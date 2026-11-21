Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam vừa kết thúc tốt đẹp chuyến tham dự Tuần lễ cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 33 tại thành phố Thâm Quyến và làm việc song phương tại Trung Quốc, theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và Phu nhân.

Việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Tuần lễ Cấp cao APEC 2026 một lần nữa khẳng định sự coi trọng và cam kết mạnh mẽ ở cấp cao nhất của Việt Nam đối với hợp tác APEC, cũng như sự ủng hộ chân thành đối với Trung Quốc trên cương vị chủ nhà.

Đồng thời, chuyến công tác góp phần quan trọng làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc, xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước.

Sáng 19/11, tại thành phố Thâm Quyến, Trung Quốc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Hội nghị các nhà lãnh đạo kinh tế Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 33.

Với chủ đề "Xây dựng cộng đồng châu Á - Thái Bình Dương cùng thịnh vượng", APEC 2026 hướng tới một khu vực gắn kết, nơi các nền kinh tế cùng chia sẻ cơ hội và thành quả phát triển; với ba ưu tiên trọng tâm là "mở cửa, đổi mới và hợp tác", từ đó kỳ vọng giúp các nền kinh tế trong khu vực làm sâu sắc thêm các mối liên kết kinh tế và thúc đẩy những động lực tăng trưởng mới.

Chính vì vậy, Thâm Quyến, nơi các nhà lãnh đạo kinh tế APEC gặp nhau, mang một ý nghĩa đặc biệt. Hành trình phát triển của thành phố cho thấy sức mạnh của cải cách, mở cửa, đổi mới sáng tạo và kết nối với thế giới. Đây chính là biểu tượng của sự phát triển năng động, mở cửa và hội nhập của Trung Quốc và đang mạnh mẽ vươn lên trở thành trung tâm công nghệ cao, kinh tế số và đổi mới sáng tạo.

Tuần lễ Cấp cao APEC lần thứ 33 trong năm APEC 2026 diễn ra trong bối cảnh kinh tế thế giới và khu vực đang trải qua những chuyển đổi sâu sắc, căn bản; nhiều vấn đề mới nổi lên, mở ra nhiều cơ hội nhưng cũng đặt ra thách thức chưa từng có.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đánh giá, hiện nay, thế giới đang trải qua những biến chuyển nhanh chóng chưa từng có trong một thế kỷ, đổi mới công nghệ và công nghiệp tiếp tục diễn ra mạnh mẽ. Trước những cơ hội và thách thức mới, hợp tác châu Á - Thái Bình Dương cần thích ứng với tình hình mới, tiến thêm những bước mới và mở ra cục diện mới, thúc đẩy xây dựng Cộng đồng châu Á - Thái Bình Dương đồng tâm hiệp lực, mở cửa hội nhập, khai phá sáng tạo và phát triển bao trùm.

Việt Nam tham gia Năm APEC 2026 không chỉ với tư cách là một thành viên chủ động, tích cực của diễn đàn mà còn với tâm thế và trách nhiệm của chủ nhà APEC 2027. Vì vậy Việt Nam truyền tải thông điệp mạnh mẽ về tầm nhìn và các mục tiêu phát triển cao, bền vững của đất nước, gắn kết ưu tiên phát triển của Việt Nam với lợi ích, tương lai chung của khu vực và hợp tác APEC.

Là nhà lãnh đạo đầu tiên phát biểu sau phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình của chủ nhà Trung Quốc tại phiên thảo luận của Hội nghị Cấp cao APEC, đồng thời có bài phát biểu quan trọng tại Hội nghị Thượng đỉnh doanh nghiệp APEC, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã chia sẻ những đánh giá sâu sắc về chuyển biến của thời đại, con đường và lựa chọn chiến lược của APEC.

