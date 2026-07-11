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Thứ Bảy, 13:24, 11/07/2026

Xúc động hành trình đưa các liệt sĩ trở về từ Công viên Lê Thị Riêng

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VOV.VN - Sáng 11/7, tại Công viên Lê Thị Riêng, TP.HCM, Đoàn đại biểu Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức lễ dâng hoa, dâng hương tưởng niệm cố Tổng Bí thư Trần Phú, các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968.
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Dự và chủ trì buổi lễ có Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam. Cùng dự có đại diện Văn phòng Ban Chỉ đạo 515 quốc gia, thủ trưởng các cơ quan thuộc Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Quân khu 7, Quân đoàn 34, Bộ Tư lệnh TP.HCM, phường Hòa Hưng và đông đảo cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang thành phố. Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu đã dâng hoa, dâng hương và dành phút mặc niệm, bày tỏ lòng thành kính, biết ơn sâu sắc đối với cố Tổng Bí thư Trần Phú và các Anh hùng liệt sĩ đã hiến dâng tuổi thanh xuân, anh dũng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc và hạnh phúc của nhân dân.

 

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Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa chủ trì buổi lễ dâng hương, dâng hoa cố Tổng Bí thư Trần Phú và các Anh hùng liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng.
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Các đại biểu dành phút mặc niệm, bày tỏ lòng thành kính, biết ơn sâu sắc đối với cố Tổng Bí thư Trần Phú và các Anh hùng liệt sĩ.
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Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa cùng các đại biểu trực tiếp thị sát khu vực nhà quàn - lưu giữ hài cốt liệt sĩ. Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đánh giá cao những nỗ lực của các lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ của các đơn vị Quân khu 7, Bộ Tư lệnh TP.HCM trong nhiều năm qua, đặc biệt là việc triển khai Chiến dịch cao điểm 500 ngày đêm đẩy mạnh công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Chủ nhiệm Tổng Cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam nhấn mạnh, công tác này không chỉ góp phần thực hiện chủ trương của Đảng, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân và thân nhân các liệt sĩ, mà còn có ý nghĩa giáo dục truyền thống cách mạng, bồi đắp lòng yêu nước cho thế hệ trẻ.

 

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Theo Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, những ngày qua, hoạt động tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của nhân dân cả nước. Hình ảnh cán bộ, chiến sĩ miệt mài tìm kiếm trong điều kiện mưa gió, đào sâu từng lớp đất để tìm đồng đội đã tạo xúc động sâu sắc, lan tỏa tinh thần tri ân và nghĩa tình đồng đội. Đại tướng Nghĩa nhấn mạnh, quá trình tìm kiếm đã bước đầu xác định được một số hài cốt nghi có thể là bộ đội Quân Giải phóng. Vì thế đây cũng là cơ hội để tìm kiếm được những thông tin về liệt sĩ, như trường hợp liệt sĩ Huỳnh Văn Quên thuộc Tiểu đoàn 1 Long An – đơn vị có truyền thống chiến đấu vẻ vang của quân giải phóng miền Nam.

 

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“Tiểu đoàn 1 - Long An là một trong những đơn vị được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân 3 lần từ rất sớm. Vì vậy, trong dịp này, chúng ta cần tiếp tục hoàn thiện, bổ sung công tác chính sách đối với gia đình các liệt sĩ. Đồng thời bổ sung thêm các tư liệu lịch sử để làm sâu sắc, rõ nét hơn những giai đoạn lịch sử hết sức hào hùng của quân đội nói chung, của Quân khu 7 và của các đơn vị nói riêng”, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh đồng thời đề nghị các lực lượng tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, bằng kinh nghiệm, trách nhiệm và cả trái tim của người lính, quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; qua đó góp phần tri ân những người đã ngã xuống vì Tổ quốc, đáp ứng niềm mong mỏi của thân nhân liệt sĩ và nhân dân cả nước.
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Cán bộ chiến sĩ đội tìm kiếm thắp hương quanh khu vực khai quật trước khi triển khai công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt.
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Lực lượng chức năng quy tập, cất bốc hài cốt liệt sĩ.
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Lực lượng chức năng quy tập, cất bốc được hài cốt liệt sĩ được đựng trong túi đựng thi thể.
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Đến thời điểm này, lực lượng chức năng đã quy tập được hơn 30 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng.
Tỷ Huỳnh/VOV-TP.HCM
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