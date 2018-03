Xúc động lễ truy điệu và an táng nguyên Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải

Sáng nay (22/3), Lễ truy điệu đồng chí Phan Văn Khải, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ Nước CHXHCN Việt Nam đã được cử hành trọng thể theo nghi thức Quốc tang tại Hội trường Thống Nhất, TPHCM.

7h30 sáng nay (22/3), tại Hội trường Thống Nhất, TP HCM diễn ra Lễ truy điệu nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải.

Dự Lễ truy điệu có các đồng chí: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, Nông Đức Mạnh; Chủ tịch nước Trần Đại Quang, nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương, Nguyễn Minh Triết, Trương Tấn Sang; Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, nguyên CTQH Nguyễn Văn An; Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng; Chủ tịch UBTWMTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn... cùng nhiều đồng chí trong Bộ Chính trị, Ban Bí thư, lãnh đạo các bộ, ban ngành, đoàn thể trung ương.

Đông đảo các đồng chí lão thành cách mạng, cựu chiến binh, đồng bào các giới, lực lượng vũ trang, đoàn viên thanh niên TPHCM và người dân nhiều tỉnh, thành phố khắp cả nước cũng đã đến tiễn đưa nguyên Thủ tướng về cõi vĩnh hằng trong niềm kính trọng và tri ân sâu sắc.

Đến dự Lễ truy điệu nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải còn có Đoàn đại biểu Đảng nhân dân cách mạng Lào, Quốc hội, Chính phủ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào, Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước, do đồng chí Xay - xổm-phôn Phôm -vi- hản; Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban TW Mặt trần Lào xây dựng đất nước dẫn đầu.

Trưởng Ban Tổ chức lễ tang Trương Hòa Bình tuyên bố Lễ truy điệu nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải.

Đúng 7 giờ 30 phút, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Trưởng Ban Tổ chức Lễ phát biểu, bắt đầu lễ truy điệu. Phó Thủ tướng cho biết: Trong những ngày qua, đã có 2.046 đoàn với số lượng 108.000 người, đại diện các cơ quan, đoàn thể, địa phương, đơn vị, các lực lượng vũ trang nhân dân, các nhân sĩ trí trức, chức sắc tôn giáo, các tổ chức cá nhân trong nước và quốc tế cùng đồng bào, đồng chí đã đến viếng đồng chí Phan văn Khải tại Hội trường Thống nhất TPHCM, Trung tâm Hội nghị quốc tế-11 Lê Hồng Phong, Hà Nội và quê nhà; trong đó có 231 đoàn ngoại giao và tổ chức quốc tế. Nhiều lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ các nước đã gửi điện chia buồn với Đảng, Nhà nước, Chính phủ và nhân dân ta cùng gia đình đồng chí Phan Văn Khải.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng- Trưởng Ban lễ tang đọc điếu văn

Sau Quốc thiều Việt Nam được cử lên trang trọng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã đọc Lời điếu tưởng niệm nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải. Tổng Bí thư trân trọng ôn lại tiểu sử và quá trình hoạt động cách mạng vẻ vang trong suốt 85 tuổi đời và gần 60 năm tuổi Đảng của đồng chí Phan Văn Khải và nhấn mạnh: Đồng chí Phan Văn Khải là một nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta; người đảng viên cộng sản kiên trung, suốt đời phấn đấu cho độc lập, tự do của dân tộc, hạnh phúc của nhân dân và lý tưởng chủ nghĩa xã hội. Với hơn 70 năm hoạt động cách mạng, từ khi tham gia phong trào cách mạng ở quê hương Hóc Môn, Gia Định đến khi giữ cương vị đứng đầu Chính phủ, cuộc đời của đồng chí Phan Văn Khải gắn liền với sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước cũng như trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, cả nước đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội.

“Trải qua thời gian dài hoạt động cách mạng và đảm nhận nhiều trọng trách của Đảng, Nhà nước, dù ở cương vị công tác nào, Đồng chí Phan Văn Khải cũng luôn tuyệt đối trung thành với mục tiêu, lý tưởng cách mạng của Đảng, luôn nêu cao tính tiên phong, gương mẫu, phẩm chất cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư của người đảng viên cộng sản; làm hết sức mình để giữ gìn, tăng cường sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh; luôn đặt lợi ích của Đảng, của đất nước, của nhân dân lên trên hết; sống gần gũi, gắn bó với nhân dân, được đồng chí, đồng bào tin cậy, quý mến, bạn bè quốc tế trân trọng. Trong công tác, Đồng chí là một cán bộ lãnh đạo có tầm tư duy chiến lược, bản lĩnh, sáng tạo, tận tuỵ; luôn lắng nghe ý kiến của cán bộ, đảng viên và nhân dân; có nhiều đóng góp quan trọng vào việc hoạch định, tổ chức thực hiện đường lối đổi mới của Đảng và sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập quốc tế. Trong gia đình, Đồng chí là người chồng, người cha, người ông mẫu mực, đức độ và giàu lòng nhân ái”, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh.

