Bộ KH-CN đồng hành xây dựng Trung tâm Nghiên cứu sản xuất tiên tiến Việt Nam

Ngày 15/7, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Vũ Hải Quân đã làm việc với Đại sứ Singapore tại Việt Nam Rajpal Singh, đại diện Cơ quan Khoa học, Công nghệ và Nghiên cứu Singapore (A*STAR) và Tổng công ty Becamex IDC về đề xuất thành lập Trung tâm Nghiên cứu sản xuất tiên tiến Việt Nam (Vietnam Advanced Manufacturing Research Centre - VAMRC).

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Vũ Hải Quân đề nghị các bên tập trung làm rõ chức năng, mô hình vận hành, cơ chế tài chính và khả năng huy động doanh nghiệp tham gia VAMRC. Theo Bộ trưởng, hoạt động của trung tâm cần xuất phát từ nhu cầu thực tiễn của doanh nghiệp, tạo ra các kết quả có thể thử nghiệm, chuyển giao và triển khai trực tiếp tại nhà máy.

Toàn cảnh buổi làm việc giữa Bộ KH&CN với Đại sứ Singapore tại Việt Nam Rajpal Singh

VAMRC tạo không gian thử nghiệm công nghệ cho doanh nghiệp

Theo đề xuất, VAMRC sẽ là nền tảng kết nối doanh nghiệp, trường đại học, viện nghiên cứu và các đơn vị cung cấp giải pháp công nghệ trong lĩnh vực sản xuất tiên tiến.

Trung tâm sẽ tiếp nhận các bài toán từ doanh nghiệp, tổ chức nghiên cứu, phát triển, thử nghiệm và kiểm chứng công nghệ trước khi đưa vào dây chuyền sản xuất. Mô hình này giúp doanh nghiệp đánh giá hiệu quả của giải pháp, giảm rủi ro và chi phí khi đầu tư ở quy mô lớn.

Các lĩnh vực ưu tiên gồm tự động hóa, robot, trí tuệ nhân tạo (AI) trong sản xuất, chuyển đổi số nhà máy, sản xuất xanh và nâng cao khả năng chống chịu của chuỗi cung ứng.

Bên cạnh đó, VAMRC hướng tới xây dựng hệ thống phòng thí nghiệm và cơ sở nghiên cứu dùng chung, tạo điều kiện để doanh nghiệp FDI, doanh nghiệp vừa và nhỏ, trường đại học sử dụng hạ tầng nghiên cứu, chế tạo mẫu, thử nghiệm công nghệ và phát triển sản phẩm mới.

Đại sứ Singapore tại Việt Nam Rajpal Singh

Đối với các nhà máy đang hoạt động, trung tâm sẽ hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng công nghệ nhằm nâng cấp thiết bị, tối ưu quy trình và nâng cao năng suất, thay vì phải thay mới toàn bộ dây chuyền.

Đại diện A*STAR chia sẻ kinh nghiệm từ Trung tâm Công nghệ Sản xuất Tiên tiến (Advanced Remanufacturing and Technology Centre - ARTC) cho thấy, giai đoạn đầu cần nguồn lực đầu tư cho cơ sở vật chất, trang thiết bị, đội ngũ chuyên gia nòng cốt và các chương trình nghiên cứu. Doanh nghiệp tham gia cũng cần cùng đóng góp kinh phí, nhân lực và các bài toán sản xuất cụ thể để bảo đảm kết quả nghiên cứu bám sát nhu cầu thị trường.

Khi trung tâm hình thành năng lực và có các kết quả ứng dụng, nguồn thu từ các dự án doanh nghiệp và chương trình tài trợ cạnh tranh sẽ từng bước tăng lên, tạo nền tảng vận hành bền vững.

Thúc đẩy hợp tác sản xuất tiên tiến Việt Nam - Singapore

Kết luận buổi làm việc, Bộ trưởng Vũ Hải Quân đánh giá cao sáng kiến thành lập VAMRC và khẳng định, Bộ KH&CN sẽ đồng hành cùng Becamex và A*STAR trong quá trình đầu tư, xây dựng trung tâm tại Việt Nam.

Bộ KH&CN sẽ nghiên cứu hỗ trợ VAMRC theo mô hình trung tâm nghiên cứu dùng chung quy mô quốc gia, với sự tham gia của nguồn lực Nhà nước. Trung tâm sẽ tạo điều kiện để doanh nghiệp FDI, doanh nghiệp vừa và nhỏ, trường đại học và viện nghiên cứu cùng tham gia nghiên cứu, thử nghiệm và phát triển các sản phẩm công nghệ mới.

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân khẳng định, Bộ sẽ đồng hành đầu tư, xây dựng Trung tâm Nghiên cứu Sản xuất Tiên tiến Việt Nam (VAMRC)

Bộ trưởng đề nghị Becamex phối hợp với A*STAR sớm xây dựng đề án chi tiết, trong đó xác định rõ mục tiêu, lĩnh vực ưu tiên, mô hình quản trị, nhu cầu đầu tư, cơ chế tài chính và vai trò của từng bên.

Trên cơ sở đề án, Bộ KH&CN sẽ làm việc với các đơn vị liên quan để xác định nội dung và hình thức hỗ trợ phù hợp. Đồng thời, Bộ sẽ xem xét triển khai các chương trình đào tạo nhân lực, phát triển đội ngũ kỹ sư và chuyên gia phục vụ hoạt động nghiên cứu, thử nghiệm và chuyển giao công nghệ tại trung tâm.

VAMRC được kỳ vọng trở thành mô hình hợp tác mới giữa Nhà nước, viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp; đồng thời là một trong những kết quả cụ thể trong hợp tác khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo giữa Việt Nam và Singapore sau chuyến thăm Singapore của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.