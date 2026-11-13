Bắt buộc rà soát, hoàn trả tiền nếu thiết bị đo lường lỗi gây thu sai

Phương tiện đo có lỗi chung, người dân được hoàn trả tiền

Một trong những điểm đáng chú ý của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đo lường là quy định rõ trách nhiệm hoàn trả tiền trong trường hợp phương tiện đo hoặc phần mềm phương tiện đo có lỗi chung dẫn đến kết quả đo sai lệch, khiến tổ chức, cá nhân thu tiền không đúng.

Theo quy định tại Điều 52, trường hợp có căn cứ xác định phương tiện đo, phần mềm phương tiện đo có lỗi chung dẫn đến có khoản tiền thu không đúng do kết quả đo sai lệch, tổ chức, cá nhân sử dụng kết quả đo để thu tiền có trách nhiệm rà soát các giao dịch bị ảnh hưởng để thực hiện nghĩa vụ hoàn trả theo quy định của pháp luật.

Quy định này bổ sung cơ chế xử lý đối với những trường hợp sai lệch kết quả đo gây thiệt hại về kinh tế cho người sử dụng hàng hóa, dịch vụ. Không chỉ dừng ở việc xử lý hành vi vi phạm, Luật đặt ra trách nhiệm rà soát các giao dịch đã phát sinh để xác định khoản tiền thu không đúng và thực hiện hoàn trả.

Toàn cảnh phiên biểu quyết thông qua Quốc hội thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đo lường

Bên cạnh đó, Luật tiếp tục quy định tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật về đo lường, tùy tính chất, mức độ vi phạm, có thể bị xử lý vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự. Trường hợp gây thiệt hại phải bồi thường theo quy định của pháp luật. Nếu có khoản tiền thu không đúng do kết quả đo sai lệch, tổ chức, cá nhân đã thu phải hoàn trả.

Để hạn chế nguy cơ can thiệp làm sai lệch kết quả đo, Luật bổ sung các yêu cầu đối với phương tiện đo được tích hợp phần mềm để thực hiện hoặc hỗ trợ thực hiện phép đo.

Theo đó, phương tiện đo phải bảo đảm nhận dạng được phần mềm có liên quan đến đo lường; bảo vệ tính toàn vẹn của phần mềm, tham số và dữ liệu đo. Đồng thời, phải có khả năng ghi nhận, lưu giữ, truy xuất dấu vết của việc thay đổi phần mềm, tham số đo lường và can thiệp vào dữ liệu đo để phục vụ kiểm tra, xác nhận lại.

Đặc biệt, phương tiện đo phải có cơ chế ngăn ngừa hoặc phát hiện việc can thiệp, thay đổi trái phép. Việc cập nhật, thay đổi phần mềm không được làm sai lệch kết quả đo hoặc ảnh hưởng đến sự phù hợp của phương tiện đo với yêu cầu kỹ thuật đo lường.

Luật cũng bổ sung hành vi bị nghiêm cấm là cố ý tác động trái phép vào mạng truyền dữ liệu đo, dữ liệu đo lường hoặc hệ thống quản trị dữ liệu đo lường làm gián đoạn, mất hoặc làm sai lệch dữ liệu.

Một điểm mới khác liên quan trực tiếp đến quyền lợi người tiêu dùng là quyền tiếp cận dữ liệu đo lường. Theo Luật, tổ chức, cá nhân được tra cứu, tiếp cận thông tin công khai trên nền tảng số hoạt động đo lường. Người tiêu dùng có quyền yêu cầu tổ chức, cá nhân cung cấp hàng hóa, dịch vụ thiết yếu cung cấp, trích xuất dữ liệu đo lường liên quan trực tiếp đến giao dịch của mình để làm chứng cứ khi khiếu nại, giải quyết tranh chấp, bồi thường theo quy định của pháp luật.

Như vậy, dữ liệu đo lường không chỉ phục vụ cơ quan quản lý nhà nước mà còn trở thành nguồn thông tin để người tiêu dùng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp khi phát sinh tranh chấp.

Xây dựng nền tảng số, tăng kiểm tra tại các điểm kinh doanh

Cùng với việc tăng cường bảo vệ người tiêu dùng, Luật bổ sung một chương mới về chuyển đổi số trong hoạt động đo lường, gồm các quy định về nguyên tắc chuyển đổi số, nền tảng số hoạt động đo lường và quản lý, khai thác dữ liệu đo lường trên môi trường số.

Theo đó, Nhà nước xây dựng và tổ chức vận hành nền tảng số hoạt động đo lường để triển khai, quản lý và giám sát các hoạt động đo lường trên môi trường số. Nền tảng này hình thành dữ liệu về đo lường trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng.

