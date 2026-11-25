Ngày 25/11, Ủy ban Kiểm tra Trung ương tổ chức Hội nghị tập huấn Hệ thống thông tin lĩnh vực kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng, chuẩn bị triển khai giai đoạn 1 từ ngày 1/12/2026.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Tiến Hưng, Tổ trưởng Tổ triển khai Hệ thống thông tin lĩnh vực kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng chủ trì hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị

Cùng dự có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Nghiêm Xuân Thành, Tổ phó Tổ triển khai; Đại tá Lâm Tăng Việt, Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Ứng dụng kỹ thuật và sản xuất, Bộ Quốc phòng (đơn vị tư vấn).

Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại trụ sở Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương, kết nối với các điểm cầu Vụ Địa bàn V, Vụ Địa bàn VII, Vụ Địa bàn VIII; Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP.HCM và Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Phú Thọ.

Đưa công tác kiểm tra Đảng lên môi trường số

Phát biểu tại hội nghị, ông Trần Tiến Hưng cho biết, thực hiện các nghị quyết, kết luận của Trung ương và Ban Chỉ đạo chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã chủ động xây dựng Hệ thống thông tin lĩnh vực kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng.

Đây được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách trong công tác chuyển đổi số của ngành Kiểm tra Đảng. Hệ thống là công cụ quan trọng nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng; từng bước phát hiện, cảnh báo và phòng ngừa vi phạm từ sớm, từ xa.

Đến ngày 22/9/2026, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã ban hành Quy trình nghiệp vụ lõi sau tái cấu trúc về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng trên môi trường số, gồm 3 quy trình nghiệp vụ lõi và 7 quy trình nhánh; đồng thời từng bước hoàn thiện hệ thống và các phần mềm nghiệp vụ.

Ông Trần Tiến Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương phát biểu tại hội nghị.

Ngày 23/10/2026, cơ quan này tiếp tục ban hành Kế hoạch triển khai Hệ thống thông tin lĩnh vực kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng, hướng tới đưa hệ thống vào sử dụng thống nhất trong toàn ngành.

Theo đó, các quy trình nghiệp vụ sẽ được thực hiện trên môi trường số, hình thành cơ sở dữ liệu tập trung, thống nhất từ Trung ương đến cơ sở. Việc chuyển từ hồ sơ giấy sang hồ sơ số, từ quản lý chủ yếu dựa vào báo cáo sang quản lý dựa trên dữ liệu đúng, đủ, sạch, sống sẽ góp phần nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo và công tác kiểm tra, giám sát.

Việc triển khai được thực hiện theo lộ trình, phù hợp với điều kiện hạ tầng và yêu cầu bảo đảm an toàn thông tin.

270 ủy ban kiểm tra cấp cơ sở tham gia giai đoạn đầu

Để hoàn thiện hệ thống trước khi triển khai diện rộng trong toàn ngành, Ủy ban Kiểm tra Trung ương tổ chức tập huấn trong phạm vi giới hạn, với sự tham gia của lãnh đạo, cán bộ, công chức các vụ, đơn vị thuộc Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương và đại diện các ủy ban kiểm tra cấp tỉnh, cấp cơ sở.

Trong giai đoạn này, 270 ủy ban kiểm tra cấp cơ sở tại TP.HCM và tỉnh Phú Thọ sẽ tham gia tập huấn, quản trị và sử dụng hệ thống.

Đây là bước đi quan trọng, mở đầu việc thực hiện các quy trình nghiệp vụ của ngành Kiểm tra Đảng trên môi trường số, đồng thời giúp rà soát, hoàn thiện hệ thống trước khi triển khai rộng rãi.

Các điểm cầu kết nối trực tuyến.

Tại hội nghị, ông Phạm Ngọc Phương, Vụ trưởng Vụ Tổng hợp, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương giới thiệu tổng thể hệ thống và các giai đoạn triển khai. Đại diện đơn vị tư vấn trực tiếp hướng dẫn đại biểu thực hiện các quy trình nghiệp vụ trên hệ thống.

Để bảo đảm hệ thống vận hành từ ngày 1/12/2026, ông Trần Tiến Hưng đề nghị các vụ, đơn vị thuộc Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương và các ủy ban kiểm tra tham gia giai đoạn 1 khẩn trương thực hành các quy trình nghiệp vụ trên môi trường thử nghiệm theo vai trò được giao.

Các đơn vị cần hoàn thành việc xác nhận vận hành, sẵn sàng thực hiện nghiệp vụ trên hệ thống đúng kế hoạch. Trong đó, lấy kết quả sử dụng thực chất làm thước đo hoàn thành nhiệm vụ; người đứng đầu phải trực tiếp vào cuộc, bảo đảm an toàn, bảo mật là điều kiện tiên quyết.

Cũng trong chương trình hội nghị, cán bộ, công chức các vụ, đơn vị thuộc Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương được tập huấn sử dụng phần mềm Hệ thống Quản lý công việc và đánh giá cán bộ.