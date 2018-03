20 máy ảnh tốt nhất nên sử dụng trong điều kiện thiếu ánh sáng

Để chụp được những bức ảnh đẹp trong điều kiện thiếu sáng, bạn cần một máy ảnh có bộ cảm biến lớn và ống kính sáng (f / 1.2, f / 1.4, f / 1.8). Công nghệ cảm biến mới nhất như bộ cảm biến CMOS BSI là một lợi thế. Ánh sáng thấp sẽ kéo dài tốc độ màn trập vì vậy để có bức ảnh ưng ý, bạn có thể tăng tốc độ ISO để giảm thời gian phơi sáng, ổn định hình ảnh hoặc chọn ống kính có tốc độ nhanh nhất mà bạn có. Sony Alpha A7S Mark II: Cảm biến: Cảm biến CMOS toàn khung 12 khung hình. Dãy ISO: ISO50 đến ISO409,600 (Native ISO100 đến ISO102, 400); Ổn định hình ảnh: Chụp ổn định hình ảnh trong máy làm việc với một số ống kính có IS. Sony Alpha A7R II: Bộ cảm biến CMOS Full CMOS 42,4 megapixel; Dãy ISO: ISO100 - ISO25600, mở rộng đến ISO50 và ISO102400; Ổn định hình ảnh: Chống rung hình 5 trục trong hệ thống. Sony Alpha A9: Bộ cảm biến CMOS Full-Frame Exmor RS 24,2 MP được xếp chồng lên nhau; Phạm vi ISO 100-51.200 với màn trập cơ học (mở rộng đến 50-204,800), phạm vi ISO 100-25,600 với màn trập điện tử; Camera ổn định hình ảnh ổn định ở 5 trục. Nikon D850: Bộ cảm biến CMOS Full-Frame 45.7mp; Dãy ISO: ISO64-ISO25600, mở rộng: ISO32-ISO102400. Ổn định hình ảnh quang học dựa trên ống kính. Nikon D5 là máy ảnh kỹ thuật số SLR chuyên nghiệp tốc độ cao hàng đầu của Nikon với tốc độ ISO lên tới 3,2 triệu và chắc chắn sẽ mang lại hiệu suất tiếng ồn tốt hơn so với Nikon D4, đặc biệt ở ISO12800 và ISO25600. Canon EOS 1DX II: Cảm biến CMOS toàn khung 20mp; Phạm vi ISO: ISO100 đến 51200, mở rộng đến ISO50 lên đến ISO409600. Ổn định hình ảnh quang học dựa trên ống kính. Canon EOS 5D Mark IV: Cảm biến CMOS toàn khung 30mp; Dãy ISO: ISO50-102400 (ISO100 đến ISO32000 trước khi mở rộng). Ổn định hình ảnh quang học dựa trên ống kính. Camera Full Frame: với bộ cảm biến 20,2 megapixel, Canon EOS 6D cung cấp tiêu chuẩn ISO50 đến ISO102400 khi sử dụng tính năng mở rộng ISO. Nikon D7500 tạo ra những hình ảnh sắc nét ngay từ máy ảnh, với mức độ tiếng ồn thấp và chi tiết tốt từ ISO cơ bản, lên đến ISO6400 và ISO12800. Sony Alpha A6500 tạo ra hình ảnh có màu sắc tốt, ngay cả khi chụp ở tốc độ ISO cao hơn, và tạo ra những bức ảnh đẹp. Thêm vào đó, máy ảnh có tính năng ổn định hình ảnh dựa trên cảm biến 5 trục trong máy hỗ trợ cả ảnh và video. Fujifilm X-H1 có dãy ISO trải rộng từ ISO100 đến ISO51200 tạo ra những bức ảnh đẹp với nhiều trải nghiệm. Fujifilm đã gia nhập Pentax, Olympus, Panasonic và Sony bằng cách cho khách hàng cải tiến khả năng chụp ảnh cho chụp ảnh tĩnh, cho phép chụp sắc nét khi chụp ở tốc độ màn trập chậm hơn. Nikon D3400 là sự lựa chọn tốt cho những người tìm kiếm chất lượng hình ảnh DSLR, hiệu suất tiếng ồn tốt và giá cả cạnh tranh. Panasonic Lumix GH5S Sự khác biệt giữa hai chế độ ISO tự nhiên (thấp và cao) cho phép máy ảnh có hiệu suất ánh sáng thấp hơn và phạm vi ISO rộng hơn có thể sử dụng cho cả chụp ảnh tĩnh và video. Tuy nhiên, nhất là khi quay video, dòng máy cho kết quả tuyệt vời. Olympus OM-D E-M1 Mark II. Tính năng ổn định hình ảnh dựa trên cảm biến 5 trục rất ấn tượng, với khả năng chụp ảnh sắc nét ở 1/5 giây của thiết bị cầm tay thứ hai hoặc chậm hơn, cho phép bạn tạo ra những hình ảnh mà thường cần có chân đế mới làm được. Như vậy cũng có nghĩa là bạn có thể quay video chuyên nghiệp mà không cần phải đầu tư thêm tiền vào một hệ thống ổn định. Panasonic Lumix G9 ổn định hình ảnh hoạt động kết hợp với việc ổn định hình ảnh quang học của ống kính để cho đến 6.5 điểm dừng và hệ thống ổn định hình ảnh 5 trục giúp thậm chí cả video cầm tay nhìn tốt. Olympus OM-D E-M10 Mark III: Cảm biến Micro Four Thirds 16mp; Dãy ISO: ISO100 đến ISO25600; Ổn định hình ảnh trong máy ảnh. Fujifilm X100F có ống kính f / 2 sáng và kích thước cảm biến khá phù hợp để chụp ảnh với độ sáng thấp. Canon Powershot G1X Mark III có điểm yếu duy nhất là ống kính f/2.8, không sáng như một số máy ảnh cùng thương hiệu. Sony Cyber-Shot RX100 Mark III: Cảm biến: 20mm 1inch BSI CMOS; Dãy tiêu chuẩn ISO: ISO125 - ISO12800 (ISO25600 đa khung NR). Olympus Tough TG-5 là dòng duy nhất cung cấp một ống kính sáng f/2.0, làm cho nó phù hợp hơn với việc chụp ảnh dưới nước so với các máy ảnh chống thấm khác./.

