Camera iPhone sắp nhảy vọt lên 200 MP

Thứ Sáu, 07:00, 27/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Apple được cho là đang đánh giá cảm biến 200 MP cho iPhone, động thái hiếm hoi trong cuộc đua megapixel vốn lâu nay do các hãng Android dẫn dắt.

Việc thử nghiệm camera 200 MP trên các mẫu iPhone đánh dấu bước chuyển lớn của Apple sau nhiều năm tập trung vào tối ưu phần mềm thay vì chạy đua thông số.

camera iphone sap nhay vot len 200 mp hinh anh 1

Báo cáo dẫn nguồn chuỗi cung ứng từ người dùng Digital Chat Station trên Weibo cho biết, Apple đang đánh giá một cảm biến 200 MP kích thước khoảng 1/1.12 inch, vốn lớn hơn cả cảm biến 200 MP trên các điện thoại Android cao cấp hiện có, như dòng Galaxy Ultra.

Nếu được triển khai, cảm biến lớn hơn có thể giúp iPhone thu nhận nhiều ánh sáng hơn giúp cải thiện chất lượng ảnh, đặc biệt trong điều kiện thiếu sáng, đồng thời giảm nhiễu và tăng độ chi tiết. Hơn nữa, camera độ phân giải cao còn cho phép zoom “lossless” (không mất chi tiết) ở mức khoảng 3x-4x bằng cách cắt ảnh (crop) trực tiếp từ ảnh gốc thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào ống kính tele.

iPhone vẫn chậm chân trong cuộc chiến megapixel?

Tuy nhiên, công nghệ này hiện vẫn chỉ ở giai đoạn thử nghiệm nội bộ và chưa có gì đảm bảo sẽ được Apple áp dụng trên sản phẩm thương mại. Một số nguồn tin cho rằng nếu mọi thứ thuận lợi, camera 200 MP có thể xuất hiện sớm nhất trên thế hệ iPhone ra mắt trong vài năm tới.

camera iphone sap nhay vot len 200 mp hinh anh 2

Khác với nhiều hãng Android đã sớm áp dụng camera 200 MP, Apple thường theo chiến lược thận trọng khi ưu tiên chất lượng ảnh thực tế hơn là thông số. Hiện tại, iPhone mới nhất vẫn sử dụng camera 48 MP, kết hợp với thuật toán xử lý hình ảnh để tạo ra ảnh có dải tương phản tốt và màu sắc tự nhiên.

Điều đó cho thấy ngay cả khi thử nghiệm 200 MP, Apple nhiều khả năng sẽ chỉ đưa công nghệ này vào sản phẩm khi đảm bảo mang lại khác biệt rõ rệt cho người dùng, thay vì chỉ đơn giản là tăng số megapixel.

Tất nhiên, các nhà sản xuất Android sẽ không đứng yên khi họ có thể tiến xa hơn với camera độ phân giải cao, thậm chí một số mẫu đang hướng tới việc trang bị nhiều hơn một cảm biến 200 MP trên cùng thiết bị. Điều này có nghĩa, khi Apple tung ra iPhone với camera 200 MP trong tương lai, hãng vẫn sẽ phải đối mặt với cuộc cạnh tranh khốc liệt từ các đối thủ đã đi trước.

CTV Kiến An/VOV.VN (biên dịch)
Theo GSMArena
