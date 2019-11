10 món đồ công nghệ hữu ích cho smartphone của bạn

5. Một máy in ảnh cầm tay: Máy in ảnh HP Sprocket 2nd Edition hiện có có sẵn tại Amazon với giá 114,99 - 129,85 USD (khoảng 2,6 - 3 triệu đồng). Chiếc máy có thể giúp bạn dễ dàng để in ảnh trực tiếp từ thư viện điện thoại của mình và chia sẻ chúng với bạn bè. Phiên bản máy mới nhất có thể kết nối với nhiều thiết bị cùng một lúc, cho phép in theo nhóm và có chế độ "ngủ" giúp kết nối mà không bị cạn pin.