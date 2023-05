Quảng Ngãi: Đề nghị kỷ luật Ban Thường vụ Huyện ủy Sơn Tây nhiệm kỳ 2010-2015

Tại Kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Ngãi nhận thấy, Ban Thường vụ Huyện ủy Sơn Tây, nhiệm kỳ 2010-2015 đã thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, quản lý, thiếu kiểm tra, giám sát đối với Ủy ban Nhân dân huyện và Ban Chỉ đạo công tác bồi thường, di dân, tái định cư dự án thủy điện Đăkđrinh, huyện Sơn Tây dẫn đến Ban Chỉ đạo và ông Đinh Kà Để, Bí thư Huyện ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo chỉ đạo và ký ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo và thông báo có nội dung chỉ đạo trái thẩm quyền, sai quy định pháp luật, vi phạm Quy chế làm việc của Huyện ủy, Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy Sơn Tây, khóa XI, nhiệm kỳ 2010-2015.

Vi phạm của Ban Thường vụ Huyện ủy Sơn Tây, nhiệm kỳ 2010-2015 đến mức phải xử lý kỷ luật. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy thống nhất đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi xem xét, xử lý kỷ luật theo quy định của Đảng.

Thuỷ điện Đăkđrinh, huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi.

Như VOV đã đưa tin, liên quan đến công tác bồi thường, di dân, tái định cư dự án thủy điện Đăkđrinh, huyện Sơn Tây, cuối tháng 12/2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức Khai trừ Đảng đối với ông Đinh Kà Để, đảng viên Chi bộ thôn Nước Min, thuộc Đảng bộ xã Sơn Mùa, huyện Sơn Tây, nguyên Bí thư Huyện ủy Sơn Tây, nhiệm kỳ 2010-2015 và nhiệm kỳ 2015-2020. Tháng 1/2023, Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi tuyên phạt bị cáo Đinh Kà Để, nguyên Bí thư Huyện ủy Sơn Tây 3 năm tù về tội “Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”, trong công tác đền bù dự án thủy điện Đăkdrinh.

Cũng tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Ngãi xem xét, kết luận kiểm tra tài chính đảng đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Minh Long, Ban Thường vụ Huyện uỷ Sơn Tây và Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh; việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đối với Ban Thường vụ Đảng ủy và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an tỉnh, Ban Thường vụ Huyện ủy và Uỷ ban Kiểm tra các Huyện ủy Minh Long, Sơn Tây; việc thi hành kỷ luật trong Đảng đối với các Ban Thường vụ Huyện ủy Minh Long, Sơn Tây và Ủy ban Kiểm tra các Huyện ủy Minh Long, Sơn Tây, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an tỉnh.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Ngãi xem xét, kết luận giám sát đối với các Đảng ủy Cục Thuế tỉnh, Trường Đại học Tài chính - Kế toán và các cá nhân có liên quan…./.