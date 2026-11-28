Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thái Nguyên vừa tổ chức Kỳ họp thứ 16, xem xét, kết luận một số nội dung quan trọng. Bà Hoàng Thu Trang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thái Nguyên chủ trì kỳ họp.

Khai trừ Đảng 2 cán bộ Trường Tiểu học Nam Hòa

Xem xét báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm tại Đảng bộ xã Nam Hòa, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhận thấy, các bà Trần Thị Đoàn, Trần Thị Hồng và Phạm Lê Quyên đã vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng.

Cụ thể, bà Trần Thị Đoàn là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nam Hòa; bà Trần Thị Hồng là Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nam Hòa; bà Phạm Lê Quyên là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ trường, Bí thư Chi bộ 2, giáo viên, Tổ trưởng chuyên môn Tổ 4 Trường Tiểu học Nam Hòa.

Trường Tiểu học Nam Hoà, nơi bà Trần Thị Hồng là Hiệu trưởng

Theo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, các cá nhân trên còn vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm, trách nhiệm nêu gương và quy tắc ứng xử của nhà giáo.

Những vi phạm này gây hậu quả rất nghiêm trọng, tạo dư luận xấu trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; làm mất uy tín của cá nhân, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị nơi sinh hoạt và công tác. Các cá nhân đã bị khởi tố, bắt tạm giam.

Một Phó Bí thư Đảng ủy xã bị đề nghị kỷ luật

Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả và nguyên nhân vi phạm, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thái Nguyên quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đối với bà Trần Thị Hồng và bà Phạm Lê Quyên.

Đối với bà Trần Thị Đoàn, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, thi hành kỷ luật theo thẩm quyền.

Tại kỳ họp thứ 16, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thái Nguyên cũng xem xét, kết luận một số nội dung quan trọng khác theo thẩm quyền.