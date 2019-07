Yên Bái: Lần đầu tiên không sử dụng tài liệu giấy trong Hội nghị Đảng bộ tỉnh

Ngày 29/7, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Yên Bái khóa XVIII tổ chức Hội nghị lần thứ 26 mở rộng, nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 7 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 5 tháng cuối năm 2019 và cho ý kiến, quyết định một số nội dung quan trọng theo thẩm quyền.



Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái Phạm Thị Thanh Trà phát biểu tại Hội nghị.

Đây là lần đầu tiên, Tỉnh ủy Yên Bái không sử dụng tài liệu văn bản giấy, mà ứng dụng công nghệ thông tin để phục vụ nội dung, chương trình Hội nghị.



Theo Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái Phạm Thị Thanh Trà, với sự đổi mới, sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp; sự quyết tâm, quyết liệt của hệ thống chính trị; sự nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, đến nay, tỉnh Yên Bái đã đạt được những kết quả quan trọng và khá toàn diện: Tốc độ tăng trưởng kinh tế 6 tháng đạt 6,81% (cao hơn so với cùng kỳ 2018). Nhiều chỉ tiêu kinh tế xã hội tăng cao so với cùng kỳ, văn hóa xã hội tiếp tục được quan tâm chăm lo, an sinh và phúc lợi xã hội được đảm bảo, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị có nhiều tiến bộ.

Tuy nhiên, cùng với những kết quả đạt được vẫn còn nhiều hạn chế bất cập, như nhiều công trình xây dựng cơ bản thi công không đảm bảo tiến độ, thu ngân sách không đảm bảo kể hoạch..



Cũng theo Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái Phạm Thị Thanh Trà, đây là lần đầu tiên Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh triển khai mô hình "phòng họp không giấy", mà ứng dụng công nghệ thông tin để phục vụ nội dung, chương trình nghị sự theo đúng tinh thần cải cách hành chính, hướng đến đô thị thông minh.



Hội nghị lần thứ 26 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Yên Bái khóa XVIII

Được biết, trước khi bước vào Hội nghị, bộ phận kỹ thuật viên của Cổng thông tin điện tử tỉnh Yên Bái đã hướng dẫn, hỗ trợ các đại biểu khai thác tư liệu phục vụ các phiên họp. Theo đó, mỗi đại biểu được trang bị một chiếc iPad được cài đặt trên các thiết bị sử dụng hệ điều hành iOS và Android. Trên ứng dụng này tích hợp đầy đủ văn kiện tài liệu, chương trình, danh sách đại biểu, các tài liệu liên quan... Trong mỗi mục, tài liệu được sắp xếp rõ ràng, khoa học, dễ sử dụng. Các đại biểu cũng thực hiện việc biểu quyết qua ứng dụng này.



Như vậy, đây là hội nghị đầu tiên của tỉnh Yên Bái ứng dụng mô hình "phòng họp không giấy", giúp tiết kiệm đáng kể chi phí in ấn tài liệu, phù hợp với xu hướng đô thị thông minh mà tỉnh Yên Bái đang hướng tới./.