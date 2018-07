Airbus ra mắt máy bay cá voi trắng khổng lồ Beluga XL

Beluga XL thương hiệu mới (Airbus A330-700L) vừa được ra mắt tại Toulouse, Pháp. Thiết kế của nó được mô phỏng con cá voi trắng Bắc cực với đôi mắt xanh lấp lánh và miệng mỉm cười. Thiết kế này được chọn bởi các nhân viên của Airbus sau một cuộc thăm dò, trong đó 20.000 nhân viên được chọn thiết kế yêu thích trong sáu mẫu sẵn. Phiên bản mới nhất của máy bay siêu vận tải của Airbus có thể tăng giới hạn lên 53 tấn hàng hóa so với Beluga hiện tại. Thiết kế mới mang hai cánh Airbus A350 (thay vì chỉ một chiếc như Beluga hiện tại), cũng như các bộ phận của máy bay A380 hai tầng, hiện là máy bay chở khách lớn nhất thế giới. Do kích thước các bộ phận lắp ráp khá lớn, buộc Airbus trang bị hệ thống nhà xưởng hậu cần phức tạp gồm giao thông đường bộ và đường biển để đảm bảo việc cung cấp an toàn các linh kiện cho cơ sở của Airbus tại Toulouse. Airbus có kế hoạch xây dựng 5 máy bay Beluga XL và đưa chúng vào hoạt động giữa năm 2019. Mặt trước của Beluga XL dài 56m có thể mở hẳn ra giúp dễ dàng đưa lượng lớn hàng hóa vào không gian rỗng bên trong. Buồng lái của máy bay được đặt thấp hơn bình thường để tránh việc ngắt kết nối các hệ thống điều khiển điện, thủy lực và bay mỗi khi hàng hóa được bốc dỡ. Theo đại diện công ty Airbus, những mẫu máy bay dòng Beluga hiện tại sẽ dần dần ngừng hoạt động đến năm 2025./.

Beluga XL thương hiệu mới (Airbus A330-700L) vừa được ra mắt tại Toulouse, Pháp. Thiết kế của nó được mô phỏng con cá voi trắng Bắc cực với đôi mắt xanh lấp lánh và miệng mỉm cười. Thiết kế này được chọn bởi các nhân viên của Airbus sau một cuộc thăm dò, trong đó 20.000 nhân viên được chọn thiết kế yêu thích trong sáu mẫu sẵn. Phiên bản mới nhất của máy bay siêu vận tải của Airbus có thể tăng giới hạn lên 53 tấn hàng hóa so với Beluga hiện tại. Thiết kế mới mang hai cánh Airbus A350 (thay vì chỉ một chiếc như Beluga hiện tại), cũng như các bộ phận của máy bay A380 hai tầng, hiện là máy bay chở khách lớn nhất thế giới. Do kích thước các bộ phận lắp ráp khá lớn, buộc Airbus trang bị hệ thống nhà xưởng hậu cần phức tạp gồm giao thông đường bộ và đường biển để đảm bảo việc cung cấp an toàn các linh kiện cho cơ sở của Airbus tại Toulouse. Airbus có kế hoạch xây dựng 5 máy bay Beluga XL và đưa chúng vào hoạt động giữa năm 2019. Mặt trước của Beluga XL dài 56m có thể mở hẳn ra giúp dễ dàng đưa lượng lớn hàng hóa vào không gian rỗng bên trong. Buồng lái của máy bay được đặt thấp hơn bình thường để tránh việc ngắt kết nối các hệ thống điều khiển điện, thủy lực và bay mỗi khi hàng hóa được bốc dỡ. Theo đại diện công ty Airbus, những mẫu máy bay dòng Beluga hiện tại sẽ dần dần ngừng hoạt động đến năm 2025./.