Qua đó khẳng định cam kết của Việt Nam cùng các thành viên xây dựng một khu vực châu Á - Thái Bình Dương năng động, gắn kết, tự cường và thịnh vượng; đồng thời đề xuất 3 định hướng lớn nhằm phát huy vai trò của APEC: Tiên phong trong thúc đẩy môi trường thương mại và đầu tư rộng mở, tạo xung lực mới cho hội nhập và liên kết kinh tế; Kiến tạo động lực tăng trưởng mới và khai mở những không gian phát triển mới; lấy sự phồn vinh của người dân và doanh nghiệp làm trọng tâm của hợp tác:

"Và hơn cả, APEC cần là kênh đối thoại chiến lược, cởi mở, xây dựng, là nhịp cầu để các bên hoá giải bất đồng, giảm thiểu căng thẳng và tìm kiếm giải pháp thực chất. Mọi nỗ lực xây dựng đồng thuận phải dựa trên nguyên tắc công bằng, bình đẳng và hợp tác cùng có lợi, tôn trọng lợi ích chính đáng của nhau.

Những định hướng và hành động này không đơn thuần là đóng góp của APEC vào nỗ lực chung giải quyết các bài toán toàn cầu, mà đây là sự lựa chọn chiến lược cho chính tương lai của APEC. Đó là cách tốt nhất để APEC khẳng định vị thế của mình, bảo vệ những thành quả hợp tác đã dày công vun đắp và tiếp tục là đầu tàu của tăng trưởng và liên kết kinh tế trong một thế giới đầy biến động", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kêu gọi các doanh nghiệp tiếp tục đi đầu trong đổi mới sáng tạo, ứng dụng công nghệ, nâng cao năng suất; chia sẻ tri thức, công nghệ và cơ hội phát triển, cũng như tham gia đề xuất những giải pháp thiết thực để APEC thật sự trở thành không gian hợp tác, đổi mới, cùng thịnh vượng.

Người đứng đầu Đảng, Nhà nước ta nhấn mạnh: Việt Nam quyết tâm thực hiện 3 đột phá chiến lược về thể chế, nguồn nhân lực và kết cấu hạ tầng, tạo chuyển biến căn bản về môi trường phát triển, khơi thông và phát huy mọi nguồn lực, nâng cao năng suất và sức cạnh tranh của nền kinh tế, tạo nền tảng vững chắc để đất nước vươn lên trong kỷ nguyên mới.

"Việt Nam quyết liệt cải cách thể chế, tinh gọn bộ máy, đơn giản hoá thủ tục, giảm chi phí tuân thủ và nâng cao tính minh bạch, khả năng dự báo của chính sách. Chúng tôi tạo điều kiện để kinh tế tư nhân phát triển, doanh nghiệp đầu tư dài hạn, đổi mới và lớn mạnh. Đó cũng là điều kiện để nâng cao chất lượng hợp tác đầu tư quốc tế, gắn đầu tư với nghiên cứu và phát triển, đào tạo nhân lực và kết nối doanh nghiệp trong nước, mang lại lợi ích cho các bên", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết.

Một trong những điểm nhấn lớn nhất của chuyến công tác là việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chính thức tiếp nhận vai trò Chủ nhà Năm APEC 2027, đánh dấu thời khắc quan trọng chính thức khởi động Năm APEC Việt Nam 2027.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chính thức tiếp nhận vai trò chủ nhà Năm APEC 2027 từ Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình.

Tại Lễ chuyển giao vai trò chủ nhà APEC, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm giới thiệu chủ đề Năm APEC 2027: "Cùng kiến tạo một kỷ nguyên mới tự cường, đổi mới sáng tạo và thịnh vượng chung" cùng 3 ưu tiên về nâng cao năng suất; thúc đẩy thương mại và đầu tư khu vực; nâng cao tính tự cường, năng động của nền kinh tế và chất lượng đời sống của người dân.

Chủ đề và ưu tiên của Năm APEC 2027 đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt thành từ các thành viên bởi vừa bảo đảm tính kế thừa, nhất quán với các mục tiêu dài hạn của APEC, vừa đón bắt những xu thế phát triển mới và đáp ứng nhu cầu phát triển của các nền kinh tế.