Các thông tin được quản lý bao gồm đơn vị đo, chuẩn quốc gia, chuẩn đo lường; khả năng đo và hiệu chuẩn được quốc tế thừa nhận; tổ chức cung cấp dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm; kết quả kiểm định, thử nghiệm bắt buộc; văn bản kỹ thuật đo lường Việt Nam và kết quả thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, xử lý vi phạm pháp luật về đo lường.

Đáng chú ý, nền tảng số hoạt động đo lường có kênh tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của người dân và chuyển đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết; đồng thời kết nối, chia sẻ dữ liệu với hệ thống tiếp nhận phản ánh của địa phương.

Nền tảng cũng quản lý mã định danh duy nhất đối với phương tiện đo nhóm 2, chuẩn quốc gia và chuẩn đo lường dùng trực tiếp để kiểm định phương tiện đo nhóm 2. Việc này nhằm bảo đảm khả năng truy xuất, cập nhật thông tin liên quan đến đo lường trong suốt vòng đời của phương tiện đo, phục vụ quản lý nhà nước, thanh tra, kiểm tra và khai thác thông tin.

Luật quy định tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động đo lường có trách nhiệm cung cấp, cập nhật thông tin, dữ liệu qua nền tảng số theo quy định. Tuy nhiên, dữ liệu đã có trong cơ sở dữ liệu được kết nối thì không phải cung cấp lại. Tổ chức, cá nhân cũng không bị coi là vi phạm nghĩa vụ cập nhật trong thời gian bị ảnh hưởng bởi sự cố nền tảng số hoặc nguyên nhân khách quan được ghi nhận trên nền tảng hoặc có căn cứ chứng minh.

Đối với các nền tảng thương mại điện tử trung gian, Luật quy định trách nhiệm yêu cầu tổ chức, cá nhân kinh doanh phương tiện đo, chuẩn đo lường, hàng đóng gói sẵn cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin trước khi hiển thị, giao dịch trên nền tảng và thực hiện các trách nhiệm khác theo quy định của pháp luật về thương mại điện tử.

Về hoạt động kiểm tra, Luật chuyển trọng tâm sang phương thức quản lý dựa trên đánh giá rủi ro. Theo đó, việc kiểm tra chuyên ngành về đo lường được thực hiện trên cơ sở xem xét phân loại phương tiện đo, đánh giá mức độ rủi ro kỹ thuật và mức độ rủi ro trong việc tuân thủ quy định, tập trung vào đối tượng, lĩnh vực, hoạt động có nguy cơ vi phạm cao.

Đáng chú ý, nếu tổ chức, doanh nghiệp thực hiện Chương trình bảo đảm đo lường, kết quả thực hiện được sử dụng để xem xét giảm tần suất, phạm vi hoặc nội dung kiểm tra chuyên ngành. Tuy nhiên, việc giảm kiểm tra không áp dụng đối với kiểm tra đột xuất và không thay thế các biện pháp kiểm soát bắt buộc.

Chương trình bảo đảm đo lường được Luật xác định là hoạt động tổ chức, doanh nghiệp tự nguyện xây dựng, áp dụng nhằm kiểm soát, duy trì tính chính xác, độ tin cậy của hoạt động đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ. Đây không phải là điều kiện kinh doanh; tổ chức, doanh nghiệp không xây dựng chương trình này không bị hạn chế quyền hoạt động hoặc áp dụng thêm điều kiện, thủ tục.

Một thay đổi đáng chú ý về phân cấp quản lý là Chủ tịch UBND cấp xã được giao thực hiện kiểm tra chuyên ngành về đo lường tại các chợ, trung tâm thương mại và địa điểm kinh doanh hàng hóa phục vụ nhu cầu dân sinh trên địa bàn.

Nội dung kiểm tra tập trung vào phương tiện đo thuộc phạm vi quy định, tình trạng phê duyệt mẫu, kiểm định phương tiện đo nhóm 2 và việc ghi lượng của hàng đóng gói sẵn. Đối với vụ việc vượt quá thẩm quyền hoặc khả năng chuyên môn, cấp xã có trách nhiệm lập hồ sơ ban đầu và chuyển cơ quan có thẩm quyền xử lý.

Ở cấp tỉnh, UBND cấp tỉnh có trách nhiệm tổ chức thực hiện hoạt động đo lường phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao năng suất, chất lượng, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng số phục vụ quản lý nhà nước về đo lường trên địa bàn.

Ngoài ra, Luật khuyến khích phát triển hạ tầng kỹ thuật đo lường theo hướng hiện đại, đồng bộ, kết hợp đầu tư công và xã hội hóa. Nhà nước tập trung đầu tư hệ thống chuẩn đo lường quốc gia; hỗ trợ một số cơ sở vật chất, kỹ thuật thiết yếu trong trường hợp khu vực tư nhân không có động lực hoặc khả năng đầu tư.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đo lường có hiệu lực thi hành từ ngày 1/3/2027.