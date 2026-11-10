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Thái Nguyên về đích sớm chiến dịch số hóa hồ sơ đảng viên

Thứ Ba, 17:03, 10/11/2026
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VOV.VN - Hoàn thành số hóa 99,68% hồ sơ đảng viên tại 99 đảng bộ trực thuộc, Thái Nguyên đứng thứ nhất trong số 38 đảng bộ trực thuộc Trung ương, sớm hơn một tháng so với kế hoạch đề ra.

Hoàn thành vượt tiến độ 100 ngày

Theo báo cáo của Ban Tổ chức Tỉnh ủy Thái Nguyên, triển khai chiến dịch 100 ngày số hóa hồ sơ đảng viên theo chỉ đạo của Ban Tổ chức Trung ương, Đảng bộ tỉnh đã hoàn thành số hóa hồ sơ tại 99 đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy, đạt tỷ lệ 99,68%. Với kết quả này, Thái Nguyên đứng thứ nhất trong số 38 đảng bộ trực thuộc Trung ương.

Đáng chú ý, kết quả đạt được sớm hơn một tháng so với kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng thời vượt tiến độ yêu cầu của Trung ương. Theo kế hoạch, đến ngày 30/11, các địa phương phải hoàn thành số hóa từ 98% hồ sơ đảng viên trở lên.

Cùng với số hóa hồ sơ, Thái Nguyên đang tập trung chuẩn hóa, làm sạch dữ liệu đảng viên. Đến nay, tỷ lệ hoàn thành toàn tỉnh đạt 85,16%, trong đó có 48 đảng bộ đạt và vượt kế hoạch do Ban Tổ chức Trung ương giao.

Kết quả này thể hiện sự quyết tâm, chỉ đạo sát sao của cấp ủy các cấp, cùng tinh thần chủ động, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ trực tiếp triển khai nhiệm vụ.

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Đảng ủy xã Bạch Thông hoàn thành 100% nhiệm vụ làm sạch dữ liệu và số hóa hồ sơ cho trên 700 đảng viên

Xây dựng cơ sở dữ liệu đảng viên đồng bộ, chính xác

Trước đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên đã ban hành kế hoạch triển khai “Chiến dịch 100 ngày số hóa hồ sơ đảng viên” nhằm hiện đại hóa công tác quản lý, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức xây dựng Đảng và thúc đẩy chuyển đổi số trong toàn hệ thống chính trị.

Theo kế hoạch, hồ sơ đảng viên được rà soát, chuẩn hóa và số hóa từ bản giấy gốc, bảo đảm giữ nguyên giá trị pháp lý, thông tin đầy đủ, chính xác và đồng bộ trên hệ thống cơ sở dữ liệu đảng viên 4.0. Dữ liệu phải đáp ứng tiêu chí “đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung”, đồng thời tuân thủ nghiêm các quy định về bảo vệ bí mật Nhà nước và an toàn thông tin.

Quá trình thực hiện được triển khai theo phương châm “làm đến đâu chắc đến đó, số hóa đến đâu xác thực đến đó”, tăng cường kiểm tra, đối chiếu nhằm bảo đảm chất lượng dữ liệu và khả năng khai thác lâu dài.

Việc số hóa, chuẩn hóa hồ sơ không chỉ tạo bản sao điện tử, hạn chế nguy cơ hư hỏng, thất lạc hồ sơ gốc mà còn góp phần xây dựng cơ sở dữ liệu đồng bộ, phục vụ hiệu quả công tác quản lý, tra cứu và khai thác thông tin đảng viên.

Đây cũng là nền tảng quan trọng để kết nối, chia sẻ dữ liệu an toàn giữa các cơ quan Đảng và Nhà nước, góp phần đổi mới phương thức lãnh đạo, quản lý của tổ chức đảng, cải cách hành chính và hiện đại hóa công tác xây dựng Đảng trong tình hình mới.

Danh Thiết/VOV.VN
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