"Việc Việt Nam lần thứ ba đảm nhận vai trò Chủ nhà APEC đánh dấu bước tiến quan trọng trên hành trình hội nhập và phát triển đất nước; đồng thời khẳng định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, hòa bình, hữu nghị, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ quốc tế, là thành viên có trách nhiệm và là đối tác tin cậy của cộng đồng quốc tế. Chúng tôi cam kết là một chủ nhà tận tâm, lắng nghe để củng cố đồng thuận, kết nối để mở rộng hợp tác, cùng các thành viên tạo nên những kết quả có giá trị dài lâu", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trân trọng mời các nhà lãnh đạo, các đại biểu, cộng đồng doanh nghiệp và bạn bè quốc tế đến Việt Nam, cùng trao đổi những định hướng chiến lược, đưa ra những quyết sách quan trọng cho tương lai của khu vực, đồng thời đến khám phá một Việt Nam tươi đẹp, giàu bản sắc, năng động, sáng tạo, cởi mở và hiếu khách.

Gửi lời chúc mừng đến Việt Nam khi tiếp nhận vai trò Chủ nhà Năm APEC 2027, bà Monegen Tatiana - Tổng thư ký Phòng Thương mại quốc tế (ICC) tại Nga trông đợi được đến Việt Nam để theo dõi công tác chuẩn bị, triển khai trong năm APEC 2027 cũng như các chủ đề trọng tâm mà Việt Nam đã xác định. "Tôi tin tưởng chắc chắn rằng, đây sẽ là một sự kiện rất thành công", bà Monegen Tatiana chia sẻ.

Cùng với đó, các hoạt động gặp gỡ song phương giữa Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với lãnh đạo các nền kinh tế góp phần mở rộng quan hệ hợp tác, nhất là về kinh tế - thương mại, giữa Việt Nam với các nền kinh tế.

Đặc biệt, các cuộc gặp, trao đổi với Lãnh đạo cấp cao Trung Quốc và lãnh đạo các địa phương Quảng Đông, Vân Nam là những hoạt động quan trọng trong khuôn khổ chuyến công tác, đạt được nhiều kết quả tích cực, thể hiện hai sự kết hợp rất quan trọng.

Điểm nhấn quan trọng nhất là cuộc hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Hai bên đã trao đổi sâu rộng, thực chất về quan hệ hai Đảng, hai nước, tiếp tục khẳng định tầm quan trọng đặc biệt và ý nghĩa chiến lược lâu dài của quan hệ Việt Nam - Trung Quốc trong tổng thể chính sách đối ngoại của mỗi nước.

Hai bên không chỉ nhấn mạnh yêu cầu giữ vững đà phát triển tích cực của quan hệ song phương mà còn trao đổi, thống nhất về phương hướng tiếp tục nâng tầm và làm sâu sắc hợp tác trong giai đoạn mới, gắn với những mục tiêu phát triển và lợi ích thiết thực của người dân, doanh nghiệp hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho biết: "Trung Quốc sẵn sàng cùng với Việt Nam tăng cường tin cậy, đoàn kết, mở rộng hợp tác toàn diện, tiếp tục làm tốt vai trò nước chủ nhà APEC trong năm nay và sang năm, thúc đẩy xây dựng Cộng đồng Châu Á - Thái Bình Dương, đoàn kết các quốc gia Nam bán cầu, cùng nhau giữ gìn hòa bình, ổn định, cùng thúc đẩy phát triển, thịnh vượng trong bối cảnh thế giới đang trải qua những biến đổi chưa từng có trong một thế kỷ trở lại đây".

Các diễn đàn về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, kết nối chiến lược phát triển được tổ chức ngay trong chuyến công tác với sự tham dự của đông đảo bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp hai nước là bước cụ thể hóa, chuyển những tiềm năng hợp tác thành các chương trình, dự án cụ thể, đem lại lợi ích trực tiếp cho doanh nghiệp và người dân. Điều này được thể hiện cụ thể qua diễn đàn tại Thâm Quyến trong dịp Tuần lễ Cấp cao APEC và hội nghị kết nối hợp tác tại Côn Minh, tỉnh Vân Nam.

Chia sẻ tại diễn đàn, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết, trong chuyến thăm và làm việc tại Trung Quốc lần này đã có cuộc hội đàm rất thiết thực với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình. Hai bên đã bàn về nhiều vấn đề quan trọng, trong đó có tiếp tục phát huy những cơ chế hợp tác sâu rộng giữa hai nước.