Các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước mặc niệm nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải

Do có nhiều công lao và đóng góp lớn đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc, Đồng chí Phan Văn Khải đã được Đảng và Nhà nước tặng thưởng Huân chương Sao vàng, nhiều Huân chương, Huy chương cao quý khác của Việt Nam và quốc tế và Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng xúc động nói: “Hôm nay, chúng tôi có mặt tại đây để bày tỏ lòng tiếc thương vô hạn và tình cảm sâu sắc, tiễn đưa Anh về nơi an nghỉ cuối cùng. Vĩnh biệt Anh, chúng tôi nguyện đoàn kết một lòng, cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ra sức phấn đấu tiếp tục đi theo con đường cách mạng mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn, kiên định chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, vì mục tiêu xây dựng một nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Anh ra đi nhưng hình ảnh và những cống hiến của Anh cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta mãi mãi in đậm trong lòng cán bộ, đảng viên và nhân dân. Trong giờ phút tiếc thương và xúc động này, chúng ta xin trân trọng gửi đến toàn thể gia quyến đồng chí Phan Văn Khải lời chia buồn sâu sắc nhất trước nỗi đau thương mất mát không gì bù đắp được.

Xin kính cẩn nghiêng mình vĩnh biệt đồng chí Phan Văn Khải - Anh Sáu Khải kính mến của chúng ta”.

Sau lời điếu của Tổng Bí thư, Lãnh đạo Ðảng, Nhà nước và gia đình, cùng các đồng chí, đồng đội, đồng bào đã dành một phút mặc niệm tưởng nhớ nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải trên nền nhạc" Hồn tử sĩ".

Đại diện gia đình nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải phát biểu cảm ơn

Thay mặt gia quyến, ông Phan Minh Hoàng, con trai nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải đã phát biểu, gửi lời cảm ơn sâu sắc đến lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các tầng lớp nhân dân, các y bác sĩ và cảnh vệ ngày đêm quan tâm chăm sóc, tổ chức tang lễ, giúp gia đình vượt lên những khó khăn, đau thương mất mát. Đồng thời, bày tỏ niềm tự hào về người cha, người ông, người cố và những lời dạy bảo khích lệ, dẫn dắt con cháu vươn lên trong cuộc sống.

Tiếp đó, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, gia đình đi quanh linh cữu lần cuối để chào từ biệt nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải. Ðúng 8 giờ, lễ di quan được cử hành.

Bắt đầu lễ di quan

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã trân trọng đi bên linh cữu đưa đồng chí Phan Văn Khải ra xe tang, tiễn đưa đồng chí về nơi an nghỉ cuối cùng tại quê nhà huyện Củ Chi, TPHCM.

Các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước đi bên linh cữu nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải

Cũng trong sáng nay, Lễ an táng nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải được cử hành trọng thể vào lúc 10h35' tại quê nhà xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh.

Nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải được an táng tại tư gia, bên cạnh người vợ quá cố của mình tại xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi, TP.HCM

Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và gia đình lần lượt thả nắm đất xuống huyệt mộ nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải.

Sau khi lấp mộ và phủ vòng hoa, mọi người đi vòng quanh mộ và dành một phút mặc niệm tưởng nhớ người con ưu tú của quê hương Củ Chi đất thép thành đồng. Nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải đã đi vào giấc ngủ vĩnh hằng trong lòng đất mẹ.



Lễ an táng nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải kết thúc. Thay mặt Ban Tổ chức lễ tang và gia đình, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình phát biểu chân thành cảm ơn các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo, các đồng chí lão thành cách mạng, đại diện cơ quan đoàn thể, địa phương, đơn vị, các lực lượng vũ trang, nhân sĩ trí thức, chức sắc tôn giáo, lãnh đạo các nước, các đoàn ngoại giao, cùng đồng bào đồng chí trong cả nước đã đến viếng, gửi vòng hoa chia buồn, dự lễ truy điệu, lễ an táng, đưa nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải về nơi an nghỉ cuối cùng../.