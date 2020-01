5 điều nên chú ý để dùng internet banking an toàn

1. Giữ thiết bị của mình an toàn: Smartphone trở thành thiết bị thông dụng cho nhiều hoạt động của người dùng, trong đó có internet banking. Smartphone chứa nhiều loại thông tin và chi tiết nhạy cảm, do đó cần tạo thói quen đảm bảo an toàn tối đa có thể như: Khi không thể giữ điện thoại bên người, hãy bật khóa mật khẩu hoặc mã PIN; Tránh sử dụng nhận dạng khuôn mặt để khóa/mở khóa thiết bị của bạn (bởi đây cũng là hạn chế chưa thể khắc phục của nhà sản xuất)…