"Trong giai đoạn tới, tôi đề nghị với đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình, hai nước cần tiếp tục phát huy những cơ chế hợp tác sâu rộng. Tôi đề nghị bổ sung thêm một nội hàm rất quan trọng, những lợi ích tương hỗ. Chúng ta đã có "tứ tương" trước đây, bây giờ tôi bổ sung thêm một cái nữa là "tương hỗ", tức là "ngũ tương". Trong "tứ tương" trước đó, chúng ta có núi sông tương liền, lý tưởng tương thông, văn hóa tương đồng, vận mệnh tương quan, và bây giờ tôi xin bổ sung là lợi ích tương hỗ, bổ sung thêm cho quan hệ hợp tác của hai nước. Chúng tôi rất hoan nghênh diễn đàn, làm như thế nào để lợi ích tương hỗ, kết nối chiến lược này rất quan trọng", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết.

Tại các diễn đàn, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ mong muốn hợp tác khoa học, công nghệ và đào tạo nhân lực giữa Việt Nam với Vùng Vịnh Lớn trở thành điểm sáng trong quan hệ giữa hai nước. Trong đó hai bên cần lựa chọn những lĩnh vực có thế mạnh bổ trợ và nhu cầu thực tế để tổ chức nghiên cứu chung, trước hết là trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, robot và hệ thống tự hành. Đồng thời cần thúc đẩy thương mại cân bằng, đẩy mạnh kết nối hạ tầng, kết nối khoa học, công nghệ và kết nối giao lưu văn hóa, giao lưu nhân dân.

Trong chuyến công tác tại Trung Quốc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã dự và phát biểu với đại biểu thanh niên hai nước tham gia chương trình "Hành trình đỏ học tập, nghiên cứu của thanh niên".

Chia sẻ tại đây Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mong thế hệ trẻ đưa những cảm xúc thiêng liêng tại các "địa chỉ đỏ" thành động lực rèn luyện đạo đức, kỷ luật và ý chí vươn lên, để mỗi người trở thành sứ giả góp phần lan tỏa mạnh mẽ câu chuyện về tình đoàn kết đồng chí, anh em thủy chung, trong sáng giữa hai dân tộc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu với đại biểu thanh niên hai nước tham gia chương trình "Hành trình đỏ học tập, nghiên cứu của thanh niên".

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung đánh giá, sự tham dự của người đứng đầu Đảng và Nhà nước Việt Nam tại Hội nghị cấp cao APEC lần này được đánh giá rất cao và được chủ nhà APEC Trung Quốc và lãnh đạo Trung Quốc đánh giá là sự ủng hộ cao nhất đối với Trung Quốc, chủ nhà của năm APEC 2026.

Trong những bài phát biểu quan trọng của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị cấp cao cũng như tại các diễn đàn doanh nghiệp của APEC, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã nêu rất rõ những quan điểm về vị trí, vai trò của APEC, về định hướng của APEC và đặc biệt là đã nêu về những thành tựu phát triển của Việt Nam trong 40 năm đổi mới vừa qua. Trong đó có những đóng góp của Việt Nam đối với APEC và sự gắn kết giữa những thành tựu phát triển của Việt Nam với quá trình hội nhập quốc tế, hội nhập toàn cầu, trong đó có hội nhập APEC, gắn với sự thành công và phát triển của APEC.

Những kết quả quan trọng, toàn diện của chuyến công tác của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tham dự Tuần lễ Cấp cao APEC lần thứ 33 và làm việc song phương tại Trung Quốc đã góp phần khẳng định vị thế, uy tín và những đóng góp tích cực, trách nhiệm của Việt Nam đối với hợp tác và liên kết kinh tế khu vực, tạo nền tảng và động lực mới để quan hệ Việt Nam-Trung Quốc phát triển ổn định, lành mạnh, bền vững, ngày càng đi vào chiều sâu, đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển của mỗi nước cũng như hòa bình, hợp tác và thịnh vượng chung của khu vực.

APEC 2027: Khẳng định vai trò của Việt Nam theo tinh thần Đại hội XIV VOV.VN - Từ chủ động tham gia hội nhập quốc tế đến tích cực đóng góp, kiến tạo và từng bước định hình các định hướng hợp tác chung, đó là bước chuyển quan trọng trong tư duy đối ngoại của Việt Nam theo tinh thần Đại hội XIV của Đảng.