sát, đồng thời động viên, khuyến khích và tạo điều kiện để cán bộ tiếp tục phát triển”, theo ông Đinh Văn Minh.

Đổi mới công tác cán bộ không chỉ là hoàn thiện quy trình, mà quan trọng hơn là bảo đảm mỗi khâu từ lựa chọn, đánh giá đến bố trí, sử dụng và giám sát đều hướng tới hiệu quả thực chất. Đánh giá đúng để bố trí đúng, giao nhiệm vụ phù hợp để phát huy năng lực, đồng thời kiểm soát quyền lực để phòng ngừa sai phạm là những yêu cầu cần được thực hiện đồng bộ. Qua đó, tạo điều kiện để cán bộ có phẩm chất, năng lực và tinh thần trách nhiệm được phát huy, đóng góp thiết thực vào hiệu quả hoạt động của bộ máy và sự phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới.