Cận cảnh chiếc OnePlus 6T quét vân tay màn hình

6T là thế hệ mới của dòng smartphone Android hiệu năng cao, giá mềm từng khiến người dùng ở Mỹ xếp hàng đợi mua như iPhone. Tính năng quét vân tay ở màn hình được tích hợp khiến khung benzel được giảm thiểu có thể. Do vân tay trên màn hình, 6T cũng là điện thoại OnePlus đầu tiên bỏ giắc cắm tai nghe. Nếu không muốn dùng tai nghe không dây, người dùng cần có một cáp nối USB Type-C sang 3,5mm. Màn hình vẫn xuất hiện dạng tai thỏ nhưng khe hẹp còn rất nhỏ. Chạy Android 9.0 Pie mới nhất của Google, OnePlus 6T kết hợp nhiều bản cập nhật của Pie bao gồm điều hướng cử chỉ, pin thích ứng và nhiều tùy chọn hơn để tinh chỉnh cài đặt của điện thoại. OnePlus cũng cải thiện camera của 6T giúp xử lý ánh sáng tốt hơn trong chụp ảnh chân dung. Với màn hình 6.41 inch, OnePlus 6T lớn hơn so với Pixel 3 XL, Galaxy S9 Plus và iPhone XS Max. Nếu muốn kiếm một chiếc smartphone Android giá cả phải chăng, tính năng tốt, OnePlus 6T là một lựa chọn tốt. Màu sắc và hình ảnh màn hình sắc nét, tươi sáng, với camera trước 16 megapixel. Mặt lưng của OnePlus 6T đơn giản với cụm camera kép độ phân giải 16 và 20 megapixel. Mặt kính ở lưng được làm dạng vân mờ. Máy sẽ bắt đầu được bán từ ngày 1/11 tới với giá từ 549 USD cho bản 6GB RAM với 128GB bộ nhớ trong./.