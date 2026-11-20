Ngày 20/11, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên phối hợp với Ủy ban Kiểm tra Trung ương tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng năm 2026. Lớp học được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến tại 96 điểm cầu trên địa bàn tỉnh, với hơn 2.300 học viên tham gia.

Dự lớp bồi dưỡng có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Đăng Bình, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên; Cùng dự có đại diện lãnh đạo Vụ Địa bàn II, Vụ Nghiên cứu, Đào tạo nghiệp vụ thuộc Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy cùng cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Quang cảnh lớp bồi dưỡng, kiểm tra giám sát Đảng

Chủ động phát hiện, phòng ngừa vi phạm từ sớm, từ xa

Phát biểu khai mạc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thái Nguyên Nguyễn Đăng Bình nhấn mạnh, trong bối cảnh vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, yêu cầu đối với công tác kiểm tra, giám sát ngày càng cao. Bên cạnh việc kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm, các cấp ủy, tổ chức đảng và ủy ban kiểm tra cần tăng cường giám sát thường xuyên, chủ động cảnh báo, phòng ngừa sai phạm từ sớm, từ xa.

Qua đó, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng thực hiện nhiệm vụ chính trị tại các địa phương, đơn vị.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy khẳng định, thường xuyên bồi dưỡng, cập nhật kiến thức và kỹ năng nghiệp vụ là giải pháp quan trọng nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát.

“Đề nghị chấp hành nghiêm nội quy, dành thời gian nghiên cứu, tích cực trao đổi những khó khăn, vướng mắc phát sinh từ thực tiễn. Các báo cáo viên cần chú trọng giải đáp những tình huống cụ thể, giúp học viên vận dụng hiệu quả kiến thức vào quá trình thực hiện nhiệm vụ sau khóa học”, Phó Bí thư Thường trực yêu cầu học viên.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Thái Nguyên Nguyễn Đăng Bình, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu tại lễ Khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát năm 2026.

Tập trung 4 nhóm chuyên đề nghiệp vụ trọng tâm

Chương trình bồi dưỡng tập trung vào 4 nhóm chuyên đề gồm: Giải quyết tố cáo, khiếu nại kỷ luật Đảng; kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, kỹ năng thẩm tra, xác minh; công tác tham mưu giúp cấp ủy xây dựng chương trình và lãnh đạo, chỉ đạo đoàn kiểm tra, giám sát; nắm tình hình, giám sát thường xuyên đối với tổ chức đảng, đảng viên, nhất là việc thực hiện các nghị quyết trọng tâm.

Các chuyên đề do lãnh đạo, báo cáo viên của Vụ Địa bàn II và Vụ Nghiên cứu, Đào tạo nghiệp vụ, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương trực tiếp truyền đạt.

Bên cạnh nội dung lý thuyết, chương trình dành nhiều thời gian trao đổi, giải đáp kiến nghị, đề xuất và những vấn đề nghiệp vụ phát sinh trong quá trình triển khai công tác kiểm tra, giám sát tại cơ sở.

Thông qua lớp bồi dưỡng, đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát trong toàn tỉnh có thêm điều kiện cập nhật các văn bản mới, củng cố phương pháp và kỹ năng nghiệp vụ. Đây cũng là cơ sở để nâng cao chất lượng tham mưu, chủ động phát hiện, phòng ngừa vi phạm, góp phần giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương của Đảng trong tình hình mới.